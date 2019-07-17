Происшествия

Россиянина приговорили к 37,5 годам тюрьмы в МексикеГазета.Ru вчера в 19:23

В Мексике гражданина Алексея Макеева приговорили к тюремному сроку в 37,5 лет за убийство. Об этом информирует прокуратура штата Кинтана-Роо. Отмечается, что инцидент произошел два года назад.
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Суд в Мексике приговорил россиянина Алексея Макеева к 37,5 года тюрьмы за умышленное убийство местного жителя, произошедшее в городе Канкун в мае 2017 года, сообщила
 Генеральная прокуратура штата Кинтана-Роо во вторник, 16 июля.
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Суд в Мексике приговорил россиянина Макеева к 37,5 года за убийство местного жителя

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