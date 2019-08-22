При этом, по его данным, на Украину могут вернуться не только задержанные прошлой осенью в Керченском проливе украинские моряки.

с чего всё началось

Ранее сообщалось, что задержанные на Украине граждане России Одинцов, Баранов и Мефедов готовятся к юридической процедуре обмена. Адвокат заключенных Валентин Рыбин заявил, что украинские власти признали Одинцова и Баранова виновными в дезертирстве, государственной измене и осуждены.

Россиянин Мефедов поучаствует в обмене между Украиной и Россией

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