Происшествия
Россиянин погиб при взрыве в КиевеГазета.Ru 12:25
Гражданин России погиб в Киеве в квартире многоэтажного дома на проспекте Науки в результате взрыва ручной гранаты. Как сообщает Espreso.tv со ссылкой на главу Голосеевского управления Национальной полиции Украины Олега Волошина, 28-летний погибший находился в розыске за совершение убийства.
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с чего всё началось
«Это 28-летний гражданин Российской Федерации, который находился в розыске за совершение убийства на Украине и снимал квартиру на проспекте Науки», – говорится в сообщении на сайте киевской полиции.Взгляд.ру08:40
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