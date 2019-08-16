Происшествия

Россиянина задержали на Украине за нападение на депутата РадыРБК 13:29

На Украине задержали россиянина, который вместе с другими злоумышленниками применил слезоточивый газ против депутата Верховной рады и облил его «жидкостью с резким неприятным запахом», сообщается на сайте управления Национальной полиции по Киевской области.
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На Украине задержали россиянина, который вместе с другими злоумышленниками применил слезоточивый газ против депутата Верховной рады и облил его «жидкостью с резким неприятным запахом», сообщается
 на сайте управления Национальной полиции по Киевской области.
РБК13:29

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