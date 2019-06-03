Экономика

Россияне заметили снижение зарплатLenta.ru 03:19

Почти пятая часть россиян заметила снижение размера зарплаты, выяснили авторы исследования Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), выдержки из которого приводят «Известия». По данным авторов исследования, о снижении зарплаты рассказали 18,3 процента опрошенных.
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с чего всё началось

Отложенный оклад: 18% россиян пожаловались на снижение зарплат

За прошедший год 18,3% россиян заметили снижение размера своей зарплаты. Об этом свидетельствуют данные исследования Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, с которыми ознакомились «Известия».
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Опрос: почти 20% россиян считают, что за последний год их зарплаты снизились

ТАСС03:11

Каждый пятый россиянин пожаловался на снижение зарплаты

URA.Ruвчера в 21:08

18% россиян пожаловались на снижение зарплат

Газета.Ruвчера в 23:05

Пятая часть россиян пожаловалась на снижение зарплаты

РБКвчера в 22:01

Опрос: более 18% россиян пожаловались на снижение зарплаты

RT на русском01:57

Исследование показало снижение зарплат у 18,3% россиян

РЕН ТВвчера в 19:12

Отложенный оклад: 18% россиян пожаловались на снижение зарплат

Известиявчера в 17:01
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Происшествия

СК возбудил дело из-за убийства во время конфликта в Подмосковье

Следователи возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины в ходе конфликта с группой молодых людей в посёлке Путилково Красногорского района Московской области.
Обновлено вчера в 19:49
Политика

Зеленский уволил заместителя главы СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя главы Службы безопасности Украины Виктора Кононенко, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Обновлено в 03:50
Происшествия

В одном из городов ЯНАО найдены тела двух полицейских

В Ноябрьске в понедельник найдены тела двух полицейских.
Обновлено в 05:24
Общество

В Москве установится тропическая жара

Со вторника начнется повышение температуры. А в среду уже вернется жара - до +30 градусов. И продержится она до конца недели.
Обновлено в 00:00
Политика

Александр Усс прокомментировал слова главы Счетной палаты об угрозах

Губернатор края Александр Усс прокомментировал выступление главы Счетной палаты Татьяны Давыденко об угрозах, связанных с отчетными документами о деятельности минлесхоза.
Обновлено в 04:16
Транспорт

Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Обновлено вчера в 13:07
Шоу-бизнес

Первый канал покажет сериал «Свадьбы и разводы»

С понедельника в эфир Первого канала выйдет сериал «Свадьбы и разводы», который снял режиссер Вартан Акопян.
Обновлено 01 июня в 14:41
Политика

В Израиле умер последний участник восстания в Собиборе

В Израиле скончался Семен Розенфельд – последний выживший участник восстания в концлагере "Собибор" в 1943 году, передает ТАСС.
Обновлено в 05:11
Происшествия

В Казани экс-главу банка «Спурт» осудили более чем на 3 года колонии

Обновлено в 05:16
Общество

В Самарской области отключают аналоговое вещание

В Самарской области 3 июня отключается аналоговое вещание.
Обновлено в 03:19
Экономика

Низкий спрос на мясо в России замедлит производство

По итогам 2019 года темп роста производства мяса птицы и скота могут снизиться до минимальных значений за последние десять лет, сообщает газета «Коммерсантъ» (данные аналитического центра «Совэкон»).
Обновлено в 03:00
Политика

На Украине вступила в силу новая редакция правописания

Кабинет министров Украины утвердил новую редакцию правописания 22 мая.
Обновлено в 05:34
Авто

Geely показала новый Vision X3 по цене Lada Granta

Компания Geely рассекретила обновленную версию компактного кроссовера Vision X3.
Обновлено вчера в 23:01
Общество

Роструд напомнил россиянам о короткой рабочей неделе

Россиян на следующей неделе ждет короткая рабочая неделя из-за празднования 12 июня национального праздника — Дня России.
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Единоборства

Руис нокаутировал Джошуа и отобрал у него все титулы

Мексиканский боксер Энди Руис одержал сенсационную победу над обладателем титулов чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксерского совета (WBO) и Международной боксёрской федерации (IBF) британца Энтони Джошуа.
Обновлено вчера в 00:42
Происшествия

В Екатеринбурге обвиняемый в изнасилованиях получил пожизненный срок

Обновлено в 03:33
Общество

Беги, Луиза, беги: в поддержку ограбившей банк женщины создали петицию

Автор петиции призывает обеспечить Луизе Хайруллиной возможность безопасного возврата в страну и прекращение уголовного и административного преследования.
Обновлено в 02:53
Экономика

«Газпром» стал самой дорогой компанией России

Быстрый рост стоимости акций «Газпрома» начался после того, как совет директоров компании рекомендовал выплатить акционерам рекордные дивиденды — 16,61 руб. за бумагу, в два раза больше выплаченных по итогам 2017 года 8,04 руб.
Обновлено в 04:51
Политика

Ярош назвал партию, с которой пойдет на выборы в Раду

Ранее депутат Верховной Рады Украины и лидер партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий призвал к объединению все украинские националистические силы в преддверии досрочных парламентских выборов.
Обновлено в 05:01
Происшествия

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось до 116

Обновлено в 02:44
Общество

В Хабаровске бывшие воспитанники детских домов объявили голодовку

Обновлено в 02:50
Общество

В Таганроге МЧС объявило «штормовое предупреждение»

Обновлено в 03:19
Происшествия

У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей

Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.
Обновлено в 03:56
Наука

Российские ученые нашли «зеленую» замену для литиевых аккумуляторов

Как передает пресс-служба "Сколтеха", Обрезков и его коллеги уже много лет пытаются найти органическую замену для материалов, используемых при изготовлении катодов в литий-ионных и иных типах аккумуляторов.
Обновлено в 05:32
Политика

Кремль хотел бы видеть Калви на ПМЭФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, будет ли разрешено американскому инвестору Майклу Калви, находящемуся под домашним арестом, принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в конце недели.
Обновлено в 04:43
Шоу-бизнес

Мария Кожевникова поделилась архивным фото своей первой фотосессии

Мария Кожевникова, актриса и экс-депутат Госдумы, в своем микроблоге Инстаграм опубликовала фото, сделанное во время первой в ее жизни профессиональной фотосессии.
Обновлено в 04:01
Происшествия

В Петербурге мужчина разбил трубой машину после конфликта на дороге

Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в повреждении автомобиля водителя Renault, с которым у него произошел конфликт на дороге в Пушкинском районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 05:20
Происшествия

Мужчина с тесаком напал на сотрудника мэрии Южно-Сахалинска

Обновлено в 04:55
Технологии

Лингвисты из Тюмени обнаружили новый союз в русском языке

Русисты Тюменского государственного университета нашли в языке новый союз — "в смысле".
Обновлено в 03:21
ЖКХ

Минстрой России предложил отказаться от установки счетчиков тепла

Издание отмечает, что поводом для предложения послужили злоупотребления граждан, которые полностью перекрывают вентили в своих квартирах, перекладывая тем самым платежи за тепло на плечи своих соседей, и за их счет обогревают свои помещения.
Обновлено в 03:51
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