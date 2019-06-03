18% россиян пожаловались на снижение зарплатГазета.Ru вчера в 23:05

За прошедший год 18,3% россиян заметили снижение размера своей зарплаты. Об этом свидетельствуют данные исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, с которыми ознакомились «Известия».

с чего всё началось

В 2018 году около 18,3% жителей России заметили снижение размера своей зарплаты. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследование. По данным издания, доходы 62,5% россиян не изменились за прошлый год.

Шоу-бизнес Галина Польских винит себя в трагедии с внуком Легендарная актриса винит себя в случившемся. По словам Польских, еще тогда друзья молодого человека говорили, что колесо барахлит.

Футбол Сборная России по футболу в контрольном матче разгромила «Чертаново» Сборная России в контрольном матче со счетом 6:0 победила московский клуб "Чертаново", выступающий в Олимп - Футбольной национальной лиге.

Происшествия В Приамурье в детском лагере во время зарядки скончался ребенок Подросток заехал в лагерь только накануне. В детском оздоровительном лагере в Амурской области умер ребенок 2005 года рождения.

Политика Сербия отказалась поддерживать санкции в отношении России Сербия не станет поддерживать санкции Запада в отношении России, заявила председатель Скупщины (парламента) Майя Гойкович на встрече со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным.

Политика Мэр Харькова предложил покаяться и начать переговоры с Россией Выступая в харьковском дворце спорта, Кернес заявил, что Украине не надо стесняться прямых переговоров с Россией для урегулирования ситуации в Донбассе, сообщает Mediaport.

Футбол Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.

Здоровье В Саратовской области мышиная лихорадка подтвердилась у 348 человек В целом диагноз подтвердился у 348 жителей, у 54 снят. По словам Мазиной, были предприняты все меры для оказания помощи.

Авто Toyota Supra стала доступна для предзаказа в России В нашу страну привезут всего 22 экземпляра модели, три из которых относятся к лимитированной серии A90 Edition 1. Последняя будет отличаться от обычной Toyota Supra особым цветом StormGray с матовым эффектом, колесными дисками размером 19 дюймов, выполненными в черном матовом цвете, а в салоне спецверсии будет отделка красной кожей.

Авто Lada Granta Cross будет стоить от 554,9 тыс. рублей В зависимости от комплектации и силового агрегата стоимость универсала составит от 554,9 тыс. руб. до 643,9 тыс. руб. Новинка отличается увеличенным до 20 см дорожным просветом, 15-дюймовыми колесными дисками, а также кузовным обвесом из некрашенного пластика.

Общество Кибератаки не помешали провести ЕГЭ по русскому языку Самый массовый ЕГЭ по русскому языку прошел штатно во всех регионах, без серьезных сбоев и нарушений, несмотря на хакерские атаки.

Происшествия Появилось видео нападения мужчины с топором на мэрию Южно-Сахалинска В понедельник в здании мэрии Южно-Сахалинска 31-летний мужчина, вооруженный топором и ножом, устроил кровавую бойню.

Футбол Платини раскритиковал Инфантино на посту президента ФИФА Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини выступил с критикой в адрес главы международной футбольной ассоциации (ФИФА) Джанни Инфантино.

Армия и оружие Украинский военный «разорвал» ствол американской снайперской винтовки В сети появилась фотография американской снайперской винтовки Barrett M82 бойца ВСУ, которую разорвало после выстрела нештатным патроном.

Авто GM готовит новый внедорожник под брендом Hummer Растущая популярность Jeep Wrangler и появление нового Ford Bronco может стать поводом для возрождения давно ушедшего, но еще не забытого бренда Hummer.

Политика США выдвинули ультиматум Евросоюзу из-за военных проектов Власти США выдвинули ультиматум Евросоюзу в жесткой форме, по условиям которого европейская сторона в условиях российской угрозы может остаться без военной поддержки, если не даст доступ США к своим военным заказам.

Здоровье Стало известно, чем опасны таблетки от давления Ранее Росздравнадзор направил всем российским и зарубежным производителям письмо с требованием проверить свои таблетки на наличие токсина.

Общество Нижегородская турбаза отказала в отдыхе 50 детям с ВИЧ Директор фонда "СТЭП" в Нижегородской области Ольга Кузьмичева проинформировала о том, что 50 детей с ВИЧ-статусом и их родителей отказались размещать в спортивной деревне "Новинки".

Кино Нейросеть заменила Шварценеггера в «Терминаторе» на Сталлоне Автор ролика с помощью нейросети заменил лицо Арнольда Шварценеггера на изображение его коллеги по цеху.