Россиянин погиб при взрыве в КиевеГазета.Ru 12:25

с чего всё началось

Гражданин России погиб в Киеве в квартире многоэтажного дома на проспекте Науки в результате взрыва ручной гранаты. Как сообщает Espreso.tv со ссылкой на главу Голосеевского управления Национальной полиции Украины Олега Волошина, 28-летний погибший находился в розыске за совершение убийства.

Россиянин погиб при взрыве в Киеве

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