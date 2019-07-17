Происшествия
Россиянина приговорили за убийство в Мексике к 37 годам тюрьмыВести.Ru вчера в 18:30
Гражданин России Алексей Макеев, обвиненный в Мексике в убийстве, приговорен судом к 37,5 года тюрьмы и выплате ущерба семье погибшего порядка 22 тысяч долларов. Также Макеев должен будет выплатить штраф, а это 10 тысяч долларов в пересчете с мексиканских песо.
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с чего всё началось
Суд в Мексике приговорил россиянина Алексея Макеева к 37 с половиной годам тюрьмы за умышленное убийство местного жителя, произошедшее в городе Канкун в мае 2017 года, сообщила Генеральная прокуратура штата Кинтана-Роо во вторник, 16 июля.Life.ruвчера в 19:08
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