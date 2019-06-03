Экономика
Россияне заметили снижение зарплатLenta.ru 03:19
Почти пятая часть россиян заметила снижение размера зарплаты, выяснили авторы исследования Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), выдержки из которого приводят «Известия». По данным авторов исследования, о снижении зарплаты рассказали 18,3 процента опрошенных.
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с чего всё началось
За прошедший год 18,3% россиян заметили снижение размера своей зарплаты. Об этом свидетельствуют данные исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, с которыми ознакомились «Известия».Известиявчера в 17:01
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Происшествия
СК возбудил дело из-за убийства во время конфликта в Подмосковье
Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины в ходе конфликта с группой молодых людей в посёлке Путилково Красногорского района Московской области.
Обновлено вчера в 19:49
Политика
Зеленский уволил заместителя главы СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя главы Службы безопасности Украины Виктора Кононенко, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Обновлено в 03:50
Происшествия
В одном из городов ЯНАО найдены тела двух полицейских
В Ноябрьске в понедельник найдены тела двух полицейских.
Обновлено в 05:24
Общество
В Москве установится тропическая жара
Со вторника начнется повышение температуры. А в среду уже вернется жара - до +30 градусов. И продержится она до конца недели.
Обновлено в 00:00
Политика
Александр Усс прокомментировал слова главы Счетной палаты об угрозах
Губернатор края Александр Усс прокомментировал выступление главы Счетной палаты Татьяны Давыденко об угрозах, связанных с отчетными документами о деятельности минлесхоза.
Обновлено в 04:16
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Обновлено вчера в 13:07
Шоу-бизнес
Первый канал покажет сериал «Свадьбы и разводы»
С понедельника в эфир Первого канала выйдет сериал «Свадьбы и разводы», который снял режиссер Вартан Акопян.
Обновлено 01 июня в 14:41
Политика
В Израиле умер последний участник восстания в Собиборе
В Израиле скончался Семен Розенфельд – последний выживший участник восстания в концлагере "Собибор" в 1943 году, передает ТАСС.
Обновлено в 05:11
Общество
В Самарской области отключают аналоговое вещание
В Самарской области 3 июня отключается аналоговое вещание.
Обновлено в 03:19
Экономика
Низкий спрос на мясо в России замедлит производство
По итогам 2019 года темп роста производства мяса птицы и скота могут снизиться до минимальных значений за последние десять лет, сообщает газета «Коммерсантъ» (данные аналитического центра «Совэкон»).
Обновлено в 03:00
Политика
На Украине вступила в силу новая редакция правописания
Кабинет министров Украины утвердил новую редакцию правописания 22 мая.
Обновлено в 05:34
Авто
Geely показала новый Vision X3 по цене Lada Granta
Компания Geely рассекретила обновленную версию компактного кроссовера Vision X3.
Обновлено вчера в 23:01
Общество
Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе
Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
Обновлено в 03:56
Единоборства
Руис нокаутировал Джошуа и отобрал у него все титулы
Мексиканский боксер Энди Руис одержал сенсационную победу над обладателем титулов чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксерского совета (WBO) и Международной боксёрской федерации (IBF) британца Энтони Джошуа.
Обновлено вчера в 00:42
Общество
Беги, Луиза, беги: в поддержку ограбившей банк женщины создали петицию
Автор петиции призывает обеспечить Луизе Хайруллиной возможность безопасного возврата в страну и прекращение уголовного и административного преследования.
Обновлено в 02:53
Экономика
«Газпром» стал самой дорогой компанией России
Быстрый рост стоимости акций «Газпрома» начался после того, как совет директоров компании рекомендовал выплатить акционерам рекордные дивиденды — 16,61 руб. за бумагу, в два раза больше выплаченных по итогам 2017 года 8,04 руб.
Обновлено в 04:51
Политика
Ярош назвал партию, с которой пойдет на выборы в Раду
Ранее депутат Верховной Рады Украины и лидер партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий призвал к объединению все украинские националистические силы в преддверии досрочных парламентских выборов.
Обновлено в 05:01
Общество
В Таганроге МЧС объявило «штормовое предупреждение»
Обновлено в 03:19
Происшествия
У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей
Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.
Обновлено в 03:56
Наука
Российские ученые нашли «зеленую» замену для литиевых аккумуляторов
Как передает пресс-служба "Сколтеха", Обрезков и его коллеги уже много лет пытаются найти органическую замену для материалов, используемых при изготовлении катодов в литий-ионных и иных типах аккумуляторов.
Обновлено в 05:32
Политика
Кремль хотел бы видеть Калви на ПМЭФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, будет ли разрешено американскому инвестору Майклу Калви, находящемуся под домашним арестом, принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в конце недели.
Обновлено в 04:43
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова поделилась архивным фото своей первой фотосессии
Мария Кожевникова, актриса и экс-депутат Госдумы, в своем микроблоге Инстаграм опубликовала фото, сделанное во время первой в ее жизни профессиональной фотосессии.
Обновлено в 04:01
Происшествия
В Петербурге мужчина разбил трубой машину после конфликта на дороге
Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в повреждении автомобиля водителя Renault, с которым у него произошел конфликт на дороге в Пушкинском районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 05:20
Технологии
Лингвисты из Тюмени обнаружили новый союз в русском языке
Русисты Тюменского государственного университета нашли в языке новый союз — "в смысле".
Обновлено в 03:21
ЖКХ
Минстрой России предложил отказаться от установки счетчиков тепла
Издание отмечает, что поводом для предложения послужили злоупотребления граждан, которые полностью перекрывают вентили в своих квартирах, перекладывая тем самым платежи за тепло на плечи своих соседей, и за их счет обогревают свои помещения.
Обновлено в 03:51