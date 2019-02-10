Россиянка может представить Украину на «Евровидении»РЕН ТВ вчера в 11:34

Кандидатом от Украины на конкурс песни "Евровидение" может быть представлена россиянка Юлия Юрина. Певица является солисткой группы YUKO. Об этом сообщает издание "Российский диалог".

Россиянка может представить Украину на «Евровидении»

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