Россиянин погиб при взрыве бомбы в КиевеBFM.ru 10:51

Гражданин РФ погиб при взрыве самодельной бомбы в квартире жилой многоэтажки в Киеве. Об этом сообщает полиция украинской столицы. Взрыв произошел поздно вечером 23 марта в доме на проспекте Науки в Киеве.

Россиянин погиб при взрыве бомбы в Киеве

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