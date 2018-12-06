Происшествия

Россиянин скончался в миграционной тюрьме США
Российская газета
00:47

Смерть, уточнили чиновники, наступила по естественным причинам от остановки сердца. Под стражу в миграционной тюрьме в штате Флорида он был помещен в 2017 году как лицо, у которого истек срок неиммиграционной визы. Волков, имевший несколько судимостей, ожидал депортацию в Россию.
Российская газета00:47
с чего всё началось
Гражданин России Герман Волков, полтора года находившийся под арестом в США за нелегальное нахождение на территории страны, умер в одной из больниц городе Джексонвилл, Флорида, сообщается на сайте
 Иммиграционной и таможенной полиции США.
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