На Украине задержали россиянина, который вместе с другими злоумышленниками применил слезоточивый газ против депутата Верховной рады и облил его «жидкостью с резким неприятным запахом», сообщается на сайте управления Национальной полиции по Киевской области.

Россиянина задержали на Украине за нападение на депутата Рады

Происшествия Старейший в РФ вор в законе отказался от криминального статуса Уроженец Казани Олег Мухаметшин, известный в преступном мире как Муха Люберецкий, отрёкся от титула «вор в законе».

Общество Названы самые популярные у работодателей рабочие профессии Аналитики сервиса «Работа.ру» выяснили, что наибольшим спросом пользуются машинисты автокрана, бетонщики, кровельщики и плотники.

Происшествия СМИ сообщили о 400 застрявших в аэропорту Антальи российских туристах Рейс авиакомпании Nordwind из Антальи в Санкт Петербург задерживается более чем на 13 часов, сообщает "Фонтанка".

Происшествия У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.

Армия и оружие Иран объявил о создании собственного аналога С-300 Иран объявил о завершении работ над собственным зенитно-ракетным комплексом (ЗРК) «Бавар-373», сообщают СМИ со ссылкой на минобороны страны.

Общество В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за возможных ливней и смерчей и распорядились свернуть палаточные лагеря у рек, сообщает администрация города.

Технологии Сбербанк внедрит в магазинах оплату по биометрии Как сообщают «Ведомости», для держателей банковских карт появится возможность оплаты покупок при помощи изображения лица или отпечатка пальца.

Финансы Fitch понизило суверенный рейтинг Аргентины с уровня «B» до «CCC» Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный кредитный рейтинг Аргентины с уровня "B" до "CCC" после праймериз, на которых победил оппозиционный кандидат в президенты Альберто Фернандес.

Происшествия Судно с российскими моряками захвачено у берегов Камеруна Датское грузовое судно «Мармалайта» было атаковано пиратами у берегов Камеруна.

Авто Новый УАЗ-452 «Буханка» показали на изображениях Независимые дизайнеры разработали рендерные изображения, на которых представили свое видение на новый УАЗ-452, известный автолюбителям как «Буханка».

Политика Порошенко указал в декларации, что является президентом Украины Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в электронной декларации указал, что по-прежнему является лидером государства.

Культура Телеведущий Роман Бабаян перешел на НТВ Ведущий «Право голоса» на ТВЦ Роман Бабаян перешел в новый проект на НТВ, сообщает радио «Говорит Москва».

Футбол Дубль Левандовски спас «Баварию» от поражения в матче с «Гертой» Встреча прошла в Мюнхене на стадионе Альянц-Арена и завершился со счетом 2:2. В составе мюнхенского клуба дублем отметился Роберт Левандовски (24-я и 60-я минуты).

Происшествия Проверку свалок у аэропорта Жуковский проведут после ЧП с А321 Росприроднадзор и власти Московской области проведут проверку мусорных объектов вблизи аэропорта Жуковский после сообщений о незаконных свалках, которые могли привлечь птиц, заявил министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин.

Армия и оружие В ДНР сообщили об обстреле окраины Горловки ВСУ В общей сложности, отметил он, обстрелам со стороны вооруженных формирований Украины подверглись районы трех населенных пунктов ДНР.

Происшествия Самолет UTair вернулся во Внуково из-за птиц Самолет UTair, вылетевший в Уфу, был вынужден вернуться во Внуково из-за попадания птиц в двигатель.

Игры Разработка масштабной модификации Skyblivion близится к завершению Хоть труды разработчиков близятся к завершению, в команду все еще требуются программисты и 3D художники.

Шоу-бизнес Светлана Лобода станцевала на столе в Монако Светлана Лобода после выступления на фестивале Russian Music отправилась на вечеринку с другими звездами.

Шоу-бизнес Наташа Королева готовится стать бабушкой Любопытно, что сперва 46-летняя исполнительница была насторожена этой новостью, но теперь одобряет выбор парня и уже готовится стать бабушкой.