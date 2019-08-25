Российский боксер Сергей Ковалев отстоял звание чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO), сообщает ТАСС. Поединок прошел в Челябинске на арене «Трактор» вместимостью 7 тысяч человек.

Кино Кит Харингтон сыграет в новом фильме Marvel Харингтон может присоединиться к супергероям из вселенной Marvel. По словам инсайдеров, актер сыграет одного из персонажей в новом фильме.

Общество Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.

Происшествия Росгвардия проверит сотрудников, отказавших в помощи из-за обеда Росгвардия проводит служебную проверку опубликованного в интернете видеоролика, на котором ульяновские сотрудники ведомства якобы проигнорировали сообщения о преступлении, сославшись на обед.

Происшествия В Геленджике полиция проверит данные об избиении мужчины казаками В городе-курорте Геленджик правоохранители начали проверку заявления местного жителя о побоях якобы нанесенных ему группой казаков, сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Происшествия На Ставрополье возбудили дело после смерти роженицы СК РФ по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело после смерти 24-летней роженицы в Андроповском районе края.

Происшествия Коллекторы отреагировали на обстрел россиянина и его 9-летней дочери Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев потребовал провести публичное расследование и раскрыть имена тех, кто напал на задолжавшего банку мужчину и его дочь с пневматическим пистолетом.

Шоу-бизнес Дарья Мельникова показала, как кормит младшего сына грудью Недавно Дарья выложила новый снимок в Instagram, на котором запечатлено, как она кормит грудью Марка.

Религия Патриарх Кирилл объяснил правило подставления второй щеки после удара Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что пацифисты неверно толкуют Евангелие.

Музыка Крутой заявил, что «Новая волна» не вернётся в Юрмалу Продюсер Игорь Крутой заявил, что международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» больше не вернётся в латвийскую Юрмалу.

Армия и оружие Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.

Культура Петр Мамонов попросил привезти ему диски с проповедями в реанимацию Состояние здоровья российского актера и музыканта Петра Мамонова стабильное, наблюдается положительная динамика.

Энергетика Прибыль китайской Sinopec за полгода упала почти на 30% Прибыль китайской нефтегазовой и нефтехимической корпорации Sinopec за полгода упала в годовом исчислении на 27%, сообщает Reuters.

Происшествия Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП Режиссер Игорь Хомский погиб в результате страшного ДТП на 43-м году жизни.

Космос Роскосмос обнародовал график работ по повторной стыковке «Союза» с МКС Российский корабль «Союз МС-14» с роботом Федором на борту совершит повторную попытку стыковки к Международной космической станции (МКС) 27 августа в 6.12 по московскому времени, сообщают представители Роскосмоса.

Политика Французский грузоперевозчик отказался от Севморпути Один из крупнейших грузоперевозчиков Франции CGA CGM отказался от использования Северного морского пути. Об этом сообщает издание Le Figaro.

Происшествия Прокуроры в Тюмени проверят данные об отказе врачей принять пациентку Прокуратура Тюменской области начала проверку в связи с появлением сообщений СМИ о том, что врачи одной из больниц Тюмени отказались принять пациентку с отёком лёгких.

Политика Компании из Китая приобрели более 50% акций украинской «Мотор Сич» Более 50% акций украинского завода «Мотор Сич», сотрудники которого занимаются производством авиационных двигателей, приобрели китайские компании Skyrizon и Xinwei Group.

Политика На саммит G7 прибыл глава МИД Ирана Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибыл на саммит G7, проходящий 24-25 августа во французском Биаррице, по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона.