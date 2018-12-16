Российская гандболистка Анна Вяхирева признана самым ценным игроком (MVP) чемпионата Европы, который проходит во Франции, сообщает «РИА Новости».

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