49-летнего россиянина задержали в Берлине по подозрению в убийстве. Об этом сообщает прокуратура немецкой столицы в Twitter.

Россиянина задержали в Берлине по подозрению в убийстве грузина

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