49-летнего россиянина задержали в Берлине по подозрению в убийстве. Об этом сообщает прокуратура немецкой столицы в Twitter.

Россиянина задержали в Берлине по подозрению в убийстве грузина

Общество Росгвардейцев могут обязать представляться гражданам Законопроект об обязательном размещении на форме сотрудников полиции и Росгвардии идентификационных номеров при несении службы в общественных местах внесли на рассмотрение Госдумы.

Единоборства Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.

Политика Трамп приказал американским компаниям уйти из Китая Прекратить бизнес в Китае приказал американским компаниям президент США Дональд Трамп.

Происшествия В Астраханской области нашли потерявшегося в селе португальца Потерявшийся в Астраханской области гражданин Португалии найден живым и не нуждается в медицинской помощи.

Единоборства Сергей Харитонов нокаутировал Мэтта Митриона В главном поединке турнира Bellator 225, который прошел в США, российский боец ММА Сергей Харитонов отправил в нокаут американца Мэтта Митриона.

Армия и оружие Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России Новый региональный самолет вместимостью 9-14 человек создадут в России на замену Ан-2 "Кукурузник", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.

Общество Контрольная забота: чего ждут россияне от системы образования От реализации национального проекта «Образование» ждут модернизации учебной инфраструктуры, перехода на новые технологии и улучшения общей атмосферы в школах.

Общество Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.

Наука На гималайском озере Скелетов нашли кости европейцев Ученые из США, Великобритании, Германии и Индии исследовали скелеты трех групп людей, погибших с разницей в сотни лет.

Политика В Кремле объяснили отставку посла РФ в Великобритании В Кремле прокомментировали отставку посла России в Великобритании Александра Яковенко.

Политика Кравчук объяснил бессмысленность гимна Украины Первый украинский лидер Леонид Кравчук объяснил, почему гимн его страны в старой редакции был бессмысленным. Об этом сообщает "112 Украина".

Политика Лидеры G7 обсудили вопрос возвращения России Лидеры стран «Большой семерки» во время саммита во французском Биаррице обсудили вероятность возвращения к формату G8 с участием России, пишет 25 августа агентство Киодо.

Политика СМИ анонсировали новое заявление Джонсона по «отступным» за Brexit Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен в ходе саммита "Большой семерки" сообщить лидерам ЕС, что в случае Brexit без сделки размер "отступных", которые Лондон должен выплатить Брюсселю, будет сокращен до 9 миллиардов фунтов стерлингов (около 11 миллиардов долларов), пишет газета Mail on Sunday.

Космос Для стыковки «Союза МС-14» к МКС захотели перестыковать «Союз МС-13» Центр управления полетами (ЦУП) для стыковки космического корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции (МКС) предлагает перестыковать «Союз МС-13», передает ТАСС заявление руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева.

Политика Китайское издание назвало ожидаемым «дерзкий» отказ РФ от участия в G8 Американцы пытались развести Китай и Россию в противоположные стороны, предложив РФ возвращение в G8, но ожидаемо получили "дерзкий отказ".

Шоу-бизнес Жена Джигана призналась, что была нищей 31-летняя жена музыканта Джигана Оксана Самойлова призналась своим подписчикам, что далеко не всегда жила счастливой жизнью селебрити.

Гаджеты RedmiBook 14 с Intel Core i7 10-го поколения представят 29 августа Новый официальный рекламный баннер, который был опубликован компанией Redmi, подтверждает, что 29 августа производитель готовится анонсировать новую версию ноутбука RedmiBook 14, которая будет оснащена процессором Intel Core i7 уже 10-го поколения.

Культура Олег Меньшиков экстренно доставлен в реанимацию По сведениям телеканала, артиста экстренно доставили в одну из столичных больниц. Другими существенными подробностями СМИ не располагают.

Происшествия «Уральские авиалинии» исключили сдачу севшего в поле А321 в музей Самолет Airbus А321, выполнявший рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" по маршруту Москва-Симферополь, утром 15 августа сразу после взлета из аэропорта "Жуковский" совершил аварийную посадку в районе деревни Рыбаки Раменского городского округа Московской области.

Здоровье Федеральные эксперты оценили систему тюменской гериатрии Как отметили в департаменте здравоохранения, специалисты проверили деятельность госпиталя для ветеранов войн, городских поликлиник №8 и №5. Их интересовало оснащение гериатрических отделений, кабинетов врачей-гериатров, обеспеченность кадрами, использование комплексной гериатрической оценки при оказании помощи лицам со старческой астенией.

Политика Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.

Здоровье Назван ранний симптом рака поджелудочной железы На более поздних стадиях рак поджелудочной железы может вызывать боли в животе и спине.

Политика Die Welt: Трамп помогает строительству «Северного потока-2» Как написало немецкое издание Die Welt, отменив визит в Копенгаген из-за нежелания Дании обсуждать продажу Гренландии, президент США Дональд Трамп может «сыграть на руку» России и поспособствовать строительству «Северного потока-2».

Происшествия В Чувашии пять человек погибли в ДТП «По предварительным данным, в результате ДТП погибло пять человек, четверо из которых находились в автомашине отечественного производства, пятый являлся пассажиром иномарки», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы МВД по Чувашской Республике.

Политика В Абхазии проходят выборы президента В Абхазии началось голосование на выборах президента. В 35 округах страны открылись 152 избирательных участка.