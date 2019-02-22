Общество

Россияне заплатят за вывоз мусора 180 млрд рублей за годКоммерсантъ 17:31

В среднем каждый житель России заплатит за вывоз ТКО после проведения мусорной реформы 1225 руб. в год. Всего россияне выплатят 179,9 млрд руб. Отмечается, что в расчетах аналитики не учитывали данные о Москве и скидки жителям домов, расположенных вблизи мусорных полигонов.
Читать в источнике
с чего всё началось

Россияне будут платить за вывоз мусора 180 млрд руб. в год

По подсчетам аналитиков международной аудиторско-консалтинговой сети Finexpertiza (копия исследования есть у РБК), среднестатистический россиянин заплатит за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) после проведения мусорной реформы 1225 руб. в год.
РБК09:57

Подробнее о событии

Новая услуга ЖКХ обойдется в миллиарды рублей

Lenta.ru10:41

Россияне будут платить за новую услугу ЖКХ 180 млрд рублей в год

Газета.Ru11:57

Региональные операторы заработают на вывозе отходов 180 млрд рублей в год. Эксперты оценили эффект «мусорной реформы»

Фонтанка.Ру10:44

Самая высокая стоимость вывоза мусора в РФ установлена в Подмосковье

ТАСС12:54

СМИ: Россияне заплатят за вывоз мусора почти 180 млрд рублей в год

Росбалт10:24

Россияне будут ежегодно платить за вывоз мусора 180 млрд рублей

Эхо Москвы11:00

Россияне будут платить за вывоз мусора 180 млрд руб. в год

РБК09:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 18:49, Ашберн
Политика

Гуаидо посетил Колумбию несмотря на запрет выезда из Венесуэлы

Обновлено в 17:32
Экономика

Минтруд предложил проиндексировать социальные пенсии на 2%

Минтруд предложил с 1 апреля проиндексировать социальные пенсии на 2%. Увеличение выплат коснется около 3,2 млн человек по всей стране, сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 22 февраля.
Обновлено в 07:38
Политика

Кличко оговорился и заявил о росте смертности в больницах Киева

Обновлено в 14:27
Политика

Трамп выдвинул Келли Найт Крафт на должность постпреда США в ООН

Обновлено в 18:24
Происшествия

Прокуратура Чикаго предъявила певцу R. Kelly обвинения в изнасиловании

Обновлено в 18:03
Политика

С казахстанских тенге исчезнут надписи на русском языке

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о новой концепции дизайна банкнот и монет национальной валюты - казахстанского тенге.
Обновлено в 06:37
Общество

Жительница Аргентины нашла странное существо с человеческими зубами

Жительница Аргентины Мария Джулия Кандотти обнаружила на рисовом поле в провинции Санта-Фе непонятное существо с зубами, похожими на человеческие.
Обновлено в 16:52
Политика

В Судане распущено правительство и введено чрезвычайное положение

Власти Судана приняли решение о введении в стране режима чрезвычайного положения на фоне акций протеста оппозиции.
Обновлено в 17:19
Политика

США и Китай договорились по валютному регулированию

Мнучин заметил, что речь идет о "финальном соглашении", определяющим валютное регулирование рынка.
Обновлено в 16:27
Космос

Virgin Galactic впервые испытала космоплан с пассажиром внутри

Обновлено в 18:31
Политика

Порошенко вновь захотел поговорить с Россией с позиции силы

Украинский президент Петр Порошенко в очередной раз завил, что говорить с Россией надо только с позиции силы.
Обновлено в 17:23
Спорт

Медведева осталась недовольна своим прокатом в финале Кубка России

Ранее олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался относительно проката Медведевой в финале Кубка России.
Обновлено в 12:32
Происшествия

Экстрадированный в США россиянин Лисов признал свою вину

В США прокуратура Южного округа Нью-Йорка проинформировала о том, что экстрадированный в США в начале этого года российский программист Станислав Лисов признал вину в краже средств со счетов банков страны при помощи вредоносной программы.
Обновлено в 16:40
Происшествия

Миллиардера Роберта Крафта обвинили в склонении к проституции

Американскому миллиардеру и владельцу команды по американскому футболу New England Patriots Роберту Крафту в пятницу предъявили обвинение в склонении к занятию проституцией, сообщает Business Insider.
Обновлено в 17:22
Армия и оружие

В Минобороны заявили о приближении самолёта Швеции к границам России

Истребитель Вооружённых сил России Су-27 был поднят в воздух над Балтийским морем после обнаружения приближающегося к границе России самолёта «Гольфстрим» ВВС Швеции.
Обновлено в 16:00
Общество

Шаманы сожгли пять верблюдов для укрепления России

Бурятские шаманы провели ритуальное сожжение пяти верблюдов в Ангарске (Иркутская область). Видео с жертвоприношением появилось в YouTube.
Обновлено вчера в 08:45
Спорт

Устюгова дисквалифицировали за инцидент с Клебо на ЧМ по лыжным гонкам

Обновлено вчера в 13:34
Происшествия

Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства

В Самаре отчаявшиеся родственники принесли гроб с телом местного жителя к зданию регионального правительства.
Обновлено вчера в 14:59
Здоровье

Московского врача обвинили в подделке результатов анализов

Несколько московских врачей обвинили в мошенничестве педиатра и ведущего передачи «Семейная медицина с доктором Ликуновым» на радио MediaMetrics Евгения Ликунова.
Обновлено в 18:23
Энергетика

«Роснефть» раскрыла судьбу контракта на поставку 48 млн т в Китай

«Роснефть» раскрыла судьбу контракта на поставку 48 млн т, который заключала с китайской CEFC в 2017 г. (изначально в документе стороны договаривались о поставках 50 млн т). Права на покупку российской нефти перешли сингапурской CEFC Shanghai International Group, следует из сообщения российской компании.
Обновлено в 10:09
Армия и оружие

Американский самолет провел разведку над территорией России

Наблюдательный самолет ВВС США Boeing OC-135B с бортовым номером 61-2670 в рамках Договора по открытому небу (ДОН) провел разведывательный полет над Россией.
Обновлено в 17:58
Политика

Лоза оценил слова о Крыме украинских претенденток на Евровидение

Музыкант Юрий Лоза посчитал уместным ответ на вопрос о принадлежности Крыма, который дали финалистки отбора на конкурс Евровидение-2019 из Украины — участницы дуэта Anna Maria Анна и Мария Опанасюк.
Обновлено в 14:17
Политика

В Москве могут построить небоскреб в виде ракеты

Обновлено в 09:00
Армия и оружие

Главком Сухопутных войск России Салюков стал генералом армии

Обновлено в 05:08
Происшествия

В Саратове пациентка скончалась в клинике пластической хирургии

Пациентка одной из клиник пластической хирургии в Саратове скончалась, предположительно, в результате медицинского вмешательства, сообщили 22 февраля в прокуратуре области.
Обновлено в 14:53
Спорт

Российский лыжник наказан за перчатку с именем Путина

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) вынесла предупреждение российскому двоеборцу Виталию Иванову за демонстрацию перчатки, на котором было написано имя президента РФ Владимира Путина.
Обновлено в 13:22
Экономика

Bloomberg узнал о неудачной попытке «Ростелекома» купить «ВымпелКом»

Телекоммуникационный холдинг Veon, владеющий 100% акций компании «ВымпелКом», в прошлом году вел переговоры о продаже этого актива с «Ростелекомом».
Обновлено в 14:11
Политика

Кремль объяснил снижение телерейтингов послания президента

В Кремле связали снижение телерейтинга послания президента РФ Федеральному собранию, в ходе которого глава государства традиционно излагает свою оценку положения дел в стране, с переходом зрителей в интернет.
Обновлено в 06:39
Армия и оружие

Прилепин рассказал про «кошмарные» потери ополченцев в Донбассе

Обновлено в 12:32
Политика

Польша обвинила Еврокомиссию в поддержке интересов России

Еврокомиссия поддерживает интересы России в вопросе строительства канала через Вислинскую косу, заявил министр морского хозяйства и внутреннего судоходства Польши Марек Грубарчик.
Обновлено в 17:57
Главное