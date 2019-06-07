Единоборства
Петр Ян решением судей победил Риверу на UFC 238Газета.Ru вчера в 23:37
Российский боец Петр Ян победил американца Джимми Риверу на турнире UFC 238, сообщает "Советский спорт".
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Петр Ян крадется к титулу, возвращение Фергюсона и титульные баталии. Турнир UFC 238 будет жарким
Советский спортвчера в 04:02
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 03:00, Ашберн
Музыка
Отменено выступление «Машины времени» в День России
"Машина времени" должна была выступить в День России в сборном концерте у Кремля, но нам позвонили из компании "Арс" и сказали, что выступления не будет.
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Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 20 июня
Прямая линия с президентом Владимиром Путиным пройдет 20 июня, сообщает пресс-служба Кремля.
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Футбол
Сборная России по футболу разгромила команду Сан-Марино со счетом 9:0
Встреча прошла 8 июня на стадионе «Мордовия-Арена» в Саранске и завершилась со счетом 9:0.
Обновлено вчера в 14:46
Авто
Появились свежие данные о модернизированной Lada Largus FL
В августе 2015 года появилась первая информация о том, что «АвтоВАЗ» строит планы по обновлению Lada Largus.
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Путешествия
Петербург назван лучшим городом для путешествий с друзьями летом
По данным аналитического агентства ТурСтат, большинство опрошенных отдали свои голоса за Санкт-Петербург в качестве города для летнего путешествия в компании друзей.
Обновлено в 00:09
Происшествия
Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково
В аэропорт Пулково вернулся самолет, выполнявший рейс по маршруту U6 226 из Петербурга в Екатеринбург.
Обновлено вчера в 17:15
Автоспорт
Гонщик Ferrari Феттель выиграл квалификацию Гран-при Канады
В квалификации победу праздновал немецкий пилот команды Ferrari, экс-чемпион мира Себастьян Феттель.
Обновлено вчера в 16:15
Армия и оружие
ДНР: Ответным огнем уничтожен минометный расчет ВСУ
Обновлено вчера в 17:29
Авто
Составлен топ-5 настоящих мужских внедорожников
Составлен ТОП-5 лучших автомобилей для работы в такси.
Обновлено в 02:13
Наука
Полноценный сон может стабилизировать артериальное давление
Аризонские врачи рассказали, что регулярный полноценный сон помогает привести показатели артериального давления в норму.
Обновлено вчера в 21:12
Единоборства
Фергюсон победил Серроне техническим нокаутом
Американский боец ММА Тони Фергюсон одержал победу в поединке со своим соотечественником Дональдом Серроне.
Обновлено в 00:03
Политика
В Кишиневе неизвестные заблокировали государственные учреждения
Новых членов правительства могут не пустить на их рабочие места, передает молдавское издание NewsMaker Неизвестные, некоторые из которых в военной форме, заблокировали Кабинет министров, министерство внутренних дел, Генеральную прокуратуру, министерство финансов и иинистерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.
Обновлено в 01:40
Единоборства
Боксёр Головкин нокаутировал Роллса
Обновлено в 00:27
Футбол
Матч футбольных сборных России и Кипра рассудит итальянец Ди Белло
Итальянская бригада арбитров во главе с Марко Ди Белло будет работать на матче между сборными России и Кипра, который состоится в рамках квалификации к чемпионату Европы по футболу 2020 года.
Обновлено в 02:49
Армия и оружие
WSJ: Raytheon и United Technologies ведут переговоры о слиянии
Компании военно-промышленного комплекса США Raytheon и United Technologies (UTC) ведут переговоры о слиянии.
Обновлено вчера в 18:43
Происшествия
В Петербурге задержали байкера, уронившего спутницу под иномарку
Обновлено вчера в 13:38
Единоборства
Шевченко нокаутировала Ай и защитила титул чемпионки UFC
Чемпионка UFC Валентина Шевченко впервые защитила титул в женском наилегчайшем весе, одержав победу над первым номером рейтинга дивизиона Джессикой Ай, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:28
Культура
Эрнст отверг закрытие шоу «Голос. Дети» после скандала
Обновлено вчера в 06:20
Технологии
Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США
В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.
Обновлено вчера в 18:47
Гаджеты
Жителям США предложили тысячу долларов за отказ от смартфона на неделю
В США местные жители могут получить тысячу долларов, если на неделю полностью откажутся от использования смартфона.
Обновлено в 02:17
Наука
Определен метаболический предел выносливости человека
Команда исследователей из Хантерского колледжа и Университет Дьюка решила, что это отличный шанс, чтобы провести исследование, посвященное выносливости человека.
Обновлено вчера в 07:29
Политика
Парламент Молдавии принял декларацию «О захваченном государстве»
Парламент Молдавии принял декларацию о том, что республика — «захваченное государство», ее поддержал 61 депутат.
Обновлено вчера в 15:46
Шоу-бизнес
Сын Алибасова рассказал о состоянии отца
Обновлено вчера в 07:33
Наука
Во Франции обнаружен камень с рисунком, которому более 12 тысяч лет
Обновлено вчера в 15:50
Энергетика
Чистая нефть из России начала поступать в Польшу по «Дружбе»
Ранее вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов сообщил, что кондиционная нефть уже 9 июня поступит на границу с Польшей, а 10 июня зайдёт на польскую территорию.
Обновлено в 02:32
Армия и оружие
Соловьёв оценил реакцию российских моряков на манёвр крейсера США
Телеведущий Владимир Соловьёв удивился выдержке членов экипажа российского противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с ракетным крейсером Военно-морских сил США USS Chancellorsville.
Обновлено вчера в 13:28
Общество
Жаркая погода с небольшим дождем и грозой ожидается в Москве 9 июня
Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза и до плюс 32 градусов ожидаются в Московском регионе в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Обновлено вчера в 23:02
Авто
Составлен рейтинг самых дорогих китайских кроссоверов в России
Эксперты портала «АвтоВзгляд» назвали ТОП-5 самых дорогих китайских кроссоверов в России.
Обновлено вчера в 14:26
Общество
В России ужесточили наказание за кражу электричества
В России ввели штраф за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям. Соответствующий закон вступил в силу 9 июня.
Обновлено вчера в 23:21