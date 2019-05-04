Футбол

Россиянин Комличенко установил рекорд чемпионата Чехии по футболуВести.Ru 01:42

Российский нападающий "Млады Болеслав" Николай Комличенко стал рекордсменом по забитым мячам за один сезон в чемпионате Чехии по футболу. В матче первого тура плей-офф чешской Высшей лиги против "Теплице" он оформил дубль, доведя счет своих голов до 26.
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Не Дзюба и не Чалов. Самый результативный российский форвард

Soccer.ru04:45

Воспитанник «Краснодара» Комличенко поставил рекорд чешской лиги

Чемпионат04:00

Комличенко побил рекорд чемпионата Чехии по голам за сезон

Sports.ruвчера в 18:15

Николай Комличенко: «Есть рекорд лиги! Всем спасибо за поддержку!»

Матч ТВвчера в 18:17

«Первый в чешской истории футбола!» Комличенко — о рекорде чемпионата Чехии

Sport24.ruвчера в 18:39

Николай Комличенко: «Есть рекорд лиги! Спасибо всем за поддержку»

Спорт-Экспрессвчера в 18:36

Российский форвард установил новый рекорд чемпионата Чехии по числу голов за сезон

Sport.ruвчера в 18:44
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Политика

Группу по расследованию преступлений Порошенко создали на Украине

На Украине создали группу специалистов, которая займется расследованием преступлений президента Петра Порошенко и людей из его окружения.
Обновлено в 04:16
Культура

Кемеровчане и новокузнечанка прошли в полуфинал популярного шоу на ТНТ

Кузбассовцы выступили во втором этапе шоу Comedy Баттл на канале ТНТ.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП, где погибли комики из Stand Up

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Общество

В Петербурге откроется Фестиваль ледоколов

Фестиваль ледоколов откроется в субботу в Петербурге.
Обновлено вчера в 17:23
Происшествия

Российский военный погиб из-за взрыва на полигоне

В Свердловской области на полигоне произошел взрыв, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.
Обновлено в 04:51
Авто

Из старинного ГАЗ-66 собрали внедорожный пикап

Жители Грузии решили дать советскому грузовику ГАЗ-66 второй шанс на жизнь.
Обновлено вчера в 07:09
Политика

Порошенко заявил о преимуществах украинского паспорта перед российским

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что преимуществом украинского паспорта перед российским является возможность свободно посетить большее количество стран.
Обновлено в 03:34
Энергетика

В некачественной нефти из России увидели удар по всей нефтехимической отрасли Белоруссии

Поступление некачественной нефти из России негативно скажется на всей нефтехимической отрасли Белоруссии, заявил председатель госконцерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.
Обновлено в 05:03
Армия и оружие

Северная Корея запустила ракеты малой дальности в Японское море

Обновлено в 03:06
Футбол

Каррера обратился к болельщикам «Спартака»

Экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера обратился к болельщикам «красно-белых».
Обновлено в 05:48
Происшествия

Хлопок газовоздушной смеси произошел в частном доме в Махачкале

Один человек получил травмы при хлопке газовоздушной смеси в частном доме в Махачкале.
Обновлено в 05:50
Армия и оружие

Кедми высмеял план НАТО по сухопутной войне против РФ

План НАТО по ведению сухопутной войны против России в Европе является смехотворным, ведь Россия уничтожит центры альянса раньше.
Обновлено вчера в 06:39
Политика

КГБ Белоруссии впервые прокомментировал задержание «агента ФСБ»

Ранее 1 мая «Росбалт» со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах сообщил, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и Федеральной службы охраны России.
Обновлено в 04:44
Авто

Появились фото таинственного внедорожника УАЗ-3172

Журнал «За рулем» напомнил об одной из самых перспективных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожнике УАЗ-3172.
Обновлено вчера в 12:10
Футбол

Футболисты «Енисея» приняли участие в товарищеском матче с осужденными

Как отмечается в сообщении, в игре приняли участие игроки "Енисея" Александр Харитонов и Ярослав Матвиенко, экс-игроки "Металлурга" (прежнее название "Енисея") и футболисты чемпионата края.
Обновлено в 01:54
Шоу-бизнес

Экс-участница «Дома-2» Мария Кохно потеряла слух

Проанализировав случившееся, участница «Дома-2» нашла причины болезни в сфере мистического и ничего случайного в инциденте, по мнению Марии, нет.
Обновлено вчера в 19:42
Общество

В МЧС рассказали, как не пострадать при шквалистом ветре и урагане

Обновлено в 04:48
Политика

Партия Мэй потерпела поражение на региональных выборах

Партия Терезы Мэй получила рекордное низкое количество голосов на региональных выборах в Англии и Северной Ирландии.
Обновлено вчера в 18:54
Армия и оружие

В Госдуме прокомментировали появление флага вермахта на позициях ВСУ

Зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал появление флага нацисткой армии в расположении националистического полка "Азов" в Донбассе.
Обновлено в 05:54
Политика

Полторак назвал способ отказа РФ от паспортизации Донбасса

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено вчера в 11:53
Футбол

«Реал» согласовал трансфер Йовича

Представители «Реала» провели встречу с нападающим франкфуртского «Айнтрахта» Лукой Йовичем, где достигли договорённости об условиях личного контракта игрока.
Обновлено в 03:20
Армия и оружие

Турецкая газета объяснила страх США перед российскими С-400 в Турции

США опасаются того, что Турция станет вести более самостоятельную и активную политику на Ближнем Востоке, когда получит российские комплексы противовоздушной обороны С-400.
Обновлено вчера в 21:29
Политика

В Крыму из-за потока украинцев усилен режим работы

Поток пассажиров через границу Украины с Крымом вырос в два-три раза во время праздников.
Обновлено в 06:07
Происшествия

Основатель LinguaLeo зарезал сестру

Обновлено вчера в 10:42
Космос

В SpaceX назвали причину взрыва космического корабля Crew Dragon

Представители американской компании SpaceX рассказали, что произошло с комическим кораблем Crew Dragon во время последних тестовых испытаний.
Обновлено в 03:46
Авто

О защите нового кроссовера Toyota RAV4 от угона рассказал эксперт

Эксперт компании Autosecurity рассказал о защите нового кроссовера Toyota RAV4 от угона.
Обновлено в 03:25
Происшествия

В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в реку

Самолет Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку в городе Джексонвилл, штат Флорида.
Обновлено в 00:19
Здоровье

Россияне не могут вернуться домой из Монголии из-за карантина по чуме

Из-за введенного на западе Монголии карантина после случаев заражения чумой почти 17 россиян не могут вернуться на родину.
Обновлено в 05:44
Происшествия

В Крыму воздушный шар с ребенком едва не унесло в открытое море

Родители ребенка и инструктор выпали из корзины шара после неудачного приземления В Феодосии спасли ребенка, которого на воздушном шаре едва не унесло в открытое море, передает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы крымского управления МЧС РФ Антона Охрименко.
Обновлено вчера в 03:02
Политика

Зеленский встретится с лидерами фракций в Раде

Избранный президент Украины Владимир Зеленский 4 мая проведёт первую встречу с лидерами парламентских фракций.
Обновлено в 05:43
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Российский футболист, нападающий чешского клуба «Млада-Болеслав».
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