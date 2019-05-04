Россиянин Комличенко установил рекорд чемпионата Чехии по футболуВести.Ru 01:42

Российский нападающий "Млады Болеслав" Николай Комличенко стал рекордсменом по забитым мячам за один сезон в чемпионате Чехии по футболу. В матче первого тура плей-офф чешской Высшей лиги против "Теплице" он оформил дубль, доведя счет своих голов до 26.

Армия и оружие Израильские военные засекли пуск ракеты из сектора Газа «Некоторое время назад зафиксирован пуск из сектора Газа по израильской территории», — заявили военные.

Общество Милонов считает, что Резник боится пройти тест на наркотики Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов заявил, что если бы Максим Резник не употреблял наркотики, то не испугался бы пройти медицинское освидетельствование.

Футбол Роналду забил сотый гол головой в карьере Счет в матче «Ювентус» — «Торино» остановился на отметке 1:1. Первыми забила команда гостей, отличился Саша Лукич на 18-й минуте.

Общество Власти Индии эвакуируют миллион жителей из-за циклона «Фани» Около миллиона жителей прибрежных деревень эвакуируют власти Индии из-за наступления циклона "Фани".

Происшествия СМИ сообщили о гибели участников Stand Up в ДТП на Кубани Участники общероссийского комедийного проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева стали жертвой крупной аварии в Белореченском районе Краснодарского края, сообщает "Пятый канал".

Происшествия В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в реку Самолет Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку в городе Джексонвилл, штат Флорида.

Транспорт Амстердам запретит автомобили на бензине и дизельном топливе Автомобили и мотоциклы, работающие на бензине и дизельном топливе, будут запрещены в столице Нидерландов с 2030 года.

Армия и оружие Российская и сирийская авиация нанесли массированные удары по боевикам Российская и сирийская авиации вечером 2 мая нанесли массированные авиаудары по северо-западному региону Сирии.

Политика Украина обвиняет Россию в подготовке войны Руководитель украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил о стремлении России развязать новую газовую войну с Украиной, сообщает DEITA.

Авто Внедорожный Nissan Livina не повторил успех Mitsubishi Xpander По официальным данным, в марте 2019 года Nissan Livina нашел только 2435 покупателей, тогда как Mitsubishi Xpander разошелся тиражом в 6450 экземпляров.

Экономика Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги.

Футбол Владельцем «Хаддерсфилда» стал болельщик клуба Хойл, который являлся владельцем клуба с 2009 года, привел команду к лучшему результату за последние 40 лет.

Политика Стало известно об упущенном шансе США свергнуть Мадуро 2 мая госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Эрнандес, министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес и председатель Верховного суда Майкель Морено, ранее согласившиеся покинуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро, снова перешли на сторону главы государства.

Авто Опубликован рейтинг автомобилей-амфибий времен СССР С 1948 года советские инженеры трудились над грузоподъемной амфибией, которой и стала модель ЗИС/ЗИЛ-485 БАВ.

Общество Синоптики сообщили, что погода в регионах СЗФО наладится к 9 мая Большинство регионов Северо-западного федерального округа со 2 мая оказались под влиянием мощного Атлантического циклона, разместившегося над Карелией.

Происшествия Полиция установила виновников пожара в иркутском ТЦ Сильвер Молл Сотрудники полиции серьезно продвинулись в выяснении обстоятельств возгорания кровли ТЦ Сильвер Молл в Иркутске.

Армия и оружие Срочное совещание провели в Южной Корее после пусков КНДР Администрация президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина созвала экстренное совещание после информации об испытании Северной Кореей ракет малой дальности.

Кино Режиссёр фильма про Соника пообещал исправить дизайн персонажа Настолько, что поклонники Соника сами начали перерисовывать героя: После многочисленных жалоб зрителей режиссёр картины Джефф Фаулер у себя в твиттере ответил, что к релизу над дизайном ещё поработают: Спасибо за поддержку.

Политика Трамп прокомментировал переговоры с Путиным Президент США Дональд Трамп прокомментировал полуторачасовой разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Футбол «Леганес» разгромил «Севилью» в матче Примеры Футбольный клуб «Леганес» победил всухую с крупным счетом команду «Севилья» в матче 36-го тура испанской Примеры.

Религия 7 мая православные христиане отметят Радоницу В связи с празднованием Радоницы (Родительского дня) 7 мая в Норильске будет увеличено количество автобусов по маршруту №15 «Ритуальный зал – улица Набережная Урванцева».

Кино Эмилия Кларк рассказала о финале «Игры престолов» Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис Таргариен в сериале «Игра престолов», рассказала, каким будет финал последнего сезона сериала.