Происшествия

Россиянина задержали на Украине за нападение на депутата РадыРБК 13:29

На Украине задержали россиянина, который вместе с другими злоумышленниками применил слезоточивый газ против депутата Верховной рады и облил его «жидкостью с резким неприятным запахом», сообщается на сайте управления Национальной полиции по Киевской области.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

На Украине задержали подозреваемого в нападении на депутата Рады россиянина

Газета.Ru15:47

На Украине задержали россиянина по подозрению в нападении на депутата рады

Известия15:34

Россиянина задержали на Украине за нападение на депутата Рады

РБК13:29

На Украине задержали россиянина по подозрению в нападении на депутата Рады

РИА Новости14:07

Россиянина задержали на Украине за нападение на депутата Рады

ФАН14:59

Россиянин задержан на Украине за нападение на депутата Рады

Телеканал 360°15:46

На Украине россиянина подозревают в нападении на депутата Рады

Life.ru14:34
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 16:44, Ашберн
Происшествия

Старейший в РФ вор в законе отказался от криминального статуса

Уроженец Казани Олег Мухаметшин, известный в преступном мире как Муха Люберецкий, отрёкся от титула «вор в законе».
Обновлено в 13:17
Происшествия

Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам

Обновлено в 09:20
Общество

Названы самые популярные у работодателей рабочие профессии

Аналитики сервиса «Работа.ру» выяснили, что наибольшим спросом пользуются машинисты автокрана, бетонщики, кровельщики и плотники.
Обновлено вчера в 21:07
Происшествия

СМИ сообщили о 400 застрявших в аэропорту Антальи российских туристах

Рейс авиакомпании Nordwind из Антальи в Санкт Петербург задерживается более чем на 13 часов, сообщает "Фонтанка".
Обновлено в 14:36
Происшествия

У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин

Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.
Обновлено в 12:56
Армия и оружие

Иран объявил о создании собственного аналога С-300

Иран объявил о завершении работ над собственным зенитно-ракетным комплексом (ЗРК) «Бавар-373», сообщают СМИ со ссылкой на минобороны страны.
Обновлено в 11:06
Футбол

Карпин уснул в кинотеатре перед матчем с «Уфой»

Обновлено в 15:35
Общество

В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней

Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за возможных ливней и смерчей и распорядились свернуть палаточные лагеря у рек, сообщает администрация города.
Обновлено в 13:44
Технологии

Сбербанк внедрит в магазинах оплату по биометрии

Как сообщают «Ведомости», для держателей банковских карт появится возможность оплаты покупок при помощи изображения лица или отпечатка пальца.
Обновлено в 03:44
Финансы

Fitch понизило суверенный рейтинг Аргентины с уровня «B» до «CCC»

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный кредитный рейтинг Аргентины с уровня "B" до "CCC" после праймериз, на которых победил оппозиционный кандидат в президенты Альберто Фернандес.
Обновлено в 15:15
Происшествия

Руку маленькой девочки затянуло в эскалатор в торговом центре

Обновлено в 09:03
Происшествия

Судно с российскими моряками захвачено у берегов Камеруна

Датское грузовое судно «Мармалайта» было атаковано пиратами у берегов Камеруна.
Обновлено в 08:29
Авто

Новый УАЗ-452 «Буханка» показали на изображениях

Независимые дизайнеры разработали рендерные изображения, на которых представили свое видение на новый УАЗ-452, известный автолюбителям как «Буханка».
Обновлено в 06:23
Политика

Порошенко указал в декларации, что является президентом Украины

Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в электронной декларации указал, что по-прежнему является лидером государства.
Обновлено в 08:21
Политика

Экипаж аварийно севшего А321 внесли в базу «Миротворца»

Обновлено вчера в 10:10
Культура

Телеведущий Роман Бабаян перешел на НТВ

Ведущий «Право голоса» на ТВЦ Роман Бабаян перешел в новый проект на НТВ, сообщает радио «Говорит Москва».
Обновлено в 13:52
Футбол

Дубль Левандовски спас «Баварию» от поражения в матче с «Гертой»

Встреча прошла в Мюнхене на стадионе Альянц-Арена и завершился со счетом 2:2. В составе мюнхенского клуба дублем отметился Роберт Левандовски (24-я и 60-я минуты).
Обновлено в 16:27
Происшествия

Проверку свалок у аэропорта Жуковский проведут после ЧП с А321

Росприроднадзор и власти Московской области проведут проверку мусорных объектов вблизи аэропорта Жуковский после сообщений о незаконных свалках, которые могли привлечь птиц, заявил министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин.
Обновлено в 03:13
Наука

Названы последствия ядерной войны между Россией и США

Обновлено в 08:49
Армия и оружие

В ДНР сообщили об обстреле окраины Горловки ВСУ

В общей сложности, отметил он, обстрелам со стороны вооруженных формирований Украины подверглись районы трех населенных пунктов ДНР.
Обновлено в 16:37
Здоровье

В России снизился возраст сексуального дебюта

Обновлено в 16:17
Происшествия

Самолет UTair вернулся во Внуково из-за птиц

Самолет UTair, вылетевший в Уфу, был вынужден вернуться во Внуково из-за попадания птиц в двигатель.
Обновлено в 06:14
Общество

Росстат рассказал об изменениях в рационе россиян за 40 лет

Обновлено в 00:48
Игры

Разработка масштабной модификации Skyblivion близится к завершению

Хоть труды разработчиков близятся к завершению, в команду все еще требуются программисты и 3D художники.
Обновлено в 04:54
Политика

Игорь Стрелков: «Рано или поздно эта война перейдет в горячую стадию»

Справка "МК" Игорь Всеволодович Гиркин (псевдоним — Игорь Иванович Стрелков) родился в 1970 г. в Москве.
Обновлено вчера в 09:21
Шоу-бизнес

Светлана Лобода станцевала на столе в Монако

Светлана Лобода после выступления на фестивале Russian Music отправилась на вечеринку с другими звездами.
Обновлено в 13:32
Здоровье

Небольшое пятно над губой женщины оказалось признаком онкологии

Обновлено в 15:54
Шоу-бизнес

Наташа Королева готовится стать бабушкой

Любопытно, что сперва 46-летняя исполнительница была насторожена этой новостью, но теперь одобряет выбор парня и уже готовится стать бабушкой.
Обновлено в 11:08
Политика

В ЕЭК рассказали о возможном уходе Глазьева с поста советника Путина

В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) прокомментировали сообщения о переходе советника российского президента, экономиста Сергея Глазьева на пост министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК.
Обновлено в 06:18
Футбол

Директор «Барселоны» подтвердил переход Коутиньо в «Баварию»

Обновлено в 14:32
Как работают Яндекс.Новости?
Главное