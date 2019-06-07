Единоборства

Петр Ян решением судей победил Риверу на UFC 238Газета.Ru вчера в 23:37

Российский боец Петр Ян победил американца Джимми Риверу на турнире UFC 238, сообщает "Советский спорт".
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Подробнее о событии

Ян: «За этот год немного устал — нужно пару месяцев отдохнуть и работать дальше»

Sport24.ru02:25

Россиянин Ян победил Риверу на турнире UFC 238

RT на русском01:08

Пётр Ян победил Джимми Риверу на UFC 238, 8 июня 2019 года

Чемпионат00:45

Российский боец Ян заявил, что готов драться за титул UFC

ТАССвчера в 23:43

Ян победил Риверу на UFC 238

Спорт-Экспрессвчера в 23:18

Петр Ян крадется к титулу, возвращение Фергюсона и титульные баталии. Турнир UFC 238 будет жарким

Советский спортвчера в 04:02

Джимми Ривера - Петр Ян: победит ли российский спортсмен?

Все про Спорт ру07 июня в 04:56
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 03:00, Ашберн
Музыка

Отменено выступление «Машины времени» в День России

"Машина времени" должна была выступить в День России в сборном концерте у Кремля, но нам позвонили из компании "Арс" и сказали, что выступления не будет.
Обновлено в 01:00
Политика

Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 20 июня

Прямая линия с президентом Владимиром Путиным пройдет 20 июня, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 01:05
Футбол

Сборная России по футболу разгромила команду Сан-Марино со счетом 9:0

Встреча прошла 8 июня на стадионе «Мордовия-Арена» в Саранске и завершилась со счетом 9:0.
Обновлено вчера в 14:46
Авто

Появились свежие данные о модернизированной Lada Largus FL

В августе 2015 года появилась первая информация о том, что «АвтоВАЗ» строит планы по обновлению Lada Largus.
Обновлено вчера в 03:45
Путешествия

Петербург назван лучшим городом для путешествий с друзьями летом

По данным аналитического агентства ТурСтат, большинство опрошенных отдали свои голоса за Санкт-Петербург в качестве города для летнего путешествия в компании друзей.
Обновлено в 00:09
Происшествия

Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково

В аэропорт Пулково вернулся самолет, выполнявший рейс по маршруту U6 226 из Петербурга в Екатеринбург.
Обновлено вчера в 17:15
Автоспорт

Гонщик Ferrari Феттель выиграл квалификацию Гран-при Канады

В квалификации победу праздновал немецкий пилот команды Ferrari, экс-чемпион мира Себастьян Феттель.
Обновлено вчера в 16:15
Армия и оружие

ДНР: Ответным огнем уничтожен минометный расчет ВСУ

Обновлено вчера в 17:29
Авто

Составлен топ-5 настоящих мужских внедорожников

Составлен ТОП-5 лучших автомобилей для работы в такси.
Обновлено в 02:13
Наука

Полноценный сон может стабилизировать артериальное давление

Аризонские врачи рассказали, что регулярный полноценный сон помогает привести показатели артериального давления в норму.
Обновлено вчера в 21:12
Единоборства

Фергюсон победил Серроне техническим нокаутом

Американский боец ММА Тони Фергюсон одержал победу в поединке со своим соотечественником Дональдом Серроне.
Обновлено в 00:03
Политика

В Кишиневе неизвестные заблокировали государственные учреждения

Новых членов правительства могут не пустить на их рабочие места, передает молдавское издание NewsMaker Неизвестные, некоторые из которых в военной форме, заблокировали Кабинет министров, министерство внутренних дел, Генеральную прокуратуру, министерство финансов и иинистерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.
Обновлено в 01:40
Единоборства

Боксёр Головкин нокаутировал Роллса

Обновлено в 00:27
Футбол

Матч футбольных сборных России и Кипра рассудит итальянец Ди Белло

Итальянская бригада арбитров во главе с Марко Ди Белло будет работать на матче между сборными России и Кипра, который состоится в рамках квалификации к чемпионату Европы по футболу 2020 года.
Обновлено в 02:49
Армия и оружие

WSJ: Raytheon и United Technologies ведут переговоры о слиянии

Компании военно-промышленного комплекса США Raytheon и United Technologies (UTC) ведут переговоры о слиянии.
Обновлено вчера в 18:43
Происшествия

В Петербурге задержали байкера, уронившего спутницу под иномарку

Обновлено вчера в 13:38
Единоборства

Шевченко нокаутировала Ай и защитила титул чемпионки UFC

Чемпионка UFC Валентина Шевченко впервые защитила титул в женском наилегчайшем весе, одержав победу над первым номером рейтинга дивизиона Джессикой Ай, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:28
Культура

Эрнст отверг закрытие шоу «Голос. Дети» после скандала

Обновлено вчера в 06:20
Технологии

Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США

В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.
Обновлено вчера в 18:47
Гаджеты

Жителям США предложили тысячу долларов за отказ от смартфона на неделю

В США местные жители могут получить тысячу долларов, если на неделю полностью откажутся от использования смартфона.
Обновлено в 02:17
Наука

Определен метаболический предел выносливости человека

Команда исследователей из Хантерского колледжа и Университет Дьюка решила, что это отличный шанс, чтобы провести исследование, посвященное выносливости человека.
Обновлено вчера в 07:29
Политика

Парламент Молдавии принял декларацию «О захваченном государстве»

Парламент Молдавии принял декларацию о том, что республика — «захваченное государство», ее поддержал 61 депутат.
Обновлено вчера в 15:46
Шоу-бизнес

Сын Алибасова рассказал о состоянии отца

Обновлено вчера в 07:33
Происшествия

СМИ сообщили о 15 пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Сочи

Обновлено в 02:20
Наука

Во Франции обнаружен камень с рисунком, которому более 12 тысяч лет

Обновлено вчера в 15:50
Энергетика

Чистая нефть из России начала поступать в Польшу по «Дружбе»

Ранее вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов сообщил, что кондиционная нефть уже 9 июня поступит на границу с Польшей, а 10 июня зайдёт на польскую территорию.
Обновлено в 02:32
Армия и оружие

Соловьёв оценил реакцию российских моряков на манёвр крейсера США

Телеведущий Владимир Соловьёв удивился выдержке членов экипажа российского противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с ракетным крейсером Военно-морских сил США USS Chancellorsville.
Обновлено вчера в 13:28
Общество

Жаркая погода с небольшим дождем и грозой ожидается в Москве 9 июня

Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза и до плюс 32 градусов ожидаются в Московском регионе в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Обновлено вчера в 23:02
Авто

Составлен рейтинг самых дорогих китайских кроссоверов в России

Эксперты портала «АвтоВзгляд» назвали ТОП-5 самых дорогих китайских кроссоверов в России.
Обновлено вчера в 14:26
Общество

В России ужесточили наказание за кражу электричества

В России ввели штраф за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям. Соответствующий закон вступил в силу 9 июня.
Обновлено вчера в 23:21
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