Происшествия

Россиянин посадил ребенка на цепь в сараеГазета.Ru вчера в 11:41

На Кубани возбудили уголовное дело против мужчины, посадившего на цепь 10-летнего сына, сообщает РИА "Новости". В Следственном комитете рассказали, что подозреваемый отвел своего 10-летнего сына в сарай во дворе дома, где обмотал вокруг его шеи металлическую цепь.
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с чего всё началось

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Ранее СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела о незаконном лишении свободы в отношении 46-летнего жителя села Великовечное, который, по данным следствия, отправляясь в перинатальный центр Краснодара с беременной женой и 4-летним сыном, посадил на цепь и запер в сарае 10-летнего сына.
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