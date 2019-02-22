Россияне заплатят за вывоз мусора 180 млрд рублей за годКоммерсантъ вчера в 17:31

Дороже всего вывоз мусора обойдется жителям Московской области, пишут эксперты Finexpertiza. В регионе с самой большой нормой накопления ТКО и расценками региональных операторов, значительно превышающими среднероссийские, сумма в пересчете на одного жителя составит, по их подсчетам, 3062 руб. в год.

с чего всё началось

В среднем каждый житель России заплатит за вывоз ТКО после проведения мусорной реформы 1225 руб. в год. Всего россияне выплатят 179,9 млрд руб. Отмечается, что в расчетах аналитики не учитывали данные о Москве и скидки жителям домов, расположенных вблизи мусорных полигонов.

Россияне заплатят за вывоз мусора 180 млрд рублей за год

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