Происшествия
Россиянина Макеева приговорили к 37,5 годам тюрьмы в МексикеИзвестия 17:59
Суд в мексиканском штате Кинтана-Роо признал россиянина Алексея Макеева виновным в убийстве местного жителя и приговорил к 37,5 годам тюрьмы и выплате ущерба семье погибшего в 405 тыс. песо (около $22 тыс.). Об этом сообщается на сайте прокуратуры штата.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 18:30, Вашингтон
Гаджеты
Игровой смартфон Asus ROG Phone 2 протестировали в Geekbench
Обновлено в 10:06
Культура
Власти Чечни запретили артистам проводить несогласованные выступления
Министерство культуры Чечни начало выявлять артистов, которые не согласовывают свой репертуар с властями республики и собирают аудиторию в социальных сетях, и проводить с ними разъяснительные беседы.
Обновлено в 11:17
Футбол
Руни: «Ошибка Клоппа в том, что он работает в „Ливерпуле“»
Английский нападающий Уэйн Руни, ранее выступавший за «Манчестер Юнайтед», а ныне представляющий американский «Ди Си Юнайтед», высказал мнение о работе Юргена Клоппа.
Обновлено в 13:50
Шоу-бизнес
Алибасов побил участницу эфира «Пусть говорят» на Первом канале
Бари Алибасов, участвовавший в программе "Пусть говорят", набросился в начале эфира на свою подругу Лиану.
Обновлено в 13:21
Политика
Лавров оценил вероятность «разбора завалов» в отношениях России и США
"Разобрать образовавшиеся не по нашей вине завалы в отношениях будет непросто", - заявил Лавров.
Обновлено в 17:14
Авто
УАЗ опубликовал первое фото «Патриота» с «автоматом»
УАЗ готовится к премьере новой версии внедорожника УАЗ «Патриот» с автоматической коробкой передач.
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Экономика
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Согласно поправкам в законопроект о требованиях к иностранным электронным кошелькам, совет директоров Центробанка может получить возможность ограничивать максимальный размер тарифов на эквайринг.
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Музыка
София Ротару оттолкнула поклонника во время концерта
На фестивале «Славянский базар» София Ротару выглядела бодрой и с удовольствием пела для многочисленной публики.
Обновлено в 12:00
Политика
Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17
Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено в 15:10
Общество
МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве
В Москве вечером 16 июля и в ночь на 17 июля ожидаются гроза и сильный ветер. Об этом говорится в прогнозе регионального главка МЧС.
Обновлено в 10:31
Политика
Зеленский поручил провести Олимпиаду на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с главой Национального олимпийского комитета Сергеем Бубкой и министром спорта Игорем Ждановым.
Обновлено в 07:07
Политика
КС Украины признал закон о декоммунизации конституционным
Конституционный суд Украины признал закон об осуждении тоталитарных режимов и запрете пропаганды их символики соответствующим основному закону страны.
Обновлено в 08:54
Армия и оружие
В США заявили о подрыве потенциала F-35 из-за покупки Турцией С-400
Кандидат на пост главы Пентагона Марк Эспер заявил, что покупка Турцией у России зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 подрывает потенциал американского военного самолёта F-35, в разработке которого принимает участие и Анкара.
Обновлено в 15:16
Футбол
Де Лигт прибыл в Турин для подписания контракта с «Ювентусом»
Футболист амстердамского "Аякса" и сборной Нидерландов Маттейс де Лигт прибыл в Турин для подписания контракта с местным "Ювентусом", сообщается на официальном сайте итальянского клуба.
Обновлено в 17:57
Политика
В США предложили «назло Путину» отдать Украине турецкие F-35
Обновлено в 17:34
Происшествия
Композитор Игорь Извеков найден мертвым в Москве
Обновлено в 11:11
Экономика
Минэк предложил создать в Грозном экономическую зону за ₽4 млрд
Из бюджета Чечни на реализацию проекта поступит 39,3 млн руб. "Создать особую экономическую зону промышленно-производственного типа на территории города Грозного Чеченской Республики на земельных участках, определяемых соглашением о создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа", — говорится в проекте документа, который вынесен на общественное обсуждение.
Обновлено в 14:50
Гаджеты
Apple может вернуться к использованию легендарного радужного логотипа
Либо же Apple может выпустить какие-то лимитированные версии с таким логотипом. Конечно, если эти слухи вообще правдивы.
Обновлено в 12:12
Политика
В Киеве заявили о согласовании нормандским форматом обмена пленными
«В течение месяца договорились осуществить обмен определённого количества, как мы назвали, наших пленных», — цитирует Пристайко Интерфакс-Украина.
Обновлено в 07:17
Авто
Volkswagen представил новую механическую трансмиссию
Обновленный Volkswagen Passat станет первым автомобилем, использующим новую коробку передач.
Обновлено в 02:35
Космос
«Роскосмос» назвал причину переноса пуска «Протона-М»
Обновлено в 11:32
Происшествия
В Якутии задержали снимающих сюжет о плохих дорогах журналистов
В городе Вилюйск в Якутии задержали съемочную группу телеканала «Якутия 24», которая готовила сюжет про плохие дороги.
Обновлено в 10:31
Наука
Магнитный актуатор превратил портрет Ван Гога в «Крик» Мунка
В качестве примера исследователи создали пластину, которая при воздействии магнитного поля поворачивается, благодаря чему изображенный на ней автопортрет Винсента Ван Гога меняется на картину Эдварда Мунка «Крик».
Обновлено вчера в 11:37
Кино
Netflix представил первый кадр «Ведьмака» на Плотве
Ранее Netflix опубликовал подборку фотографий главных героев «Ведьмака», а также представил постер и логотип сериала.
Обновлено в 16:28
Технологии
Финансовая группа GHP Group приобрела блокчейн-разработчика Vostok
Финансовая группа GHP Group стала владельцем разработчика блокчейн-решения для масштабируемой цифровой инфраструктуры Vostok, выкупив долю основателя компании Александра Иванова.
Обновлено в 05:32
Политика
Климкин предложил сделать украинский официальным языком ООН
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о готовности внешнеполитического ведомства предложить ООН сделать украинский официальным языком организации.
Обновлено в 12:24
Кино
«Ленфильм» и «Беларусьфильм» договорились о сотрудничестве
Студии готовятся представить ряд премьер к 75-й годовщине победы в Великой отечественной войне.
Обновлено в 14:38