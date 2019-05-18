Политика
Россиянка Бутина записала видеообращение из американской тюрьмыАргументы и Факты 04:58
Россиянка Мария Бутина, осужденная в США на 18 месяцев, записала видеообращение из тюрьмы, сообщает телеканал РЕН ТВ. Отмечается, что запись сделана в распределительном центре в штате Оклахома, где россиянка ожидает своей очереди на перевод в федеральную тюрьму.
Читать в источнике
Оценить66
Подробнее о событии
Показать все источники
Русские не сдаются: Мария Бутина записала видеообращение после 10 месяцев безмолвия
КП - Барнаулвчера в 23:55
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 18:47, Ашберн
Музыка
Организаторы «Евровидения» аннулировали голосование белорусского жюри
Организаторы международного песенного конкурса "Евровидение" приняли решение аннулировать результаты голосования профессионального жюри в Белоруссии после того, как судьи разгласили информацию об итогах.
Обновлено вчера в 18:14
Футбол
«Спартак» и ЦСКА лишились шансов на Лигу чемпионов
Как отмечается, победа «Краснодара» лишила столичные ЦСКА и «Спартак» шансов попасть в Лигу чемпионов по итогам текущего розыгрыша чемпионата России.
Обновлено в 11:31
Шоу-бизнес
Пугачева подарила квартиру прощенному племяннику
Алла Пугачева возобновила отношения с племянником от брата Евгения, с которым несколько лет не общалась из-за пагубных привычек родственника, пишет "Стархит".
Обновлено в 07:25
Теннис
Надаль обыграл Джоковича и защитил титул чемпиона в Риме
Обновлено в 14:43
Музыка
Организаторы «Евровидения» отказались аннулировать результаты конкурса
Ранее композитор Лора Квинт, член российского жюри "Евровидения", комментируя ситуацию вокруг победителя конкурса указала, что "в приличном обществе это, конечно, чревато", но европейским экспертам виднее.
Обновлено в 15:13
Происшествия
В Египте произошёл взрыв рядом с туристическим автобусом
В египетской Гизе неподалёку от пирамид произошёл взрыв. В результате инцидента повреждены автобус с туристами и легковой автомобиль.
Обновлено в 11:23
Хоккей
Сборная России обыграла Швейцарию на чемпионате мира по хоккею
Матч группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными России и Швейцарии завершился победой российской команды со счетом 3:0. Заброшенными шайбами по ходу встречи отметились Артем Анисимов и Никита Кучеров, оформивший дубль.
Обновлено в 16:48
Здоровье
Медики назвали причины воспаления седалищного нерва
Медики назвали причины возникновения недуга, а также перечислили способы его устранения.
Обновлено в 11:24
Баскетбол
ЦСКА стал победителем баскетбольной Евролиги
ЦСКА в четвертый раз стал победителем Евролиги, ранее он побеждал в турнире в 2006, 2008 и 2016 годах, еще трижды армейцы выходили в финал турнира (2007, 2009, 2012).
Обновлено в 17:12
Кино
«Покемон. Детектив Пикачу» возглавил российский прокат на выходных
Центральный персонаж - покемона Пикачу в англоязычной версии говорит голосом Райана Рейнольдса.
Обновлено в 18:22
Армия и оружие
Сирийская армия прекратила огонь в Идлибе
Сирийские вооруженные силы в одностороннем порядке прекратили ведение огня в зоне деэскалации Идлиб с 18 мая, сообщило Минобороны России.
Обновлено в 06:36
Происшествия
12 млрд рублей изъято при обысках по делу полковника ФСБ Черкалина
Силовики изъяли сумму, эквивалентную 12 млрд рублей, при обысках по делу полковника ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, сообщает "Росбалт".
Обновлено 17 мая в 06:01
Экономика
NYT: Deutsche Bank не отправил минфину США отчет по Трампу
Deutsche Bank не стал в 2016-2017 годы направлять минфину США отчет по финансовым переводам американского лидера Дональда Трампа.
Обновлено в 18:32
Шоу-бизнес
Вера Брежнева повеселилась на вечеринке с Константином Меладзе
Вера Брежнева поделилась фотографиями, где они с Константином Меладзе весело проводят время в Центральном Доме Литератора.
Обновлено в 10:00
Музыка
Скончался певец Нильда Фернандез
Франко-испанский шансонье Нильда Фернандез скончался во Франции в возрасте 61 года. Причиной смерти стала сердечная недостаточность.
Обновлено в 18:39
Происшествия
Пассажиры отказались лететь на SSJ-100 после неполадки
Пассажиры самолета «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100, вернувшегося по техническим причинам в аэропорт Ульяновска, вылетели в Москву утром в воскресенье на Airbus A320.
Обновлено в 04:26
Армия и оружие
«Тигры» Сирии применили против террористов тяжелые «Зилзалы» (Видео)
За последние несколько дней под руководством Хасана Сухейля «Тигры» при помощи российской авиации захватили множество населенных пунктов на северо-западе Хамы.
Обновлено в 03:08
Экономика
РАНХиГС: более половины промпредприятий РФ предпочли бы закупать оборудование из Европы
Более половины российских промышленных предприятий хотели бы закупать оборудование, произведенное в Западной Европе, хотя основным поставщиком оборудования являются отечественные производители, говорится в "Мониторинге экономической ситуации в России" за май, подготовленном РАНХиГС.
Обновлено в 17:18
Происшествия
Один человек погиб в ДТП на КАД в Ленинградской области
Один человек погиб, трое, в том числе ребенок, пострадали в воскресенье в результате столкновения двух легковых машин и "Газели" на внешнем кольце кольцевой автомобильной дороги (КАД) в Ленинградской области.
Обновлено в 11:34
Здоровье
Ученые КФУ дали советы, как избежать укусов гадюк
Исследователи из Казанского (Приволжского) федерального университета дали жителям Татарстана ряд советов, как избежать укусов обитающих в республике гадюк.
Обновлено в 15:28
Политика
Супруга Саакашвили проигрывает выборы мэра в Зугдиди
Кандидат в мэры города Зугдиди (край Самегрело - Земо Сванети), супруга экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Сандра Руловс на внеочередных выборах набирает 42,75%, уступая конкуренту от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Георгию Шенгелии, который получил 54,45% голосов.
Обновлено в 18:00
Гаджеты
Игровой сервис Google Stadia работает на новой модели видеокарт AMD
Согласно последней информации, в основе графического процессора для сервиса Google лежит 14-нанометровая видеокарта на архитектуре AMD GCN 1.5.
Обновлено в 10:55
Происшествия
Загитова может быть наказана за вождение без прав
Обновлено в 05:15
Музыка
Рудковская назвала причину поражения Лазарева на «Евровидении»
Российский продюсер Яна Рудковская заявила, что певец Сергей Лазарев не смог одержать победу на международном песенном конкурсе "Евровидение", так как у него не было хита.
Обновлено в 08:29