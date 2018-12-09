Спорт

Россиянка Алена Косторная победила в финале юниорского Гран-при
РЕН ТВ
вчера в 19:10

Россиянка Алена Косторная стала победительницей финала юниорского Гран-при по фигурному катанию. Косторная заняла первое место в финале, набрав по сумме двух программ 217,98 балла.
РЕН ТВвчера в 19:10

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