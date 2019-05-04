Футбол
Россиянин Комличенко установил рекорд чемпионата Чехии по футболуВести.Ru 01:42
Российский нападающий "Млады Болеслав" Николай Комличенко стал рекордсменом по забитым мячам за один сезон в чемпионате Чехии по футболу. В матче первого тура плей-офф чешской Высшей лиги против "Теплице" он оформил дубль, доведя счет своих голов до 26.
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Российский форвард установил новый рекорд чемпионата Чехии по числу голов за сезон
Sport.ruвчера в 18:44
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