Футбол
Россиянин Комличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии по футболуТАСС 13:29
Российский нападающий футбольного клуба "Млада Болеслав" Николай Комличенко стал лучшим бомбардиром чешского национального первенства по итогам турнира. В субботу в заключительном туре "Млада Болеслав" со счетом 3:0 победила "Злин". Два мяча забил 23-летний Комличенко.
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Футбол
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Армия и оружие
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Расчёты реактивных дивизионов артиллерийской дивизии Южного военного округа (ЮВО) впервые произвели под Астраханью боевые стрельбы из новых российских систем залпового огня «Торнадо-С».
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