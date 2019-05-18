Политика
Россиянка Бутина записала видеообращение из американской тюрьмыАргументы и Факты 04:58
Россиянка Мария Бутина, осужденная в США на 18 месяцев, записала видеообращение из тюрьмы, сообщает телеканал РЕН ТВ. Отмечается, что запись сделана в распределительном центре в штате Оклахома, где россиянка ожидает своей очереди на перевод в федеральную тюрьму.
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