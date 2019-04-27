Футбол

Россиянин Комличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии по футболуТАСС 13:29

Российский нападающий футбольного клуба "Млада Болеслав" Николай Комличенко стал лучшим бомбардиром чешского национального первенства по итогам турнира. В субботу в заключительном туре "Млада Болеслав" со счетом 3:0 победила "Злин". Два мяча забил 23-летний Комличенко.
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Российский нападающий Комличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии

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Комличенко стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата Чехии. Он еще может поставить рекорд

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Комличенко - лучший бомбардир чемпионата Чехии! До рекорда не хватило 1 гола

Спорт-Экспресс13:05

Комличенко стал лучшим бомбардиром чемпионата Чехии

Sports.ru14:04
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