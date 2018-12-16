Спорт

Россиянка Вяхирева признана MVP ЧЕ по гандболу
Известия
вчера в 09:09

Российская гандболистка Анна Вяхирева признана самым ценным игроком (MVP) чемпионата Европы, который проходит во Франции, сообщает «РИА Новости».
Известиявчера в 09:09

Подробнее о событии

Анна Вяхирева: «Спасибо всем и каждому за ваши теплые слова»

Спорт-Экспрессвчера в 19:01

Анна Вяхирева: «Индивидуальные награды нисколько не смягчили горечь поражения»

Матч ТВвчера в 15:21

Вяхирева: для меня не существует никакого другого места, кроме первого

Чемпионатвчера в 16:01

MVP ЧЕ по гандболу Вяхирева: «Лично для меня не существует никакого другого места, кроме первого»

Sport24.ruвчера в 16:12

Анна Вяхирева: «Второе место не имеет значения, для меня существует только первое»

Sports.ruвчера в 15:43

Вяхирева признана самым ценным игроком Евро-2018

Советский спортвчера в 10:02

Анна Вяхирева признана лучшим игроком полуфинального матча чемпионата Европы

Дон-ТР15 декабря в 09:10
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Хоккей

Сборная России по хоккею завоевала Кубок Первого канала

Обновлено вчера в 14:06
Спорт

Сборная РФ по гандболу уступила Франции в финале чемпионата Европы

Голландки победили со счетом 24:20. В финал чемпионата Европы женская гандбольная сборная РФ вышла второй раз.
Обновлено вчера в 20:58
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Месси забил 50-й гол в 2018 году

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Защитник амстердамского "Аякса" и сборной Нидерландов Маттейс де Лигт стал обладателем награды Golden Boy-2018, которая вручается лучшему молодому футболисту Европы, сообщает Tuttosport.
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«Денвер» благодаря 26 очкам Йокича победил «Торонто» в матче НБА

Баскетболисты "Денвер Наггетс" обыграли "Торонто Рэпторс" в матче регулярного чемпионата НБА.
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Форвард «Баффало» Джек Айкел сделал дубль и отдал две голевые передачи в матче с «Бостоном» (4:2) и был признан второй звездой.
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Лондонский «Арсенал» уступил «Саутгемптону» в матче 17-го тура чемпионата Англии.
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Белорусским хоккеистам в Норвегии вместо гимна включили хит «Песняров»

Организаторы хоккейного турнира МЕСА Hockey Games в норвежском городе Леренскуг включили композицию ансамбля "Песняры" вместо гимна Белоруссии перед матчем сборных двух стран.
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Анна Вяхирева
Российский гандболист
Российская гандболистка. Игрок гандбольного клуба «Ростов-Дон» и сборной России. Играет на позициях правый крайний и правый полусредний. Выступает под игровым номером 13. Заслуженный мастер спорта России. Олимпийская чемпионка 2016 года. Младшая сестра российской гандболистки Полины Кузнецовой. Журналисты прозвали её «гандбольным Месси».
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