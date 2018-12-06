Происшествия
Россиянин скончался в миграционной тюрьме США
Россиянин скончался в миграционной тюрьме СШАИзвестиявчера в 23:30
Гражданин РФ Герман Волков скончался в больнице города Джэксонвилл в возрасте 56 лет. Как сообщила иммиграционно-таможенная полиция США, он находился под стражей в миграционной тюрьме в штате Флорида. Предполагается, что он умер по естественным причинам.
Известиявчера в 23:30
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Происшествия
У берегов Японии столкнулись два военных самолета США
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Происшествия
Под Иркутском верблюда восемь часов спасали из ДТП
Цирковая фура с верблюдами из Сочи попала в аварию во время гастролей в Иркутской области.
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Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП со скорой помощью на Кубани
Шесть человек погибли в ДТП с участием скорой помощи и автомобиля ВАЗ-2114. Еще четыре человека госпитализированы.
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Происшествия
Кокорин и Мамаев проведут новогоднюю ночь в СИЗО
Тверской районный суд в Москве удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок заключения для футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина до 8 февраля.
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Происшествия
СК рассказал о смерти в больнице сбежавшего с оружием охранника
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Происшествия
Петербуржца осудили за подготовку теракта в Казанском соборе
Обновлено в 00:29
Происшествия
На ферме в Хабаровском крае произошел крупный пожар
В Ванинском районе Хабаровского края на ферме случился крупный пожар, сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС.
Обновлено в 00:29
Происшествия
Неизвестные украли из офиса на юге Москвы почти 9 млн рублей
Двое неизвестных украли из офиса на юге Москвы более 8,85 млн рублей, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 00:43
Происшествия
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Происшествия
В Сербии хозяева зажарили козу, съевшую 20 тысяч евро, пишут СМИ
Обновлено в 00:41
Происшествия
Рейс из Новосибирска в Москву задержали из-за трех пьяных пассажиров
Из-за трех пьяных пассажиров пришлось задержать рейс из Новосибирска в Москву.
Обновлено в 00:44
Происшествия
В Доминикане четыре человека погибли при взрыве газа на фабрике
Не менее четырех человек погибли и десятки получили ранения в результате взрыва газа на фабрике, производящей продукцию из пластика, в Доминиканской Республике, сообщил глава корпуса пожарной охраны столичного округа страны Рафаэль дель Росарио.
Обновлено в 00:19
Происшествия
Якорную мину нашли в море возле детского санатория в Анапе
Дайверы обнаружили при погружении якорную мину в акватории Анапы. Боеприпас находился вблизи детского санатория «Бимлюк».
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия
В Саратове задержан напавший с ножом на управление полиции
В Саратове в среду задержан гражданин, пытавшийся пропасть на территорию городского управления МВД. При этом он угрожал ножом полицейским.
Обновлено вчера в 23:47
Происшествия
Младенец пострадал в аварии с такси на набережной Обводного канала
Известно, что таксист въехал в водительскую дверь Infiniti. Пострадали четыре человека, в том числе младенец.
Обновлено в 00:40