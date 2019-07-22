Происшествия
Россиянин посадил ребенка на цепь в сараеГазета.Ru вчера в 11:41
На Кубани возбудили уголовное дело против мужчины, посадившего на цепь 10-летнего сына, сообщает РИА "Новости". В Следственном комитете рассказали, что подозреваемый отвел своего 10-летнего сына в сарай во дворе дома, где обмотал вокруг его шеи металлическую цепь.
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с чего всё началось
Ранее СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела о незаконном лишении свободы в отношении 46-летнего жителя села Великовечное, который, по данным следствия, отправляясь в перинатальный центр Краснодара с беременной женой и 4-летним сыном, посадил на цепь и запер в сарае 10-летнего сына.РИА Новостивчера в 11:25
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СК опубликовал видео дома в Краснодарском крае, где отец держал на цепи 10-летнего сына
Кубанские новости13:55
Соседи рассказали подробности о кубанской семье, в которой ребенка посадили на цепь
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