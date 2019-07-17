с чего всё началось

Гражданин России Алексей Макеев, обвиненный в Мексике в убийстве, приговорен судом к 37,5 года тюрьмы и выплате ущерба семье погибшего порядка 22 тысяч долларов. Также Макеев должен будет выплатить штраф, а это 10 тысяч долларов в пересчете с мексиканских песо.

Россиянина приговорили за убийство в Мексике к 37 годам тюрьмы

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Культура Алибасов побил участницу эфира «Пусть говорят» на Первом канале Бари Алибасов, участвовавший в программе "Пусть говорят", набросился в начале эфира на свою подругу Лиану.

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