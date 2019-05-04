Россиянин Комличенко установил рекорд чемпионата Чехии по футболуВести.Ru 01:42

Российский нападающий "Млады Болеслав" Николай Комличенко стал рекордсменом по забитым мячам за один сезон в чемпионате Чехии по футболу. В матче первого тура плей-офф чешской Высшей лиги против "Теплице" он оформил дубль, доведя счет своих голов до 26.

Политика Группу по расследованию преступлений Порошенко создали на Украине На Украине создали группу специалистов, которая займется расследованием преступлений президента Петра Порошенко и людей из его окружения.

Культура Кемеровчане и новокузнечанка прошли в полуфинал популярного шоу на ТНТ Кузбассовцы выступили во втором этапе шоу Comedy Баттл на канале ТНТ.

Происшествия Опубликовано видео с места ДТП, где погибли комики из Stand Up В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.

Общество В Петербурге откроется Фестиваль ледоколов Фестиваль ледоколов откроется в субботу в Петербурге.

Происшествия Российский военный погиб из-за взрыва на полигоне В Свердловской области на полигоне произошел взрыв, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

Авто Из старинного ГАЗ-66 собрали внедорожный пикап Жители Грузии решили дать советскому грузовику ГАЗ-66 второй шанс на жизнь.

Политика Порошенко заявил о преимуществах украинского паспорта перед российским Президент Украины Петр Порошенко заявил, что преимуществом украинского паспорта перед российским является возможность свободно посетить большее количество стран.

Энергетика В некачественной нефти из России увидели удар по всей нефтехимической отрасли Белоруссии Поступление некачественной нефти из России негативно скажется на всей нефтехимической отрасли Белоруссии, заявил председатель госконцерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.

Футбол Каррера обратился к болельщикам «Спартака» Экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера обратился к болельщикам «красно-белых».

Происшествия Хлопок газовоздушной смеси произошел в частном доме в Махачкале Один человек получил травмы при хлопке газовоздушной смеси в частном доме в Махачкале.

Армия и оружие Кедми высмеял план НАТО по сухопутной войне против РФ План НАТО по ведению сухопутной войны против России в Европе является смехотворным, ведь Россия уничтожит центры альянса раньше.

Политика КГБ Белоруссии впервые прокомментировал задержание «агента ФСБ» Ранее 1 мая «Росбалт» со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах сообщил, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и Федеральной службы охраны России.

Авто Появились фото таинственного внедорожника УАЗ-3172 Журнал «За рулем» напомнил об одной из самых перспективных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожнике УАЗ-3172.

Футбол Футболисты «Енисея» приняли участие в товарищеском матче с осужденными Как отмечается в сообщении, в игре приняли участие игроки "Енисея" Александр Харитонов и Ярослав Матвиенко, экс-игроки "Металлурга" (прежнее название "Енисея") и футболисты чемпионата края.

Шоу-бизнес Экс-участница «Дома-2» Мария Кохно потеряла слух Проанализировав случившееся, участница «Дома-2» нашла причины болезни в сфере мистического и ничего случайного в инциденте, по мнению Марии, нет.

Политика Партия Мэй потерпела поражение на региональных выборах Партия Терезы Мэй получила рекордное низкое количество голосов на региональных выборах в Англии и Северной Ирландии.

Армия и оружие В Госдуме прокомментировали появление флага вермахта на позициях ВСУ Зампред думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал появление флага нацисткой армии в расположении националистического полка "Азов" в Донбассе.

Политика Полторак назвал способ отказа РФ от паспортизации Донбасса 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощённом получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.

Футбол «Реал» согласовал трансфер Йовича Представители «Реала» провели встречу с нападающим франкфуртского «Айнтрахта» Лукой Йовичем, где достигли договорённости об условиях личного контракта игрока.

Армия и оружие Турецкая газета объяснила страх США перед российскими С-400 в Турции США опасаются того, что Турция станет вести более самостоятельную и активную политику на Ближнем Востоке, когда получит российские комплексы противовоздушной обороны С-400.

Политика В Крыму из-за потока украинцев усилен режим работы Поток пассажиров через границу Украины с Крымом вырос в два-три раза во время праздников.

Космос В SpaceX назвали причину взрыва космического корабля Crew Dragon Представители американской компании SpaceX рассказали, что произошло с комическим кораблем Crew Dragon во время последних тестовых испытаний.

Авто О защите нового кроссовера Toyota RAV4 от угона рассказал эксперт Эксперт компании Autosecurity рассказал о защите нового кроссовера Toyota RAV4 от угона.

Происшествия В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в реку Самолет Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку в городе Джексонвилл, штат Флорида.

Здоровье Россияне не могут вернуться домой из Монголии из-за карантина по чуме Из-за введенного на западе Монголии карантина после случаев заражения чумой почти 17 россиян не могут вернуться на родину.

Происшествия В Крыму воздушный шар с ребенком едва не унесло в открытое море Родители ребенка и инструктор выпали из корзины шара после неудачного приземления В Феодосии спасли ребенка, которого на воздушном шаре едва не унесло в открытое море, передает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы крымского управления МЧС РФ Антона Охрименко.