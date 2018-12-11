с чего всё началось

Россиянка Мария Бутина, обвиняемая в конспиративной деятельности в США, согласилась признать себя виновной по части пунктов обвинения. Она также заявила о готовности сотрудничать с федеральными, штатными и местными властями в любых текущих расследованиях, сообщает телеканал ABC.

Политика Политика Помпео отреагировал на отправку в Венесуэлу российских Ту-160

Политика Политика Опрос показал мнение украинцев о разрыве договора о дружбе с Россией На Украине узнали мнение жителей страны о разрыве договора о дружбе с Россией. Телеканал NewsOne 10 декабря устроил опрос в прямом эфире.

Политика Политика Макрон объявил во Франции чрезвычайное положение Президент Франции Эммануэль Макрон 10 декабря ввел в стране режим чрезвычайного экономического и социального положения на фоне протестов «желтых жилетов», которые продолжаются уже несколько недель.

Политика Политика ФСБ в 2018 году ликвидировала 37 террористических ячеек "Пресечена деятельность 37 террористических ячеек, планировавших организовать теракты на территории Дагестана, Ингушетии, Чеченской Республики и Ставропольского края", - сообщил он.

Армия и оружие Армия и оружие Турция начала создание военно-морской базы на Черном море Минобороны Турции начало создание военно-морской базы на Черном море в районе Трабзона на северо-востоке страны.

Политика Политика Во Владивостоке создадут новый координационный орган Новый координационный орган власти будет создан во Владивостоке для эффективной организации работы в новой столице Дальневосточного федерального округа, заявил врио губернатора Приморья Олег Кожемяко на встрече с журналистами.

Армия и оружие Армия и оружие Сайт народной милиции ДНР подвергся DDoS-атаке Официальный сайт народной милиции Донецкой народной республики подвергся массированной DDoS-атаке.

Политика Политика Парламент Великобритании проведет экстренные дебаты Британский парламент решил провести 11 декабря экстренные дебаты в связи с решением премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй о переносе голосования по соглашению с ЕС о выходе страны из состава Евросоюза, завил спикер Палаты общин парламента Великобритании Джон Беркоу.

Политика Политика Посольство РФ оценило изменение рекомендаций США по поездкам в Россию Москва положительно восприняла решение Госдепартамента США исключить Россию из стран, куда гражданам Соединенных Штатов следует пересмотреть свой визит.

Политика Политика США призвали все стороны выйти из «Северного потока — 2» США призвали все стороны выйти из проекта газопровода «Северный поток — 2». По мнению американской стороны, газопровод угрожает безопасности Европы.

Политика Политика CNN сообщил об опасениях Трампа по поводу импичмента Президент США Дональд Трамп опасается возможного объявления ему импичмента.

Политика Политика Захваченные украинские моряки возненавидели «Русское радио» Украинские моряки, арестованные после инцидента в Керченском проливе, ответили на вопросы издания Телевизионной службы новостей (ТСН).

Политика Политика Госдеп назвал Алексееву одной из величайших правозащитниц в мире Соболезнования в связи со смертью правозащитницы Людмилы Алексеевой на своем сайте выразил Госдеп США.

Армия и оружие Армия и оружие Посольство РФ призвало США «образумить подопечных» на Украине «Рассчитываем на то, что США образумят своих подопечных», — говорится в релизе посольства в Facebook.