Единоборства
Россиянин Ковалев нокаутировал британца Ярда и защитил титул чемпионаМИР 24 вчера в 16:10
Российский боксер Сергей Ковалев отстоял звание чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO), сообщает ТАСС. Поединок прошел в Челябинске на арене «Трактор» вместимостью 7 тысяч человек.
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Кино
Кит Харингтон сыграет в новом фильме Marvel
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Происшествия
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Происшествия
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В Геленджике полиция проверит данные об избиении мужчины казаками
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NASA расследует первое преступление, совершенное в космосе
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Сын Игоря Верника высморкался в пятитысячную купюру
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Происшествия
На Ставрополье возбудили дело после смерти роженицы
СК РФ по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело после смерти 24-летней роженицы в Андроповском районе края.
Обновлено в 12:48
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Коллекторы отреагировали на обстрел россиянина и его 9-летней дочери
Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев потребовал провести публичное расследование и раскрыть имена тех, кто напал на задолжавшего банку мужчину и его дочь с пневматическим пистолетом.
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Патриарх Кирилл объяснил правило подставления второй щеки после удара
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что пацифисты неверно толкуют Евангелие.
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Крутой заявил, что «Новая волна» не вернётся в Юрмалу
Продюсер Игорь Крутой заявил, что международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» больше не вернётся в латвийскую Юрмалу.
Обновлено вчера в 13:02
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
Обновлено вчера в 20:21
Культура
Актера Олега Меньшикова экстренно доставили в реанимацию
Обновлено в 02:39
Культура
Петр Мамонов попросил привезти ему диски с проповедями в реанимацию
Состояние здоровья российского актера и музыканта Петра Мамонова стабильное, наблюдается положительная динамика.
Обновлено в 05:16
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили над Дамаском израильскую атаку
Обновлено вчера в 17:20
Энергетика
Прибыль китайской Sinopec за полгода упала почти на 30%
Прибыль китайской нефтегазовой и нефтехимической корпорации Sinopec за полгода упала в годовом исчислении на 27%, сообщает Reuters.
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Происшествия
Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП
Режиссер Игорь Хомский погиб в результате страшного ДТП на 43-м году жизни.
Обновлено в 08:29
Космос
Роскосмос обнародовал график работ по повторной стыковке «Союза» с МКС
Российский корабль «Союз МС-14» с роботом Федором на борту совершит повторную попытку стыковки к Международной космической станции (МКС) 27 августа в 6.12 по московскому времени, сообщают представители Роскосмоса.
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Политика
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Политика
Французский грузоперевозчик отказался от Севморпути
Один из крупнейших грузоперевозчиков Франции CGA CGM отказался от использования Северного морского пути. Об этом сообщает издание Le Figaro.
Обновлено вчера в 02:31
Происшествия
Прокуроры в Тюмени проверят данные об отказе врачей принять пациентку
Прокуратура Тюменской области начала проверку в связи с появлением сообщений СМИ о том, что врачи одной из больниц Тюмени отказались принять пациентку с отёком лёгких.
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Политика
Компании из Китая приобрели более 50% акций украинской «Мотор Сич»
Более 50% акций украинского завода «Мотор Сич», сотрудники которого занимаются производством авиационных двигателей, приобрели китайские компании Skyrizon и Xinwei Group.
Обновлено в 12:33
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В Абхазии состоялись выборы президента
Обновлено в 13:58
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На саммит G7 прибыл глава МИД Ирана
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибыл на саммит G7, проходящий 24-25 августа во французском Биаррице, по приглашению президента Франции Эмманюэля Макрона.
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Авто
Тюнеры показали рестмод 53-летнего пикапа Chevrolet Crew Cab
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