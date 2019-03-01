Происшествия
Россиянин погиб при взрыве в КиевеГазета.Ru 12:25
Гражданин России погиб в Киеве в квартире многоэтажного дома на проспекте Науки в результате взрыва ручной гранаты. Как сообщает Espreso.tv со ссылкой на главу Голосеевского управления Национальной полиции Украины Олега Волошина, 28-летний погибший находился в розыске за совершение убийства.
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