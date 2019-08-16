Происшествия
Россиянина задержали на Украине за нападение на депутата РадыРБК 13:29
На Украине задержали россиянина, который вместе с другими злоумышленниками применил слезоточивый газ против депутата Верховной рады и облил его «жидкостью с резким неприятным запахом», сообщается на сайте управления Национальной полиции по Киевской области.
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На Украине задержали россиянина, который вместе с другими злоумышленниками применил слезоточивый газ против депутата Верховной рады и облил его «жидкостью с резким неприятным запахом», сообщается на сайте управления Национальной полиции по Киевской области.РБК13:29
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 19:55, Ашберн
Общество
В России запретят платить за поездки в метро и автобусе без паспорта
Транспортные карты в большинстве регионов России с августа 2020 года можно будет пополнить только после предъявления паспорта, сообщает РБК со ссылкой на закон о национальной платежной системе.
Обновлено в 05:49
Происшествия
Застрявшие в аэропорту Антальи российские туристы вылетели в Петербург
Российские туристы, которые на 16 часов застряли в аэропорту Антальи, вылетели в Санкт-Петербург рейсом авиакомпании Nordwind, сообщил РИА Новости представитель аэропорта в пятницу Ранее СМИ сообщали, что в Анталье своего вылета с 6 утра ожидают 400 пассажиров Nordwind, "Российские туристы вылетели в Петербург рейсом авиакомпании Nordwind", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 16:10
Армия и оружие
Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем
На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено в 05:44
Общество
Назвавший протестующих «щенками» Пригожин объяснился
Продюсер Иосиф Пригожин, назвавший участников протестов в Москве «щенками», объяснил свою точку зрения.
Обновлено в 16:36
Происшествия
Медэксперты подтвердили, что миллиардер Эпштейн покончил с собой
Судмедэксперты, проводившие вскрытие тела американского миллиардера Джеффри Эпштейна, подтвердили версию о самоубийстве, пишет газета The New York Times.
Обновлено в 17:15
Экономика
Подсчитана стоимость покупки Гренландии для Трампа
Стоимость покупки острова Гренладия, который захотел купить президент США Дональд Трамп, может достигать 10 триллионов рублей.
Обновлено в 19:46
Происшествия
Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам
Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России.
Обновлено в 09:20
Происшествия
Пропавшего мальчика в Омской области нашли живым
В Омской области нашли живым пропавшего мальчика, поиски которого длились около двух суток.
Обновлено вчера в 04:57
Игры
Вышел новый трейлер симулятора эволюции «Ancestors»
«Ancestors: The Humankind Odyssey» должна выйти 27 августа в магазине Epic Games, а в других магазинах - в 2020 году.
Обновлено в 19:04
Баскетбол
Михаил Прохоров продал «Бруклин»
Обновлено в 16:32
Кино
Луди Линь может сыграть Лю Кана в экранизации Mortal Kombat
В пятом сезоне «Чёрного зеркала» Линь сыграл виртуального бойца в игре «Бросок гадюки», явственно напоминающей Mortal Kombat.
Обновлено в 12:00
Энергетика
«Роснефть» подала заявку на конкурс по Западно-Иркинскому участку
"Роснефть" подала заявку на участие в конкурсе по Западно-Иркинскому участку, условиям которого могла соответствовать только она одна, сообщили "Интерфаксу" источники в Роснедрах.
Обновлено в 10:31
Здоровье
Врач назвал простой способ защититься от гриппа и простуды
Обновлено в 09:36
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между США и Россией приведет к наступлению темной и холодной зимы продолжительностью около десяти лет.
Обновлено в 18:56
Политика
Суд в США выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1
Федеральный суд округа Колумбия в США сообщил о выдаче ордера на арест иранского танкера Grace 1, который ранее был освобожден властями Гибралтара.
Обновлено в 19:07
Кино
В России снимут новый фильм «Мастер и Маргарита»
Съемки нового фильма "Мастер и Маргарита" по роману Михаила Булгакова начнутся весной 2020 года.
Обновлено в 14:45
Происшествия
В Ингушетии 13-летнюю девочку похитили для женитьбы
19-летнему жителю Ингушетии грозит уголовная статья за похищение человека. На днях парень украл девочку-подростка, чтобы жениться на ней.
Обновлено в 10:41
Армия и оружие
Ким Чен Ын руководил испытаниями нового оружия
Обновлено в 19:47
Космос
Молодой Юпитер мог столкнуться с формирующейся планетой
Обновлено вчера в 05:16
Экономика
Британский импортёр газа засудил правительство Нигерии
Вердикт был вынесен Высоким судом Лондона по делу о невыполнении контракта, подписанного между британским покупателем газа и министерством нефти Нигерии.
Обновлено в 19:04
Здоровье
В России снизился возраст сексуального дебюта
Обновлено в 16:17
Политика
Игорь Стрелков: «Рано или поздно эта война перейдет в горячую стадию»
Справка "МК" Игорь Всеволодович Гиркин (псевдоним — Игорь Иванович Стрелков) родился в 1970 г. в Москве.
Обновлено вчера в 09:21
Футбол
«Челси» требует 25 миллионов евро за Дзаппакосту
По информации источника, руководство лондонского клуба хочет выручить за 27-летнего футболиста 25 миллионов евро.
Обновлено в 14:20
Кино
Пирс Броснан может сыграть Альфреда в «Бэтмене»
Американский и британский актер Пирс Бросснан, который получил известной благодаря роли Джеймса Бонда в фильмах об "агенте 007", может сыграть дворецкого Альфреда в новом фильме о "Бэтмене".
Обновлено в 09:08
Политика
Зеленский украсил офис картинами с шаурмой и обнаженной девушкой
Замдиректора музея истории Киева Татьяна Костенко поделилась фотографиями картин современных художников, которые президент Украины Владимир Зеленский выбрал для своего офиса.
Обновлено в 08:25
Авто
УАЗ вложит 7 млрд рублей в разработку платформы «Патриот-2020»
Общий объем инвестиций составит порядка 7 млрд рублей. Работу над новым «Патриотом» инженеры УАЗа ведут совместно со специалистами НАМИ.
Обновлено вчера в 09:19