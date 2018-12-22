Происшествия

Россиянина подозревают в ограблении банка на Шпицбергене
Вести.Ru
вчера в 11:30

Норвежская полиция подозревает россиянина в ограблении банка на Шпицбергене. По версии следствия, 29-летний мужчина, вооруженный взятым напрокат ружьем, в пятницу ворвался в Sparebank 1 Nord-Norge в городе Лонгьире.
Вести.Ruвчера в 11:30
с чего всё началось
В субботу на сайте
 губернатора архипелага Шпицберген появилась информация, что в Лонгиербюене задержан 29-летний гражданин РФ по подозрению в совершении 21 декабря вооруженного ограбления банка Sparebank 1. Также ему предъявлены обвинения в нарушении закона об оружии.
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