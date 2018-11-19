Фигурант дела о нападении на футболистов и персонал дортмундской "Боруссии", устроивший взрыв у клубного автобуса, может быть осужден на пожизненный срок, сообщает "Советский спорт". По информации The Local, такое наказание для россиянина Сергея Венергольда потребовала немецкая прокуратура.

Россиянин может получить пожизненный срок за атаку на «Боруссию»

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