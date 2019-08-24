Происшествия

Россиянина задержали в Берлине по подозрению в убийстве грузинаLenta.ru 14:32

49-летнего россиянина задержали в Берлине по подозрению в убийстве. Об этом сообщает прокуратура немецкой столицы в Twitter.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

СМИ связали убийство в Берлине с событиями в грузинском ущелье Лопота в 2012 году

Коммерсантъ14:41

Россиянина задержали в Берлине по подозрению в убийстве грузина

Lenta.ru14:32

Россиянин задержан по подозрению в убийстве мужчины в Берлине

ТАСС14:00

В Германии арестовали россиянина по подозрению в убийстве

RT на русском14:08

По подозрению в убийстве мужчины в пятницу в Берлине задержан гражданин России

Эхо Москвы15:03

В Берлине арестовали россиянина по подозрению в убийстве

РИА Новости14:29

Стали известны подробности убийства гражданина Грузии россиянином

РЕН ТВ14:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 21:29, Ашберн
Происшествия

В Уфе слепую женщину не пустили с собакой-поводырем в автобус

Обновлено в 08:25
Армия и оружие

Израиль нанес удары по иранским целям в Сирии

Пресс-служба Армии обороны Израиля заявила в воскресенье, что израильские истребители нанесли удары по иранским целям в Акрабе в Сирии, к северо-востоку от Дамаска, для предупреждения атаки беспилотников на израильские цели.
Обновлено в 17:34
Политика

МИД России ответил посольству США на твит об угрозе здоровью Уилана

МИД России прокомментировал опубликованный в Twitter призыв посольства США в России отпустить домой обвиняемого в шпионаже гражданина США Пола Уилана.
Обновлено в 12:08
Политика

Лидеры G7 обсудили вопрос возвращения России

Лидеры стран «Большой семерки» во время саммита во французском Биаррице обсудили вероятность возвращения к формату G8 с участием России, пишет 25 августа агентство Киодо.
Обновлено в 19:08
Кино

Кевин Файги подтвердил, что Человек-паук больше не появится в киновселенной Marvel

Обновлено в 19:40
Экономика

Костин просит Путина помочь создать лидера зернового рынка

Президент банка ВТБ Андрей Костин обратился к президенту России Владимиру Путину с письмом, в котором попросил помочь ВТБ создать нового российского зернового лидера, сообщило агентство Reuters.
Обновлено вчера в 09:21
Кино

Disney показывает первое фото Эммы Стоун в роли Круэллы Де Виль

На фотографии изображена Эмма Стоун в роли Круэллы Де Виль с фирменной черно-белой прической, темными тенями над глазами, а также одетая в черную кожаную клетчатую куртку.
Обновлено в 15:59
Футбол

«Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью в матче седьмого тура РПЛ

"Краснодар" на своем поле сыграл вничью с московским "Локомотивом" в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:22
Здоровье

В России увеличилось число страдающих ожирением

Число россиян с диагнозом "ожирение" выросло более чем на 600 тысяч человек за последние пять лет, пишет RT со ссылкой на данные министерства здравоохранения.
Обновлено в 09:58
Наука

На гималайском озере Скелетов нашли кости европейцев

Ученые из США, Великобритании, Германии и Индии исследовали скелеты трех групп людей, погибших с разницей в сотни лет.
Обновлено 22 августа в 11:00
Космос

В 2010 году пустынный демон Марса уничтожил два ровера NASA

Известно, что в 9 лет назад два ровера попали в песчаную бурю, охватившую весь Марс, а затем связь была потеряна.
Обновлено вчера в 07:58
Шоу-бизнес

Надежда Ангарская показала фото до и после похудения

Актриса без стеснения выложила в своем Инстаграме снимки до и после эффективной диеты.
Обновлено в 13:46
Общество

Свыше 350 авиарейсов отменили на Тайване из-за тайфуна «Байлу»

В результате авиакомпании были вынуждены отменить свыше 350 рейсов, в маршруте которых значилось островного государства.
Обновлено в 09:33
Политика

В Кремле объяснили причины отставки посла России в Британии Яковенко

Посол РФ в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко оставил свою должность и вернулся домой.
Обновлено в 16:01
Кино

Умер актер Виталий Логвиновский

Советский, российский актер театра, кино и ТВ, народный артист России Виталий Степанович Логвиновский скончался на 79-м году жизни 22 августа.
Обновлено вчера в 13:32
Игры

CD Projekt о том, почему не выпускает Cyberpunk 2077 только в GOG

Менеджер по связям с общественностью CD Projekt Марчин Трачик в разговоре с изданием PCGamesN поделился мыслями о том, почему компания отказалась от идеи выпускать РС-версии своих игр только в сервисе GOG.
Обновлено в 18:20
Армия и оружие

Герой России рассказал об истребителе, которым гордятся ВКС

Впервые поднялся в воздух в 2010 году.
Обновлено в 21:10
Политика

Первый президент Украины рассказал о своей самой большой ошибке

«Самая большая моя ошибка была, что в моих действиях на первых порах было очень много идеализма, очень много эйфории», — заявил Кравчук в интервью «112 Украина».
Обновлено в 20:39
Здоровье

Роспотребнадзор напомнил о необходимых для школьников прививках

Роспотребнадзор в субботу, 24 августа, опубликовал список прививок, которые защитят иммунитет школьников.
Обновлено в 02:38
Единоборства

Сергей Ковалев победил нокаутом в бою за титул чемпиона мира по боксу

Россиянин Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по боксу в полутяжелой весовой категории, победив нокаутом Энтони Ярд из Великобритании.
Обновлено в 15:41
Армия и оружие

Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России

Новый региональный самолет вместимостью 9-14 человек создадут в России на замену Ан-2 "Кукурузник", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.
Обновлено в 20:21
Экономика

Действие антидемпинговой пошлины на ж/д колеса из Украины временно прекращается

Действие антидемпинговой пошлины в размере 34,22% на стальные цельнокатаные колеса из Украины приостанавливается на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с воскресенья до 1 июня 2020 года.
Обновлено в 17:15
Футбол

«Витесс» сыграл вничью с «Хераклесом» и поднялся на второе место

Обновлено в 16:39
Здоровье

В США зафиксировали первый случай смерти от курения вейпа

Обновлено вчера в 17:45
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в матче АПЛ

В матче 3-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал лондонский «Арсенал».
Обновлено в 14:22
Наука

Впервые измерена масса нейтрино

Ранее была установлена примерная суммарная масса всех видов нейтрино.
Обновлено вчера в 12:57
Армия и оружие

В Минобороны сообщили о пусках «Синевы» и «Булавы» с подлодок

Пуск ракет был произведен из приполюсного района в Северном Ледовитом океане и из Баренцева моря.
Обновлено в 04:32
Авто

На что рассчитывать производителям грузовиком при падающем спросе?

Причины очевидны - экономика стагнирует, спрос на коммерческий транспорт снижается.
Обновлено в 09:53
Здоровье

Более 30 человек отравились в ресторанах Якутска

Обновлено вчера в 23:13
Происшествия

Пять человек пострадали из-за удара молнии в США

Уточняется, что на настоящий момент ничто не угрожает жизни пострадавших. Ранее в польских Татрах погибли пять человек от ударов молнии.
Обновлено в 19:54
Главное