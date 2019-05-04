Футбол

Россиянин Комличенко установил рекорд чемпионата Чехии по футболуВести.Ru 01:42

Российский нападающий "Млады Болеслав" Николай Комличенко стал рекордсменом по забитым мячам за один сезон в чемпионате Чехии по футболу. В матче первого тура плей-офф чешской Высшей лиги против "Теплице" он оформил дубль, доведя счет своих голов до 26.
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Комличенко побил рекорд чемпионата Чехии по голам за сезон

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Sport.ruвчера в 18:44
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Специалисты предсказывают ослабление позиции рубля на мировом рынке валюты. Обрушение курса предполагается к концу года.
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Сменивший на Хризантемовом троне своего отца Акихито новый император Японии Нарухито впервые обратился к народу с речью.
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За российскими паспортами в ДНР выстроились очереди

Указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины президент России Владимир Путин подписал 24 апреля 2019 года.
Обновлено вчера в 03:50
Происшествия

В Крыму возбудили дело после падения воздушного шара с ребенком

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Главный соперник дочери Алсу из детского «Голоса» рассказал об отношении к ней

По результатам голосования, выиграла Микелла Абрамова. Ержан Максим занял второе место, набрав 27,9 процентов голосов.
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Восемь человек погибли в Индии из-за циклона «Фани». Об этом сообщает местный телеканал NDTV.
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Беда не приходит одна и вредные привычки не исключение

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