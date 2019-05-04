Футбол

Россиянин Комличенко установил рекорд чемпионата Чехии по футболуВести.Ru 01:42

Российский нападающий "Млады Болеслав" Николай Комличенко стал рекордсменом по забитым мячам за один сезон в чемпионате Чехии по футболу. В матче первого тура плей-офф чешской Высшей лиги против "Теплице" он оформил дубль, доведя счет своих голов до 26.
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Не Дзюба и не Чалов. Самый результативный российский форвард

Soccer.ru04:45

Воспитанник «Краснодара» Комличенко поставил рекорд чешской лиги

Чемпионат04:00

Российский форвард установил новый рекорд чемпионата Чехии по числу голов за сезон

Sport.ruвчера в 18:44

«Первый в чешской истории футбола!» Комличенко — о рекорде чемпионата Чехии

Sport24.ruвчера в 18:39

Николай Комличенко: «Есть рекорд лиги! Спасибо всем за поддержку»

Спорт-Экспрессвчера в 18:36

Комличенко побил рекорд чемпионата Чехии по голам за сезон

Sports.ruвчера в 18:15

Николай Комличенко: «Есть рекорд лиги! Всем спасибо за поддержку!»

Матч ТВвчера в 18:17
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Экономика

Путин поручил кабмину ввести налоговый вычет за оздоровительные услуги

Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ко 2 декабря разработать и внести в Госдуму законопроекты, позволяющие получать налоговый вычет за оздоровительные услуги.
Обновлено вчера в 07:01
Происшествия

В аварии на Кубани погибли артисты комедийного проекта Stand Up

В страшной аварии на Кубани, где накануне столкнулись и загорелись два легковых автомобиля, погибли участники общероссийского комедийного проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 04:11
Происшествия

На Урале один военный погиб и четверо пострадали при взрыве боеприпаса

В Свердловской области в результате взрыва боеприпаса на полигоне один военнослужащий погиб, ещё четверо получили травмы.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие

Северная Корея запустила ракету в сторону Японского моря

Северная Корея провела очередные военные испытания. Она запустила ракету малой дальности в направлении Японского моря.
Обновлено вчера в 21:03
Политика

Ведущий CNN сравнил Трампа с представителем Путина после их разговора

Президент США Дональд Трамп представляет точку зрения своего российского коллеги Владимира Путина так, будто является его официальным представителем, заявил журналист CNN Джейк Таппер в эфире телеканала.
Обновлено в 02:29
Авто

Названы 10 автомобилей, с которым владельцы не расстаются более 10 лет

Рейтинг Топ-10 автомобилей, с которым владельцы не расстаются более 10 лет, был составлен зарубежными экспертами и оказалось, что в нем в основном присутствуют машины японских марок.
Обновлено 02 мая в 10:43
Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Туве

Автомобиль перевернулся на трассе Ак-Довурак - Абаза в Туве, погибли три человека.
Обновлено в 03:02
Политика

Певцу Григорию Лепсу запретили въезд в Литву

Российскому певцу Григорию Лепсу был запрещён въезд в Литву.
Обновлено вчера в 09:40
Политика

КГБ Белоруссии впервые прокомментировал задержание «агента ФСБ»

Ранее 1 мая «Росбалт» со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах сообщил, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и Федеральной службы охраны России.
Обновлено в 04:44
Хоккей

«Каролина» впервые за 10 лет вышла в финал Восточной конференции

«Каролина Харрикейнз» впервые с 2009 года пробилась в финал Восточной конференции в рамках розыгрыша Кубка Стэнли, сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Обновлено в 02:17
Армия и оружие

В ДНР сообщили о появлении флага вермахта на позициях силовиков

Обновлено вчера в 18:47
Шоу-бизнес

Похудевшая Алена Шишкова стала неузнаваемой

Алена Шишкова, мама дочери рэпера Тимати и популярная модель, всегда отличалась очень стройной, безупречной модельной фигурой.
Обновлено в 03:08
Гаджеты

Новый смартфон HTC получил SoC MediaTek Helio P35 и 6 ГБ ОЗУ

Объем оперативной памяти составил 6 ГБ, в качестве ОС выступила Android 9.0 Pie.
Обновлено в 03:09
Происшествия

Воздушный шар с 11-летней девочкой унесло ветром в Крыму

Обновлено вчера в 07:30
Здоровье

Туристы из России застряли в Монголии из-за вспышки чумы

Туристы из Новосибирска пожаловались, что застряли в Монголии из-за вспышки чумы — туристов не выпускают из города Улгий.
Обновлено 02 мая в 02:20
Наука

В Великобритании испытали первый в мире самолет без закрылков

Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc разрабатывают первый в мире самолет, который сможет маневрировать без закрылков.
Обновлено вчера в 00:53
Политика

Заседание трибунала по делу украинских моряков состоится 10 мая

Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков состоится 10 мая в Гамбурге.
Обновлено вчера в 09:13
Гаджеты

Intel прекратит поставки Movidius Neural Compute Stick первого поколения

На этой неделе компания Intel сообщила о завершении жизненного цикла Movidius Neural Compute Stick первой версии — устанавливаемого в порт USB миниатюрного устройства, оснащённого процессором машинного зрения (VPU) Myriad 2. Продукт будет доступен ещё примерно в течение года, а техническая поддержка по нему будет оказываться ещё в течение двух лет.
Обновлено в 04:42
Политика

Пограничники в Крыму усилили режим работы из-за потока украинцев

В Крыму пограничники перешли на усиленный пропускной режим работы в связи с возросшим в несколько раз пассажирским и транспортным потоком с Украины.
Обновлено в 03:37
Музыка

Сергей Лазарев полетел на конкурс «Евровидение-2019» в Израиль

Российский музыкант Сергей Лазарев отправился в Израиль для участия в конкурсе «Евровидение-2019», об этом 4 мая сообщил артист на своей странице в Instagram.
Обновлено в 04:38
Общество

В Крыму изготовили самую большую в мире турку

Крымские мастера изготовили самую большую в мире крымско-татарскую турку высотой более 2,2 метра, которая вмещает около 10 тысяч чашек кофе, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек.
Обновлено в 04:10
Шоу-бизнес

Семья Алсу прокомментировала скандал в финале «Голоса»

По результатам голосования, выиграла Микелла Абрамова.
Обновлено вчера в 06:59
Космос

Запуск первой частной ракеты в Японии прошел успешно

В Японии с третьей попытки удалось запустить частную ракету MOMO. Она поднялась на высоту 100 км, а затем упала в Тихий океан.
Обновлено вчера в 18:32
Политика

В Госдуме ответили на слова депутата Рады о «братском народе»

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT слова депутата Верховной рады от партии «Батькивщина» Ивана Крулько о том, что украинцы «вновь станут братским народом» для русских, когда согласятся стать вассалами России.
Обновлено в 03:02
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева ответила на критику относительно лишнего веса

Обновлено вчера в 12:58
Происшествия

Организаторы первомайского шествия обратились в СК и прокуратуру

Обновлено вчера в 14:21
Происшествия

Полиция установила виновников пожара в иркутском ТЦ Сильвер Молл

Сотрудники полиции серьезно продвинулись в выяснении обстоятельств возгорания кровли ТЦ Сильвер Молл в Иркутске.
Обновлено в 01:43
Происшествия

В Оренбургской области загорелись шесть домов

Шесть жилых домов загорелись от пала сухой травы на окраине Орска в Оренбургской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено вчера в 12:01
Культура

В Дубае прошел фестиваль «Жара» с участием российских артистов

Обновлено в 01:24
Здоровье

Главврач инфекционной больнице ответил на заявление об антисанитарных условиях

Краевая инфекционная больница, которая имеет международный сертификат качества, отвечает всем требованиям современного специализированного стационара.
Обновлено в 04:40
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Российский футболист, нападающий чешского клуба «Млада-Болеслав».
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