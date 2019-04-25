Россиянка Карпова забила гол в ворота «Барселоны»Sport24.ru 06:34

Форвард женской сборной России Надежда Карпова, играющая за «Севилью», забила гол в ворота «Барселоны». Игра состоялась в среду, 24 апреля. «Барселона» разгромила «Севилью» со счетом 6:2.

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Политика На Украине приняли закон об исключительности украинского языка Верховная Рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который предусматривает использование исключительно его практически во всех сферах жизни.

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