Экономика
18% россиян пожаловались на снижение зарплатГазета.Ru вчера в 23:05
В 2018 году около 18,3% жителей России заметили снижение размера своей зарплаты. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследование. По данным издания, доходы 62,5% россиян не изменились за прошлый год.
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с чего всё началось
За прошедший год 18,3% россиян заметили снижение размера своей зарплаты. Об этом свидетельствуют данные исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, с которыми ознакомились «Известия».Известиявчера в 17:01
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Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
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Обновлено вчера в 11:55
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В нашу страну привезут всего 22 экземпляра модели, три из которых относятся к лимитированной серии A90 Edition 1. Последняя будет отличаться от обычной Toyota Supra особым цветом StormGray с матовым эффектом, колесными дисками размером 19 дюймов, выполненными в черном матовом цвете, а в салоне спецверсии будет отделка красной кожей.
Обновлено в 06:47
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В зависимости от комплектации и силового агрегата стоимость универсала составит от 554,9 тыс. руб. до 643,9 тыс. руб. Новинка отличается увеличенным до 20 см дорожным просветом, 15-дюймовыми колесными дисками, а также кузовным обвесом из некрашенного пластика.
Обновлено в 06:12
Общество
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Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини выступил с критикой в адрес главы международной футбольной ассоциации (ФИФА) Джанни Инфантино.
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В сети появилась фотография американской снайперской винтовки Barrett M82 бойца ВСУ, которую разорвало после выстрела нештатным патроном.
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Почти не расходует заряд: Ecobee представила новый умный динамик
Ecobee представила новый умный динамик SmartThermostat.
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Стало известно, чем опасны таблетки от давления
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Обновлено в 10:02
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Майские указы 2012 года президента России Владимира Путина по повышению зарплат среднему и младшему медперсоналу не были выполнены в 50 из 85 российских регионов.
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