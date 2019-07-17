Происшествия

Россиянина приговорили за убийство в Мексике к 37 годам тюрьмыВести.Ru вчера в 18:30

Гражданин России Алексей Макеев, обвиненный в Мексике в убийстве, приговорен судом к 37,5 года тюрьмы и выплате ущерба семье погибшего порядка 22 тысяч долларов. Также Макеев должен будет выплатить штраф, а это 10 тысяч долларов в пересчете с мексиканских песо.
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Суд в Мексике приговорил россиянина Алексея Макеева к 37 с половиной годам тюрьмы за умышленное убийство местного жителя, произошедшее в городе Канкун в мае 2017 года, сообщила
 Генеральная прокуратура штата Кинтана-Роо во вторник, 16 июля.
Life.ruвчера в 19:08

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Россиянин Макеев осужден в Мексике на 37,5 лет тюрьмы

Московский Комсомолецвчера в 18:49

Блогер-нацист приговорен к 37,5 года тюрьмы за убийство в Мексике

РЕН ТВвчера в 17:27

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RT на русскомвчера в 18:14

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Известиявчера в 17:59

Суд в Мексике приговорил россиянина Макеева к 37,5 года за убийство местного жителя

ТАССвчера в 17:52

Россиянина приговорили за убийство в Мексике к 37 годам тюрьмы

Вести.Ruвчера в 18:30

В Мексике россиянина Макеева приговорили к 37,5 года тюрьмы

РИА Новостивчера в 17:19
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 03:37, Вашингтон
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Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО представил доклад, в котором указаны места размещения ядерного оружия США в Европе.
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Из лагеря в Крыму с отравлением госпитализированы 54 человека

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Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака

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Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
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Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
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В Петербурге госпитализировали актера Юрия Кузнецова, сообщили СМИ

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ООН и ОБСЕ обеспокоились законом о госязыке на Украине

Представители ООН и ОБСЕ выразили обеспокоенность по поводу вступившего в силу на Украине закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
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