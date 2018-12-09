Спорт
Россиянка Алена Косторная победила в финале юниорского Гран-при
Россиянка Алена Косторная победила в финале юниорского Гран-приРЕН ТВвчера в 19:10
Россиянка Алена Косторная стала победительницей финала юниорского Гран-при по фигурному катанию. Косторная заняла первое место в финале, набрав по сумме двух программ 217,98 балла.
РЕН ТВвчера в 19:10
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Тренер Туктамышевой оценил выступление фигуристки в финале Гран-при в Ванкувере
RT на русскомвчера в 23:07
Канышева: «Бронза в финале юниорского Гран-при стала для меня большой неожиданностью»
Sport24.ruвчера в 20:56
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Спорт
Загитова уступила Кихире в финале Гран-при в Ванкувере
Обновлено в 01:41
Единоборства
Холлоуэй победил Ортегу и защитил титул чемпиона UFC в полулегком весе
Американский боец Макс Холлоуэй победил соотечественника Брайана Ортегу в титульном бое за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе (до 65 кг).
Обновлено в 01:43
Единоборства
Ломаченко победил Педрасу по очкам
Чемпион WBA в легком весе украинский боксер Василий Ломаченко победил обладателя титула WBO в этой же весовой категории пуэрториканца Хосе Педрасу в объединительном бою.
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Хоккей
Овечкин признан второй звездой матча НХЛ «Коламбус» — «Вашингтон»
Российский капитан столичного клуба Александр Овечкин оформил гол и результативную передачу, благодаря чему набрал 2 (1+1) очка и был признан второй звездой матча.
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Футбол
«Атланта» обыграла в финале «Портленд» и стала чемпионом МЛС
«Атланта Юнайтед» обыграла в финале МЛС «Портленд Тимберс» и стала чемпионом нынешнего сезона.
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Футбол
Эрнесто Вальверде: «Счет 3:0 к перерыву отражал расклад на поле»
Счет 3:0 в первом тайме хорошо отражает расклад. Затем соперник сильнее поднажал. Но это в целом отличный результат для нас в дерби.
Обновлено в 01:42
Футбол
«Спартак» разгромил «Анжи», победив третий раз подряд
Обновлено вчера в 18:46
Футбол
«Тоттенхэм» показал лучший старт в АПЛ в своей истории
«Тоттенхэм» показал лучший старт в Премьер-лиге в своей истории, набрав 36 очков в 16 стартовых матчах.
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Баскетбол
«Лейкерс» обыграли «Мемфис», «Даллас» одолел «Хьюстон»
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Футбол
Букмекеры: 79% ставок сделано на победу Манчестер Сити над Челси
Букмекеры.рф сообщают, что игроки букмекерской конторы «Лига Ставок» больше всего ставок разместили на победу Манчестер Сити - 79% от общего объема ставок на матч, на ничью пришлось 7% ставок, а на победу Челси принято 14% ставок.
Обновлено вчера в 20:36
Футбол
Московское «Динамо» расторгло контракт с главным тренером Колчиным
Контракт со специалистом расторгнут по обоюдному согласию сторон. Вместе с Колчиным "Динамо" покидает старший тренер команды Юрий Лисицкий.
Обновлено в 01:07
Футбол
Валенсия — Севилья 1:1
Обновлено в 01:25
Футбол
«Зениту» предложили Караваева. Решение за Семаком
В «Зените» могут выложить эти деньги, но решение о целесообразности покупки примет главный тренер Сергей Семак.
Обновлено в 00:59
Футбол
«Рома» в компенсированное время матча упустила победу над «Кальяри»
Обновлено вчера в 15:44
Футбол
Фернандеш: «Локомотив» не устраивает место в таблице чемпионата России
Футболистов "Локомотива" не устраивает место, которое команда занимает по итогам первой части сезона чемпионата России, заявил полузащитник московского клуба Мануэл Фернандеш.
Обновлено вчера в 15:27