Музыка

Россиянка может представить Украину на «Евровидении»РЕН ТВ вчера в 11:34

Кандидатом от Украины на конкурс песни "Евровидение" может быть представлена россиянка Юлия Юрина. Певица является солисткой группы YUKO. Об этом сообщает издание "Российский диалог".
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Россиянка может представить Украину на конкурсе «Евровидение-2019»

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В Сети разгорелся скандал из-за россиянки Юлии Юриной, стремящейся представить Украину на «Евровидении»

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Украину на «Евровидении» представит российская певица

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Капитан арестованного российского сейнера "Норд" Владимир Горбенко, который находился на Украине под следствием, вернулся в Крым.
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"Ломоносов" занимается изучением транзиентных световых явлений (кратковременные вспышки) в верхней части атмосферы Земли и радиационных характеристик земной магнитосферы.
Обновлено вчера в 19:08
Транспорт

Первый беспилотный трамвай начнут тестировать в Москве

На улицах Москвы начнутся испытания первого в России беспилотного трамвая.
Обновлено в 00:20
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После выходы из Европейского союза (ЕС) Лондон должен увеличить свое присутствие в мире, а России следует готовиться «платить за свои провокации».
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Лайк под фото поставили более 56 тысяч человек, а репостнули 19 тысяч. Таким образом фото стало вирусным.
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Армия и оружие

ДНР: пьяные украинские зенитчики обстреляли склад в Краматорске

Обновлено вчера в 15:51
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«Рома» Альфонсо Куарона получил премию BAFTA как лучший фильм

Фильм "Рома" мексиканского режиссера Альфонсо Куарона стал лауреатом премии BAFTA в номинации "Лучший фильм", следует из итогов голосования.
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Childish Gambino получил премию «Грэмми» в номинации «Песня года»

Американский исполнитель Childish Gambino стал лауреатом престижной музыкальной премии «Грэмми» в номинации «Песня года».
Обновлено вчера в 22:47
Технологии

В России создадут приложение для вызова беспилотного такси

В России началась разработка для вызова беспилотного такси.
Обновлено в 01:58
Общество

Напиток Coca-Cola получит новый вкус

Вкус апельсина и ванили получит новый газированный напиток Coca-Cola. Об этом говорится в сообщении компании.
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия

В ДТП в Таиланде погибли двое россиян

На острове Пхукет в Таиланде в ДТП погибли двое российских туристов, передает РИА Новости.
Обновлено в 00:42
Культура

Ушел из жизни экс-гендиректор The Walt Disney Company Рон Миллер

Рон Миллер, зять Уолта Диснея и экс-гендиректор The Walt Disney Company Рон Миллер ушел из жизни 10 февраля.
Обновлено в 01:53
Технологии

Полиция заинтересовалась платной рекламой мошенников в Google

Известно, что мошенники, размещавшие платную рекламу в Google, предлагали от имени крупных банков поучаствовать в опросе за вознаграждение от восьми тысяч до 130 тысяч рублей.
Обновлено в 02:18
Происшествия

В Тюменской области два человека погибли в ДТП с пятью машинами

ДТП с участием трех легковушек, грузовика и автобуса произошло в Тюменской области, два пассажира погибли, сообщили РИА Новости в Госавтоинспекции МВД РФ.
Обновлено вчера в 23:41
Общество

Минпромторг намерен вернуть в города палатки и ларьки

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Обновлено вчера в 15:44
Транспорт

Милонов предложил отменить эвакуацию машин за неправильную парковку

Как передаёт РИА Новости, петербургский депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Виталий Милонов предложил отменить в стране эвакуацию неправильно припаркованных автомобилей.
Обновлено вчера в 22:21
Происшествия

МВД проверит сообщения о «живом щите» из автомобилей под Владимиром

МВД проверит сообщения о "живом щите" из автомобилей во Владимире, сообщило региональное ведомство.
Обновлено вчера в 13:08
Авто

Great Wall представила серийный кроссовер Haval F7x для России

Китайский автопроизводитель анонсировал выход нового кросс-купе Haval F7x, который появится в том числе на рынке России до конца текущего года.
Обновлено в 00:56
Происшествия

Полиция подтвердила задержания на «Марше материнского гнева»

В главке МВД по Петербургу и Ленобласти подтвердили задержание нескольких участников несогласованной акции «Марш материнского гнева» в Северной столице.
Обновлено вчера в 07:52
Космос

НАСА опубликовало панораму Марса

Американское аэрокосмическое агентство опубликовало 360-градусную панораму Марса.
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В Театре имени Моссовета простятся с Сергеем Юрским

Обновлено в 02:13
Экономика

Названы российские регионы с самым доступным бензином

Доступное количество топлива определялось путем деления среднемесячной зарплаты в регионе (в период 2017–2018 годов) на региональную цену бензина, установленную на январь 2019 года.
Обновлено вчера в 17:10
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Найден способ подключиться к Wi-Fi с помощью «умной» лампочки

Обновлено вчера в 03:18
Общество

На Новой Земле из-за нашествия белых медведей ввели режим ЧС

С 9 февраля на архипелаге Новая Земля из-за нашествия белых медведей введен режим чрезвычайной ситуации.
Обновлено 09 февраля в 09:54
Кино

Джеймс Кэмерон раскрыл название нового «Терминатора»

Режиссер Джеймс Кэмерон, автор двух первых частей франшизы о Терминаторе, раскрыл название нового фильма, передает Yohoo.
Обновлено вчера в 14:14
Общество

Москва вышла на второе место в мире по числу каршеринговых машин

Обновлено вчера в 11:20
Происшествия

В Белоруссии школьник убил ножом учительницу и подростка

Ученик одной из школ города Столбцы к западу от Минска напал с ножом на троих школьников и учительницу, сообщает МВД Белоруссии.
Обновлено в 02:22
Экономика

Михалков и Кончаловский занялись вендингом

Компания «Мобильные технологии торговли», создателем которой являются братья, кинорежиссёры Никита Михалков и Андрей Кончаловский, привлекла новых партнёров для развития вендингового бизнеса.
Обновлено в 01:08
Общество

Семь российских регионов переходят на цифровое вещание

Первая волна перехода на цифровое вещание стартует в России в понедельник, аналоговый сигнал будет отключен в Магаданской, Пензенской, Рязанской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областях и Чечне.
Обновлено вчера в 16:13
Космос

Маск рассказал о превосходстве двигателя SpaceX над РД-180

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