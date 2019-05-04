Футбол

Россиянин Комличенко установил рекорд чемпионата Чехии по футболуВести.Ru 01:42

Российский нападающий "Млады Болеслав" Николай Комличенко стал рекордсменом по забитым мячам за один сезон в чемпионате Чехии по футболу. В матче первого тура плей-офф чешской Высшей лиги против "Теплице" он оформил дубль, доведя счет своих голов до 26.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Первый в чешской истории футбола!» Комличенко — о рекорде чемпионата Чехии

Sport24.ruвчера в 18:39

Воспитанник «Краснодара» Комличенко поставил рекорд чешской лиги

Чемпионат04:00

Комличенко установил рекорд результативности чемпионата Чехии по футболу

RT на русском01:27

Николай Комличенко: «Есть рекорд лиги! Всем спасибо за поддержку!»

Матч ТВвчера в 18:17

Россиянин Комличенко установил рекорд чемпионата Чехии

Газета.Ru04:25

Комличенко побил рекорд чемпионата Чехии по голам за сезон

Sports.ruвчера в 18:15

Российский форвард установил новый рекорд чемпионата Чехии по числу голов за сезон

Sport.ruвчера в 18:44
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 11:02, Ашберн
Политика

Зеленский хочет добиться досрочных выборов в Раду

Избранный президент Украины Владимир Зеленский решительно настроен провести досрочные выборы в Верховную раду, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:45
Политика

США отказались терпеть обогащение урана Ираном

Официального представителя Госдепа Морган Ортагус заявила, что США не намерены терпеть обогащение урана Ираном, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:56
Происшествия

В Челябинской области неизвестный зарезал пять человек

Обновлено в 08:03
Футбол

Роналду раскрыл причину отсутствия желания играть за «Барселону»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду ответил на вопрос, с чем связано его нежелание играть за «Барселону».
Обновлено в 09:39
Политика

Трамп заявил об огромном потенциале для хороших отношений России и США

Американский лидер Дональд Трамп вновь назвал хорошим телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и отметил, что у двух государств огромный потенциал для хороших отношений.
Обновлено в 10:10
Политика

Крымские пограничники усилили режим из-за потока туристов с Украины

Отдыхающим советуют рассмотреть вариант выезда не только через «Армянск» и «Джанкой», но и «Перекоп», передаёт РИА Новости.
Обновлено в 02:44
Здоровье

Эксперты предупредили об опасности мытья курицы перед приготовлением

Специалисты рекомендуют не мыть курицу перед ее приготовлением.
Обновлено в 05:03
Происшествия

Появилось видео с места гибели резидентов Stand Up

В сети появилось видео с места ДТП, в котором погибли резиденты проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 08:15
Хоккей

Сборная России по хоккею проиграла финнам

Российские хоккеисты проиграли Финляндии (1:3) во второй встрече заключительного этапа Евротура сезона 2018/19, который проходит в чешском Брно.
Обновлено в 10:33
Футбол

Юношеская сборная России уступила Исландии на Евро-2019

В следующем матче на турнире Сборная России 7 мая сыграет с командой Португалии, а Исландия в тот же день встретится с Венгрией.
Обновлено в 10:51
Кино

В Крыму начались съёмки «Гардемаринов-4»

Под Севастополем начались съёмки четвёртой части фильма "Гардемарины".
Обновлено в 04:11
Политика

Порошенко заявил о преимуществах украинского паспорта перед российским

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что преимуществом украинского паспорта перед российским является возможность свободно посетить большее количество стран.
Обновлено в 03:34
Футбол

Дмитрий Парфенов: «„Спартак“ свой шанс использовал, а мы — нет»

«Спартак» свой шанс использовал, а мы — нет. Наверное, ни с одним соперником мы не создавали столько моментов.
Обновлено в 09:17
Политика

В Швеции заявили о стремлении к нормализации отношений с Россией

По словам премьер-министра, Россия является близким соседом Швеции, поэтому страна хочет поддерживать настолько хорошие отношения с РФ, насколько это возможно.
Обновлено в 08:51
Происшествия

Большой охотник за подлодками нашелся на дне Баренцева моря

Найденный на дне Баренцева моря близ острова Кильдин в 2016 году корабль оказался советским большим морским охотником БО-224, который был потоплен немцами в марте 1945 года.
Обновлено в 10:36
Общество

Писатель Шаргунов стал главредом журнала «Юность»

Писатель, заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Сергей Шаргунов с 4 мая стал главным редактором литературного журнала «Юность».
Обновлено в 10:24
Хоккей

Сборная Казахстана пробилась в элитный дивизион ЧМ по хоккею

Сборная Казахстана обеспечила себе место в элитном дивизионе на чемпионате мира по хоккею 2020 года.
Обновлено в 07:22
Армия и оружие

Т-72 выстоял после атаки ПТУР в Сирии

Обновлено в 09:10
Происшествия

В московском Алешкинском лесу загорелась сухая трава

Обновлено в 09:36
Здоровье

Арбидол вошёл в список самых неэффективных лекарственных препаратов

Как сообщают "Актуальные Новости", эксперты в области фармакологии составили список из 5 самых неэффективных лекарственных препаратов.
Обновлено в 09:53
Общество

Короля Таиланда официально короновали

Состоялась официальная церемония коронации 66-летнего короля Таиланда Махи Ватчиралонгкона (Рамы X), передает Reuters.
Обновлено в 01:24
Единоборства

Альварес и Джейкобс устроили потасовку на взвешивании

Чемпион мира по версиям WBA Super и WBC Сауль Альварес и чемпион мира по версии IBF Дэниел Джейкобс чуть не подрались на церемонии взвешивания перед поединком, передает "Советский спорт".
Обновлено в 05:23
Шоу-бизнес

Жанна Фриске перед смертью пыталась скрыть беременность

В какой-то момент скрывать беременность уже стало невозможно – в этот момент сбылись худшие опасения Жанны.
Обновлено в 10:09
Шоу-бизнес

Данила Козловский отметил день рождения на яхте в Петербурге

Свой день рождения актер решил встретить в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 12:28
Политика

США могут начать поставлять газ на Украину

Украинский «Нафтогаз» ведет переговоры с США о поставках газа на Украину, заявил в интервью «Голосу Америки» глава компании Андрей Коболев.
Обновлено вчера в 04:42
Общество

В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка» из-за заторов

Власти города Актобе в Казахстане отменили шествие в рамках акции «Бессмертный полк», которое должно было состояться 9 мая.
Обновлено в 09:37
Авто

Renault Duster возглавил топ-5 лучших бюджетных авто для дачников

Эксперты издания «Автоновости дня» назвали пять лучших бюджетных автомобилей для поездок на дачу.
Обновлено в 10:26
Футбол

«Мордовия» минимально обыграла «Ротор»

Обновлено в 10:02
Происшествия

Главу «Белтелекома» обвинили в получении взятки

Генеральный директор государственного оператора связи "Белтелеком" Сергей Сиводедов обвиняется в получении взятки от гражданина РФ за содействие в поставках телекоммуникационного оборудования, сообщила в субботу пресс-служба КГБ Белоруссии.
Обновлено в 05:30
Политика

На Украине создана группа по расследованию преступлений Порошенко

На Украине и за рубежом создана группа квалифицированных специалистов, которые будут заниматься вопросами привлечения к суду президента Петра Порошенко и людей из его окружения, заявила в эфире телеканала Newsone заместитель главного редактора портала strana.ua Светлана Крюкова.
Обновлено в 07:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Николай Николаевич Комличенко
Российский футболист
Российский футболист, нападающий чешского клуба «Млада-Болеслав».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное