с чего всё началось

В Мексике гражданина Алексея Макеева приговорили к тюремному сроку в 37,5 лет за убийство. Об этом информирует прокуратура штата Кинтана-Роо. Отмечается, что инцидент произошел два года назад.

Россиянина приговорили к 37,5 годам тюрьмы в Мексике

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