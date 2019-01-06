Происшествия
Как отмечается, осенью 2017 года Жаворонков, увлекающийся горными лыжами, принял решение о покупке солнцезащитных очков со встроенной камерой, на которую он хотел снимать свои заезды.
Lenta.ru09:55
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с чего всё началось
Осенью 2017 года заядлый горнолыжник Алексей Жаворонков решил приобрести солнцезащитные очки со встроенной камерой, чтобы снимать свои заезды по трассам.Город новостейвчера в 22:25
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Новокузнечанин сделал заказ на АлиЭкспрессе и был осуждён по уголовной статье
Город новостейвчера в 22:25
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 18:18, Ашберн
Армия и оружие
Большой десантный корабль ВМС США направился в Черное море
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Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе Петербурга
Президент России Владимир Путин прибыл в Спасо-Преображенский собор Санкт-Петербурга для участия в рождественском богослужении.
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США заблокировали поставки Sukhoi Superjet 100 в Иран
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Происшествия
В результате землетрясения в Иране пострадали более 30 человек
Напомним, в Иране в ноябре 2018 года в результате землетрясения магнитудой 6,3 в провинции Керманшах пострадали около 800 человек.
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Установлены все детали покушения на Скрипаля
Власти Великобритании считают, что установили все детали покушения в Солсбери на бывшего офицера российской военной разведки Сергея Скрипаля, сообщает The Telegraph со ссылкой на источники в правительстве.
Обновлено в 10:58
Футбол
Звезда футбола Уэйн Руни попал под задержание в США
Со ссылкой на судебные документы Би-би-си уточняет, что в итоге 33-летняя звезда футбола был освобожден после уплаты штрафа в размере $25 и издержек в размере $91.
Обновлено в 14:05
Политика
Трамп прокомментировал задержание американца за шпионаж в России
Президент США Дональд Трамп заявил, что власти США занимаются изучением ситуации с задержанием в России американца Пола Уилана по подозрению в шпионаже, об этом он рассказал журналистам, передает Reuters.
Обновлено в 13:07
Религия
Рождественское богослужение началось в храме Христа Спасителя
Рождественское богослужение началось в храме Христа Спасителя в 23:00 мск.
Обновлено в 15:13
Происшествия
У берегов Канады горит немецкий контейнеровоз
Обновлено 04 января в 10:47
Происшествия
Группа лыжников заблудилась на Эльбрусе
Группа лыжников сбилась с маршрута на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии.
Обновлено в 14:03
Происшествия
Сербские спасатели освободили из-под снежного завала семью из России
Обновлено в 11:19
Спорт
Устюгов стал вторым в общем зачете «Тур де Ски»
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Политика
Трамп рассказал, какой будет стена на границе с Мексикой
Американский президент Дональд Трамп в твиттере заявил, что США намерены построить на границе с Мексикой стальную стену.
Обновлено в 17:52
Общество
Скончалась участница «Битвы экстрасенсов» Дария Воскобоева
Вечером 6 января умерла участница 17-го сезона телешоу «Битва экстрасенсов» Дария Воскобоева.
Обновлено в 17:55
Армия и оружие
Трамп подтвердил ликвидацию боевика «Аль-Каиды»
Президент США Дональд Трамп подтвердил ликвидацию силами США террориста Джамаля Ахмада Мухаммада Али аль-Бадави, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:29
Происшествия
В Афганистане при обрушении на шахте погибли более 30 человек
В результате обвала на золотодобывающей шахте в Афганистане погиб как минимум 31 человек, сообщает Pajhwok Afghan News.
Обновлено в 13:00
Происшествия
Захваченных у берегов Бенина российских моряков пока не нашли
"Представители компании-судовладельца в беседе с сотрудниками Посольства заявили, что похитители до сих пор на связь не выходили и местонахождение захваченных российских моряков остается неизвестным", - говорится в сообщении на странице посольства в фейсбуке.
Обновлено в 07:41
Происшествия
Автобус с белорусскими туристами попал в ДТП в Польше
Обновлено в 15:40
Путешествия
Япония ввела налог на выезд из страны для туристов
Япония с понедельника вводит новый налог в размере 1 тыс. иен (около $9) на выезд из страны для иностранных туристов.
Обновлено в 16:30
Общество
Женившийся на «Мисс Москва» король Малайзии отрекся от престола
Король Малайзии Мухаммад V, султан Келантана, отрекся от престола.
Обновлено в 09:53
Футбол
«Барселона» упрочила лидерство в Примере, обыграв «Хетафе»
Обновлено в 17:29
Политика
Кличко поздравил украинцев с Рождеством
Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с наступающим Рождеством, сообщает УНИАН.
Обновлено в 15:35
Общество
Дачников обязали сообщать властям о перестройках
Владельцев земельных участков обязали сообщать местным властям о своих строительных планах и передавать им техплан.
Обновлено в 08:13
Футбол
Мадридский «Реал» впервые с 2004 года проиграл дома «Реалу Сосьедад»
"Реал" проиграл клубу "Реал Сосьедад" на своем поле впервые с 23 мая 2004 года, в том матче "Реал Сосьедад" добился крупной победы - 4:1, в составе клуба из Сан-Себастьяна весь матч провел россиянин Валерий Карпин, ныне возглавляющий "Ростов", а за мадридский клуб играл нынешний главный тренер "Реала" Сантьяго Солари.
Обновлено в 14:37
Происшествия
Россиянин сделал заказ на AliExpress и поплатился
Как отмечается, осенью 2017 года Жаворонков, увлекающийся горными лыжами, принял решение о покупке солнцезащитных очков со встроенной камерой, на которую он хотел снимать свои заезды.
Обновлено в 09:55
Политика
В Совфеде назвали бредом новые данные СМИ по «делу Скрипалей»
Член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич назвал «полным бредом» новые публикации британских СМИ по «делу Скрипалей».
Обновлено в 17:53
Происшествия
Приговорённый к смертной казни заключённый в США покончил с собой
Обновлено в 12:09
Общество
Выигравшие по 500 млн рублей в «Русском лото» пока не вышли на связь
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Общество
В руководстве ФСИН назвали некорректным сравнение ведомства с ГУЛАГом
Сотрудников ФСИН, которые бьют заключенных, Максименко назвал "горе-работниками". По его словам, ведомство с ними борется.
Обновлено в 03:00
Политика
Патриарх Варфоломей вручил томос предстоятелю новой церкви Украины
Вселенский патриарх Варфоломей в Стамбуле вручил предстоятелю новосозданной Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополиту Епифанию томос об автокефалии ПЦУ.
Обновлено в 03:27