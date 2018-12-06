Происшествия

Россиянин скончался в миграционной тюрьме США
Известия
вчера в 23:30

Гражданин РФ Герман Волков скончался в больнице города Джэксонвилл в возрасте 56 лет. Как сообщила иммиграционно-таможенная полиция США, он находился под стражей в миграционной тюрьме в штате Флорида. Предполагается, что он умер по естественным причинам.
Известиявчера в 23:30

Подробнее о событии

Россиянин умер в американской тюрьме, ожидая высылки на родину

URA.Ru00:26

Российский гражданин скончался в больнице Флориды

Интерфакс00:16

Арестованный в США в 2017 году россиянин умер в больнице Флориды

Комсомольская правда00:03

В миграционной тюрьме в США умер второй за месяц россиянин

РБКвчера в 23:46

В больнице Флориды умер арестованный в 2017 году россиянин

ТАССвчера в 23:26

В США заявили о смерти сидевшего в миграционной тюрьме россиянина

Газета.Ruвчера в 23:24

В США умер находившийся в миграционной тюрьме россиянин

RT на русскомвчера в 23:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7127 источников, обновлено в 00:50, Ашберн
Происшествия

У берегов Японии столкнулись два военных самолета США

Обновлено в 00:47
Происшествия

Под Иркутском верблюда восемь часов спасали из ДТП

Цирковая фура с верблюдами из Сочи попала в аварию во время гастролей в Иркутской области.
Обновлено в 00:44
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП со скорой помощью на Кубани

Шесть человек погибли в ДТП с участием скорой помощи и автомобиля ВАЗ-2114. Еще четыре человека госпитализированы.
Обновлено в 00:46
Происшествия

Кокорин и Мамаев проведут новогоднюю ночь в СИЗО

Тверской районный суд в Москве удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок заключения для футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина до 8 февраля.
Обновлено в 00:46
Происшествия

СК рассказал о смерти в больнице сбежавшего с оружием охранника

Обновлено в 00:41
Происшествия

Петербуржца осудили за подготовку теракта в Казанском соборе

Обновлено в 00:29
Происшествия

На ферме в Хабаровском крае произошел крупный пожар

В Ванинском районе Хабаровского края на ферме случился крупный пожар, сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС.
Обновлено в 00:29
Происшествия

Неизвестные украли из офиса на юге Москвы почти 9 млн рублей

Двое неизвестных украли из офиса на юге Москвы более 8,85 млн рублей, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 00:43
Происшествия

В Екатеринбурге эвакуировали общежитие из-за пожара

Общежитие екатеринбургского экономико-технологического колледжа на улице Войкова сегодня ночью эвакуировали, после того как сработала пожарная сигнализация.
Обновлено в 00:42
Происшествия

В Сербии хозяева зажарили козу, съевшую 20 тысяч евро, пишут СМИ

Обновлено в 00:41
Происшествия

Рейс из Новосибирска в Москву задержали из-за трех пьяных пассажиров

Из-за трех пьяных пассажиров пришлось задержать рейс из Новосибирска в Москву.
Обновлено в 00:44
Происшествия

В Доминикане четыре человека погибли при взрыве газа на фабрике

Не менее четырех человек погибли и десятки получили ранения в результате взрыва газа на фабрике, производящей продукцию из пластика, в Доминиканской Республике, сообщил глава корпуса пожарной охраны столичного округа страны Рафаэль дель Росарио.
Обновлено в 00:19
Происшествия

Якорную мину нашли в море возле детского санатория в Анапе

Дайверы обнаружили при погружении якорную мину в акватории Анапы. Боеприпас находился вблизи детского санатория «Бимлюк».
Обновлено вчера в 23:41
Происшествия

В Саратове задержан напавший с ножом на управление полиции

В Саратове в среду задержан гражданин, пытавшийся пропасть на территорию городского управления МВД. При этом он угрожал ножом полицейским.
Обновлено вчера в 23:47
Происшествия

Младенец пострадал в аварии с такси на набережной Обводного канала

Известно, что таксист въехал в водительскую дверь Infiniti. Пострадали четыре человека, в том числе младенец.
Обновлено в 00:40
Главное