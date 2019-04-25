Футбол

Россиянка Карпова забила гол в ворота «Барселоны»Sport24.ru 06:34

Форвард женской сборной России Надежда Карпова, играющая за «Севилью», забила гол в ворота «Барселоны». Игра состоялась в среду, 24 апреля. «Барселона» разгромила «Севилью» со счетом 6:2.
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Россиянка Карпова забила гол в ворота «Барселоны»

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Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил с 2020 г. обеспечить финансовое стимулирование врачей за выявление во время диспансеризации онкологических заболеваний, говорится в материалах на сайте правительства.
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