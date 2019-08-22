Политика
Россиянин Мефедов поучаствует в обмене между Украиной и РоссиейГазета.Ru 10:32
Ранее сообщалось, что задержанные на Украине граждане России Одинцов, Баранов и Мефедов готовятся к юридической процедуре обмена. Адвокат заключенных Валентин Рыбин заявил, что украинские власти признали Одинцова и Баранова виновными в дезертирстве, государственной измене и осуждены.
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с чего всё началось
При этом, по его данным, на Украину могут вернуться не только задержанные прошлой осенью в Керченском проливе украинские моряки.Коммерсантъвчера в 11:28
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Общество
Служба такси подала три иска к организаторам митингов в Москве
Три судебных иска к организаторам несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 27 июля подала служба такси ООО «М.Такси».
Обновлено в 10:48
Происшествия
Трех полицейских заподозрили в изнасиловании девушки в Екатеринбурге
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело против троих полицейских по обвинению в изнасиловании, сообщает СК по Свердловской области.
Обновлено в 09:17
Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено в 10:11
Кино
Forbes озвучил список самых высокооплачиваемых актеров мира
Журнал Forbes по традиции опубликовал рейтинг, в который вошли самые высокооплачиваемые актеры мира за последние 12 месяцев.
Обновлено в 04:00
Политика
Зеленский обсудил с Джонсоном возвращение России в G7
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонного разговора заверил президента Украины Владимира Зеленского, что будет выступать против возвращения России в G7 («Большую семерку»).
Обновлено в 09:07
Политика
На границе России с Украиной усилили контроль из-за данных о чуме
«В целях снижения рисков для населения Российской Федерации Роспотребнадзором приняты дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу и направлен запрос в МИД России для уточнения информации», — говорится в сообщении.
Обновлено в 10:58
Хоккей
«Динамо» обыграло «Витязь» на Кубке мэра Москвы
Хоккеисты столичного "Динамо" обыграли подмосковный "Витязь" в первом для обеих команд матче Кубка мэра Москвы.
Обновлено в 10:26
Происшествия
В Петербурге произошел крупный пожар в цехе по производству свечей
По предварительным данным, в горящем помещении находилось производство свечей, сообщили «РИА Новости» в ведомстве.
Обновлено в 09:16
Общество
«Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году
Легендарный лайнер полностью разрушится к 2030 году, и память о его роскошном, но недолгом и трагическом плавании останется лишь на документальных кадрах и в одноименном художественном фильме Джеймса Кэмерона.
Обновлено в 06:37
Космос
Рогозин поздравил робота «Федора» с успешным полетом на МКС
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал сообщение «Федора» и поздравил его с успешным началом работы.
Обновлено в 02:25
Футбол
«Наполи» заинтересовался Чаловым
Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов попал в сферу интересов очередного европейского клуба.
Обновлено в 09:19
Армия и оружие
Чехия закупит у США 12 ударных вертолетов
Как сообщает ТАСС, к 2023 году на вооружение чешских ВВС поступят восемь многоцелевых вертолетов «UH-1 Venom» и четыре ударных «AH-1 Viper».
Обновлено в 09:45
Армия и оружие
Минобороны показало видео первого полета беспилотника «Форпост-Р»
Минобороны России на своем официальном канале в YouTube опубликовало кадры первого полета беспилотного летательного аппарата (БЛА) "Форпост-Р", который начнет поступать в войска с 2020 года.
Обновлено в 10:52
Здоровье
В Нижнем Тагиле из городской больницы уволились все хирурги
В начале августа в Нижнем Тагиле прошли массовые увольнения хирургов из Демидовской больницы.
Обновлено в 10:40
Происшествия
Росстандарт проверит безопасность автобусов из-за большого числа ДТП
Росстандарт начал комплексную проверку систем безопасности автобусов категорий М2 и М3 из-за большого числа ДТП.
Обновлено в 07:21
Армия и оружие
«Иловайский котел» оказался тройным
Вокруг украинских силовиков, попавших в «Иловайский котел» в августе 2014 года, было три кольца окружения.
Обновлено в 08:50
Политика
Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.
Обновлено в 03:02
Политика
Пушков оценил условия возврата России в G8
Странам Запада не следует ставить России какие-либо условия для возвращения страны в G8 («Большую восьмерку»).
Обновлено в 00:49
Авто
Появились первые фотографии машины Ф1 2021 года
На официальном сайте Формулы 1 появились первые фотографии шасси, построенного по новому техническому регламенту 2021 года.
Обновлено в 08:29
Происшествия
МАК завершил работу с черными ящиками Airbus A321
Обновлено в 10:51
Происшествия
Пропавшую в лесах под Нижним Новгородом 5-летнюю девочку нашли живой
Обновлено вчера в 15:58
Происшествия
Сотрудник «Магнита» умер на совещании от передозировки наркотиками
Инспектор по пожарной безопасности торговой сети «Магнит» скончался от передозировки наркотиками. Об этом сообщает «Пятый канал».
Обновлено в 07:14
Авто
Названы топ-10 самых «мужских» марок автомобилей
Обновлено в 09:07
Политика
Песков связал сообщения о расписках с архангельских врачей с гостайной
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что персонал Архангельской областной больницы не уведомили о том, что доставленные в учреждение пострадавшие при взрыве под Северодвинском заражены радиацией.
Обновлено в 10:02
Музыка
Крутой прокомментировал конфликт с Вайкуле
Обновлено в 04:30
Авто
Toyota наладит в России производство нового кроссовера RAV4
В октябре 2019 года завод Тойота в Санкт-Петербурге запускает производство абсолютно нового кроссовера RAV4.
Обновлено в 05:50
Политика
В Кремле отказались считать возвращение в G8 самоцелью
«Президент Путин сказал, что Россия не отказывается от общения в любых форматах, вместе с тем, возвращение России в «Семерку», бывшую «Восьмерку», не является самоцелью», — сказал Песков, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 11:00