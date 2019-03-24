Россиянин погиб при взрыве в жилом доме в КиевеLenta.ru 10:17

В результате взрыва в квартире многоэтажного дома в Киеве погиб гражданин России. Об этом сообщает Espreso.tv со ссылкой на начальника Голосеевского управления полиции Олега Волошина. Отмечается, что 28-летний погибший находился в розыске за совершение убийства.

Россиянин погиб при взрыве в жилом доме в Киеве

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