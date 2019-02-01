Россиянина лишат золота Олимпиады за допингLenta.ru 10:22

с чего всё началось

Российский легкоатлет Иван Ухов будет лишен золота Олимпийских игр 2012 года в прыжках в высоту за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Спортивного арбитражного суда (CAS). Прыгун был дисквалифицирован на четыре года.

Политика Трамп: США разработают военный ответ на «нарушения» Россией ДРСМД Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон разработает ответ на "российские нарушения ДРСМД". Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Генпрокуратура вновь начала расследование причин гибели группы Дятлова Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной на видеоканале «Эфир» назвал три наиболее вероятные версии гибели группы туристов под руководством Игоря Дятлова в 1959 году в горах Северного Урала.

Транспорт «Ъ»: МВД не смогло запустить систему проверки ОСАГО с помощью камер МВД России и Российский союз автостраховщиков (РСА) не смогли выполнить поручение правительства по запуску автоматической системы проверки наличия у водителей полисов ОСАГО с помощью дорожных камер, пишет газета "Коммерсантъ".

Авто Ford Focus, Kuga и Mondeo получили спецверсию в России Ford начал продажи в России спецверсии Focus, Kuga и Mondeo под названием «Ультра Комфорт».

Общество Верховный суд отклонил жалобу Telegram на блокировку В апреле 2018 года Таганский суд Москвы удовлетворил иск РКН о блокировке Telegram на территории РФ в связи с отказом администрации мессенджера предоставить ФСБ ключи для дешифровки переписки, необходимые для получения данных о террористах.

Происшествия СМИ сообщили о задержании аспиранта МГУ за изготовление взрывчатки Сотрудники правоохранительных органов задержали аспиранта механико-математического факультета МГУ по подозрению в изготовлении взрывчатки.

Общество Якутская школа отказалась принимать русскоязычных детей Родители школьников в Якутске пожаловались на руководство местной школы «Айыы Кыhата», которая отказалась принимать их русскоязычных детей.

Технологии Хакеры выложили в сеть 25 миллиардов логинов и паролей В сети появилась база из 25 миллиардов логинов и паролей пользователей различных сервисов.

Происшествия Третьяковская галерея уволила смотрительницу выставки Куинджи Третьяковская галерея приняла меры по усилению охраны ранее украденного полотна Куинджи, используя так называемый мертвый крепеж.

Кино Умерла актриса Валентина Березуцкая Советская и российская актриса, заслуженная артистка России Валентина Березуцкая ушла из жизни в возрасте 86 лет.

Авто Новый Subaru Legacy получит планшет в салоне в стиле «Теслы» Автоконцерн Subaru поделился первым тизером седана Legacy новой генерации, премьера которого запланирована на чикагское автошоу в начале февраля.

Авто Kia Rio X-Line получил увеличенный дорожный просвет Сегодня, 1 февраля, в России стартовали продажи обновленного кросс-хэтчбека KIA Rio X-Line с увеличенным до 195 мм клиренсом.

Политика Береза всерьез воспринимает «звонкую пощечину» Кадырова Депутат Верховной рады Украины Борислав Береза сказал, что всерьез воспринимает слова Рамзана Кадырова о звонкой пощечине.

Авто Завод Haval готовится к серийному производству Тульский завод Haval, строительство которого завершилось в конце лета 2018 года, в настоящее время работает в тестовом режиме и готовится к запуску серийного производства.

Происшествия Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева ещё на два месяца Следствие ходатайствовало о продлении ареста футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, проходящим по уголовному делу о драках с их участием.

Здоровье Власти признали массовое отравление в детских садах в Москве Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов опубликовал в своем Telegram-канале ответ управления Роспотребнадзора по Москве о случаях острых кишечных инфекций в детских садах в Москве.

Общество Генпрокуратура выявила нарушения в закупках «Росконцерта» «Росконцерт» в нарушение закона заключал контракты без проведения торгов и размещения информации на портале госзакупок, работу учреждения проверит московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС), сообщается на сайте Генпрокуратуры России.

Наука Названо имя богатейшего человека в истории Историки назвали имя самого богатого человека из всех, когда-либо живших.

Политика Ангела Меркель решила удалить личную страницу в Facebook Канцлер Германии заявила, что после ухода с поста председателя ХДС она не видит смысла в ведении аккаунта Канцлер Германии Ангела Меркель объявила о своем решении удалить личный аккаунт в Facebook.

Происшествия Дело о теракте в метро Санкт-Петербурга передано в суд Рассмотрением уголовного дела о террористическом акте в метрополитене Санкт-Петербурга, произошедшем в апреле 2017 года, займется Московский окружной военный суд.

Общество Роскомнадзор: Google оплатил штраф в 500 тысяч рублей Корпорация Google выплатила штраф в 500 тысяч рублей, выписанный Роскомнадзором за неисполнение закона об удалении из поисковой выдачи ссылок на ресурсы, которые содержат противоправную информацию.