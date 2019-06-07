Петр Ян решением судей победил Риверу на UFC 238Газета.Ru вчера в 23:37

Все про Спорт ру

Музыка Отменено выступление «Машины времени» в День России "Машина времени" должна была выступить в День России в сборном концерте у Кремля, но нам позвонили из компании "Арс" и сказали, что выступления не будет.

Политика Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 20 июня Прямая линия с президентом Владимиром Путиным пройдет 20 июня, сообщает пресс-служба Кремля.

Футбол Сборная России по футболу разгромила команду Сан-Марино со счетом 9:0 Встреча прошла 8 июня на стадионе «Мордовия-Арена» в Саранске и завершилась со счетом 9:0.

Авто Появились свежие данные о модернизированной Lada Largus FL В августе 2015 года появилась первая информация о том, что «АвтоВАЗ» строит планы по обновлению Lada Largus.

Путешествия Петербург назван лучшим городом для путешествий с друзьями летом По данным аналитического агентства ТурСтат, большинство опрошенных отдали свои голоса за Санкт-Петербург в качестве города для летнего путешествия в компании друзей.

Происшествия Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково В аэропорт Пулково вернулся самолет, выполнявший рейс по маршруту U6 226 из Петербурга в Екатеринбург.

Автоспорт Гонщик Ferrari Феттель выиграл квалификацию Гран-при Канады В квалификации победу праздновал немецкий пилот команды Ferrari, экс-чемпион мира Себастьян Феттель.

Авто Составлен топ-5 настоящих мужских внедорожников Составлен ТОП-5 лучших автомобилей для работы в такси.

Наука Полноценный сон может стабилизировать артериальное давление Аризонские врачи рассказали, что регулярный полноценный сон помогает привести показатели артериального давления в норму.

Единоборства Фергюсон победил Серроне техническим нокаутом Американский боец ММА Тони Фергюсон одержал победу в поединке со своим соотечественником Дональдом Серроне.

Политика В Кишиневе неизвестные заблокировали государственные учреждения Новых членов правительства могут не пустить на их рабочие места, передает молдавское издание NewsMaker Неизвестные, некоторые из которых в военной форме, заблокировали Кабинет министров, министерство внутренних дел, Генеральную прокуратуру, министерство финансов и иинистерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.

Футбол Матч футбольных сборных России и Кипра рассудит итальянец Ди Белло Итальянская бригада арбитров во главе с Марко Ди Белло будет работать на матче между сборными России и Кипра, который состоится в рамках квалификации к чемпионату Европы по футболу 2020 года.

Единоборства Шевченко нокаутировала Ай и защитила титул чемпионки UFC Чемпионка UFC Валентина Шевченко впервые защитила титул в женском наилегчайшем весе, одержав победу над первым номером рейтинга дивизиона Джессикой Ай, сообщает "Советский спорт".

Технологии Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.

Гаджеты Жителям США предложили тысячу долларов за отказ от смартфона на неделю В США местные жители могут получить тысячу долларов, если на неделю полностью откажутся от использования смартфона.

Наука Определен метаболический предел выносливости человека Команда исследователей из Хантерского колледжа и Университет Дьюка решила, что это отличный шанс, чтобы провести исследование, посвященное выносливости человека.

Политика Парламент Молдавии принял декларацию «О захваченном государстве» Парламент Молдавии принял декларацию о том, что республика — «захваченное государство», ее поддержал 61 депутат.

Энергетика Чистая нефть из России начала поступать в Польшу по «Дружбе» Ранее вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов сообщил, что кондиционная нефть уже 9 июня поступит на границу с Польшей, а 10 июня зайдёт на польскую территорию.

Армия и оружие Соловьёв оценил реакцию российских моряков на манёвр крейсера США Телеведущий Владимир Соловьёв удивился выдержке членов экипажа российского противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с ракетным крейсером Военно-морских сил США USS Chancellorsville.

Общество Жаркая погода с небольшим дождем и грозой ожидается в Москве 9 июня Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза и до плюс 32 градусов ожидаются в Московском регионе в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Авто Составлен рейтинг самых дорогих китайских кроссоверов в России Эксперты портала «АвтоВзгляд» назвали ТОП-5 самых дорогих китайских кроссоверов в России.