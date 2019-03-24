Происшествия
Россиянин погиб при взрыве в жилом доме в КиевеLenta.ru 10:17
В результате взрыва в квартире многоэтажного дома в Киеве погиб гражданин России. Об этом сообщает Espreso.tv со ссылкой на начальника Голосеевского управления полиции Олега Волошина. Отмечается, что 28-летний погибший находился в розыске за совершение убийства.
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Жителям Астаны разрешили не менять документы после переименования
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Пресс-атташе ГАБТ Катерина Новикова уточнила, что Хоххаузер умер еще в пятницу, 22 марта, в госпитале, а в воскресенье проходят его похороны.
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Обновлено в 07:44
Армия и оружие
В ДНР сообщили о гибели двух ополченцев при обстрелах ВСУ
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Обновлено в 10:34
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Обновлено в 03:27
Армия и оружие
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НАТО считает, что применение силы в Югославии в 1999 году было "необходимым и легитимным", а бомбардировки достигли своей цели, заявил в воскресенье РИА Новости чиновник альянса, комментируя 20-летнюю годовщину военной операции.
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Политика
Депутат разъяснил действие закона о фейковых новостях 1 апреля
Шуточные новости, публикуемые в средствах массовой информации 1 апреля, не подпадают под действие принятого недавно закона о фейках.
Обновлено в 10:44
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Пилот протаранил самолетом свой дом в Ботсване
Пилот протаранил самолетом собственный дом неподалеку от столицы Ботсваны Габороне. Об этом пишет портал The Citizen 24 марта.
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Рогозин сравнил ракеты «Союз-2» и «Ангара» с автомобилями разных марок
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сравнил ракету-носитель «Союз-2» с автомобилем марки «Жигули», а тяжелую «Ангару» – с «Камазом», передает «РИА Новости».
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В 2018 году Украина закупила у России 130 тысяч тонн бензина
В 2018 году Украина закупила у России 130 тыс. тонн бензина.
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