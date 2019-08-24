Суд Берлина выдал ордер на арест россиянина, подозреваемого в убийстве 40-летнего гражданина Грузии в районе Моабит. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру ФРГ. Отмечается, что полиция обнаружила орудие убийства и велосипед, на котором якобы хотел скрыться 48-летний гражданин России.

Россиянин задержан по подозрению в убийстве в Берлине

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