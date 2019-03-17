Экономика

Россияне заинтересовались полетами в США после снижения стоимости визыИзвестия 06:11

Россияне начали проявлять больший интерес к поездкам в США после снижения цены на американскую визу на три года до $160. Об этом в воскресенье, 17 марта, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные сервиса Aviasales. Отмечается, что также уменьшилась стоимость перелета из России в Соединенные Штаты.
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Снижение стоимости визы подогрело интерес россиян к путешествиям в США

Многократная виза в США на три года вновь стала стоить 160 долларов. Отмена дополнительного сбора в виде 143 долларов не упростила процедуру прохождения собеседования, но увеличила спрос туристов на четверть, сообщает Aviasales.
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