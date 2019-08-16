Происшествия

Россиянина задержали на Украине за нападение на депутата РадыРБК 13:29

На Украине задержали россиянина, который вместе с другими злоумышленниками применил слезоточивый газ против депутата Верховной рады и облил его «жидкостью с резким неприятным запахом», сообщается на сайте управления Национальной полиции по Киевской области.
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На Украине задержали подозреваемого в нападении на депутата Рады россиянина

Газета.Ru15:47

На Украине задержали россиянина по подозрению в нападении на депутата рады

Известия15:34

Россиянина задержали на Украине за нападение на депутата Рады

РБК13:29

На Украине задержали россиянина по подозрению в нападении на депутата Рады

РИА Новости14:07

Россиянина задержали на Украине за нападение на депутата Рады

ФАН14:59

Россиянин задержан на Украине за нападение на депутата Рады

Телеканал 360°15:46

На Украине россиянина подозревают в нападении на депутата Рады

Life.ru14:34
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 18:18, Ашберн
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Дочери Веры Глаголевой почтили память мамы

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Вузы отмечают рост интереса абитуриентов к IT-направлениям

Во всех вузах отметили рост интереса абитуриентов к IT-направлениям, а также повышение среднего балла ЕГЭ.
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Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам

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Суд признал виновным убийцу бывшей девушки Эштона Катчера

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Светлана Лобода станцевала на столе в Монако

Светлана Лобода после выступления на фестивале Russian Music отправилась на вечеринку с другими звездами.
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«Барселона» без Месси проиграла первый матч в чемпионате Испании

«Атлетик» обыграл «Барселону» в матче первого тура чемпионата Испании. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Обновлено в 17:35
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Директор «Барселоны» подтвердил переход Коутиньо в «Баварию»

Обновлено в 14:32
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Проверку свалок у аэропорта Жуковский проведут после ЧП с А321

Росприроднадзор и власти Московской области проведут проверку мусорных объектов вблизи аэропорта Жуковский после сообщений о незаконных свалках, которые могли привлечь птиц, заявил министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин.
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Кузнецова пробилась в полуфинал турнира с Цинциннати

Обладательница уайлд-кард турнира в Цинциннати Светлана Кузнецова навела шороху на кортах США.
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Замдиректора музея истории Киева Татьяна Костенко поделилась фотографиями картин современных художников, которые президент Украины Владимир Зеленский выбрал для своего офиса.
Обновлено в 08:25
Общество

Мэрия Москвы отказалась согласовывать массовые пикеты 17 августа

Заявки на проведение массовых пикетов 17 августа в столице подали глава муниципального округа Якиманка Андрей Морев, муниципальный депутат района Проспект Вернадского Елена Филина, а также мундеп Хамовников, спецкор «Новой газеты» Илья Азар.
Обновлено вчера в 10:37
Игры

В Need for Speed Heat не будет лутбоксов

Обновлено вчера в 09:33
Происшествия

Медэксперты подтвердили, что миллиардер Эпштейн покончил с собой

Судмедэксперты, проводившие вскрытие тела американского миллиардера Джеффри Эпштейна, подтвердили версию о самоубийстве, пишет газета The New York Times.
Обновлено в 17:15
Экономика

«Как работали, так и работают»: Силуанов о сокращении числа МСП

«Получается так, что по количеству предприятий, которые отмечены в этом реестре, произошло небольшое сокращение, а на самом деле эти предприятия как работали, так и работают», — подытожил Силуанов.
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Шоу-бизнес

Instagram Бузовой требуют заблокировать из-за шутки про блокаду

Обновлено в 05:07
Происшествия

Женщина, оставившая младенца у храма в Воронеже, попала на видео

Воронежская полиция попросила у горожан помощи в розыске женщины, оставившей утром 14 августа у храма сумку с новорожденным ребенком.
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Политика

Путин отказался передать операторам частоты для 5G

Президент России Владимир Путин не дал операторам разрешения на использование популярных частот для развития 5G.
Обновлено вчера в 02:51
Политика

Отвергнутые ранее данные о крушении MH17 снова предложили Нидерландам

Немецкий частный детектив Йозеф Реш, который уже проводил собственное расследование катастрофы малазийского рейса МН17 по частному заказу, снова обратился к представителям голландской прокуратуры.
Обновлено в 09:50
Футбол

«Сочи» сыграл вничью с «Оренбургом»

Футболисты «Сочи» сыграли вничью с «Оренбургом» в стартовом матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 13:19
Общество

Назвавший протестующих «щенками» Пригожин объяснился

Продюсер Иосиф Пригожин, назвавший участников протестов в Москве «щенками», объяснил свою точку зрения.
Обновлено в 16:36
Происшествия

Командир аварийно севшего А321 извинился перед пассажирами

Обновлено в 04:20
Происшествия

В Росгидромете назвали причину скачка радиации в Северодвинске

Росгидромет сообщил, что причиной кратковременного повышения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД) 8 августа после ЧП на полигоне в Северодвинске Архангельской области могло стать прохождение облака радиоактивных газов.
Обновлено в 13:13
Музыка

Земфира спела кавер на песню Цоя в день его смерти

Известная российская исполнительница Земфира обнародовала кавер на песню Виктора Цоя "Я посадил дерево".
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Энергетика

Минск хочет до 2020 года получить от РФ компенсацию за «грязную» нефть

Белоруссия намерена до конца года договориться с Россией о компенсации потерь за поставленную в страну "грязную" нефть.
Обновлено в 15:39
Происшествия

Три человека погибли в крупном ДТП в Кузбассе

Обновлено в 11:26
Происшествия

В компьютерной системе аэропортов США произошел сбой

В американских аэропортах произошел сбой в компьютерной системе службы таможенного контроля, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено в 17:57
Происшествия

Злоумышленник угрожал сотрудникам столичного банка топором

В Москве сотрудники Росгвардии задержали мужчину, угрожавшего сотрудникам одного из банков топором, требуя списать его задолженность по кредиту.
Обновлено в 16:25
Политика

Трамп мечтает купить Гренландию

Обновлено вчера в 20:48
Гаджеты

В России дан старт продажам смартфона Xiaomi Mi A3

Известным китайским брендом Xiaomi дан официальный старт продажам на рынке Российской Федерации смартфона Mi A3, при этом сообщается о действии специальных акций.
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Культура

Умер советский и российский композитор Роман Леденев

В возрасте 88 лет скончался композитор Роман Семенович Леденев, 16 августа сообщает сайт Союза кинематогрофистов РФ.
Обновлено в 08:04
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