Спорт
Россиянка Вяхирева признана MVP ЧЕ по гандболу
Россиянка Вяхирева признана MVP ЧЕ по гандболуИзвестиявчера в 09:09
Российская гандболистка Анна Вяхирева признана самым ценным игроком (MVP) чемпионата Европы, который проходит во Франции, сообщает «РИА Новости».
Известиявчера в 09:09
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Анна Вяхирева: «Второе место не имеет значения, для меня существует только первое»
Sports.ruвчера в 15:43
Анна Вяхирева признана лучшим игроком полуфинального матча чемпионата Европы
Дон-ТР15 декабря в 09:10
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