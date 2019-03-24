Происшествия
Россиянин погиб при взрыве бомбы в КиевеBFM.ru 10:51
Гражданин РФ погиб при взрыве самодельной бомбы в квартире жилой многоэтажки в Киеве. Об этом сообщает полиция украинской столицы. Взрыв произошел поздно вечером 23 марта в доме на проспекте Науки в Киеве.
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Армия и оружие
В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты
СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу российских военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ил-62.
Обновлено в 13:15
Происшествия
При столкновении двух маршруток в Петербурге пострадали 11 человек
Одиннадцать человек пострадали в результате столкновения двух маршрутных такси в деревне Пязелево Пушкинского района в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:02
Экономика
Нацбанк назвал причину замедления роста экономики на Украине
По оценкам Национального банка Украины, в 2019 году рост экономики страны замедлится до 2,5%. Возвращение темпам роста, наблюдавшимся до этого произойдет позднее в случае снижения внешнеполитической неопределенности.
Обновлено в 15:24
Происшествия
Пьяный пилот протаранил дом самолетом после ссоры с женой
В Ботсване летчик в состоянии алкогольного опьянения после ссоры с супругой угнал частный самолет, который направил на свой дом, передает местный портал The Citizen.
Обновлено в 14:22
Политика
Более 360 беженцев покинули лагерь «Рукбан»
Более 360 беженцев покинули лагерь "Рукбан" и вышли на подконтрольную властям Сирии территорию, им оказана необходимая помощь, сообщил в воскресенье руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Виктор Купчишин.
Обновлено в 15:05
Футбол
Сборная России разгромила Казахстан в отборе на Евро-2020
Сборная России одержала первую победу в отборочном турнире Евро-2020.
Обновлено в 12:12
Происшествия
Подмосковный тренер на протяжении двух лет насиловал школьницу
Наставника подозревают в том, что он неоднократно насиловал девочку 2005 года рождения с января 2017-го по февраль 2019-го года.
Обновлено в 15:08
Происшествия
Ростовская больница выбросила личные данные пациентов на свалку
Жители Ростовской области обнаружили на помойке документы с личными данными пациентов районной больницы.
Обновлено в 12:31
Футбол
Хет-трик Захави помог Израилю обыграть Австрию в отборе Евро-2020
Сборная Израиля одержала победу над Австрией в квалификации Евро-2020.
Обновлено в 14:53
Авто
Назван топ-3 причин, из-за которых лопается лобовое стекло автомобиля
Еще одной причиной, почему может лопнуть лобовое стекло является слабый кузов машины.
Обновлено вчера в 11:04
Футбол
«Реал» узнал условия для перехода Мбаппе из «ПСЖ»
Мадридский "Реал" узнал, что необходимо для перехода в стан клуба нападающего французского "ПСЖ" Килиана Мбаппе, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:35
Политика
В конгрессе допустили импичмент Трампа из-за доклада Мюллера
Шифф отметил, что в настоящий момент еще рано говорить, что конгресс отклонит идею импичмента Трампа по завершении расследования.
Обновлено в 11:55
Политика
Патрушев предупредил о распаде Украины при победе Порошенко на выборах
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев полагает, что в случае победы на предстоящих выборах действующего президента Украины Петра Порошенко страну ждет усугубление противоречий и даже распад государства.
Обновлено в 14:36
Технологии
Илон Маск обновит браузер для Tesla
Обновлено в 10:56
Армия и оружие
Сербия отказалась вступать в НАТО
Министр обороны Сербии Александр Вулин заявил, что Белград никогда не вступит в НАТО. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:18
Экономика
В Ростове 80-летний пенсионер задолжал банку свыше 233 млн рублей
80-летний житель Ростова задолжал одному из российских банков свыше 200 млн рублей.
Обновлено в 13:09
Политика
Эрдоган намерен поднять вопрос Голанских высот в Генассамблее ООН
Турция намерена вынести обсуждение вопроса Голанских высот в Генеральную Ассамблею ООН, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
Обновлено в 15:33
Футбол
Кроос не увидел ничего страшного в состоянии «Реала» в нынешнем сезоне
Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос прокомментировал неудачи клуба в нынешнем сезоне.
Обновлено в 12:46
Спорт
Большунов стал вторым в общем зачёте КМ по лыжным гонкам
Российский лыжник Александр Большунов занял второе место в общем зачёте Кубка мира по итогам сезона-2018/19.
Обновлено в 11:52
Баскетбол
УНИКС разгромил ВЭФ, «Цмоки-Минск» нанес поражение «Парме»
Обновлено в 12:53
Происшествия
Более 600 раненых госпитализированы из-за ЧП на химзаводе в Китае
На стационарном лечении после взрыва на химзаводе в Китае к настоящему времени находятся 604 раненых.
Обновлено в 05:57
Шоу-бизнес
«Звезда растет»: трехлетняя дочь Екатерины Климовой очаровала Сеть
Актриса поделилась забавными видео с младшей дочкой. Трехлетняя дочь Екатерины Климовой и Гелы Месхи Белла — настоящий талант.
Обновлено вчера в 15:05
Авто
Самые надежные двигатели: какие автомобили имеют моторы-миллионники
Редкий рейтинг "бессмертных" обходится без легендарной линейки рядных шестицилиндровых моторов Toyota JZ – это вообще одни из самых надежных и прославленных японских двигателей, которые знамениты во всем мире.
Обновлено 22 марта в 06:18
Общество
Умер старший сын Николая Цуканова
В Калининграде скончался старший сын бывшего губернатора региона, а теперь полпреда президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова.
Обновлено в 14:10
Политика
Зеленского могут снять с выборов за нарушения в «день тишины»
Телеканал «1+1» покажет за день до выборов, 30 марта, выпуск «Вечернего квартала» с участием Зеленского.
Обновлено в 14:05
Футбол
Рейнгольд: «За игру с Казахстаном ставлю нашей сборной пять с плюсом»
Прославленный ветеран футбола Валерий Рейнгольд высказал свое мнение о победе российской сборной над Казахстаном, 4:0 в отборочном матче Евро-2020.
Обновлено в 13:32
Армия и оружие
Россия сможет получить «украинские» FGM-148 Javelin
Обновлено в 05:52