Экономика
Россияне заинтересовались полетами в США после снижения стоимости визыИзвестия 06:11
Россияне начали проявлять больший интерес к поездкам в США после снижения цены на американскую визу на три года до $160. Об этом в воскресенье, 17 марта, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные сервиса Aviasales. Отмечается, что также уменьшилась стоимость перелета из России в Соединенные Штаты.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Многократная виза в США на три года вновь стала стоить 160 долларов. Отмена дополнительного сбора в виде 143 долларов не упростила процедуру прохождения собеседования, но увеличила спрос туристов на четверть, сообщает Aviasales.РИА Новости00:33
Подробнее о событии
Показать все источники
Из-за снижения стоимости визы возросло количество россиян, желающих путешествовать по США
Комсомольская правда01:27
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 09:50, Ашберн
Спорт
Биатлонистка Юрлова-Перхт завоевала серебро в масс-старте на ЧМ
Обновлено в 08:53
Шоу-бизнес
Юлию Началову похоронят на Троекуровском кладбище
Юлия Началова будет похоронена в четверг, 21 марта, на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено в 06:38
Культура
Началова стала пятой жертвой «Последнего героя»
Певица Юлия Началова стала пятым умершим участником проекта «Последний герой».
Обновлено в 08:18
Политика
Владимир Путин посетит Крым и Севастополь 18 марта
Президент России Владимир Путин посетит Крым и Севастополь 18 марта.
Обновлено в 08:08
Происшествия
В Хакасии горит завод по производству резины
В МЧС Республики Хакасия сообщили, что на заводе по производству резины работают 34 пожарных и восемь единиц спецтехники.
Обновлено в 07:59
Политика
В Киеве на встрече Порошенко с избирателями произошли столкновения
В Киеве на встрече Порошенко с избирателями произошли столкновения противников и сторонников кандидата в президенты, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:34
Политика
ЕС вновь заявил о непризнании итогов референдума в Крыму
Евросоюз распространил заявление в связи с пятилетней годовщиной референдума в Крыму.
Обновлено в 06:10
Политика
В Белграде митингующие прорвали оцепление перед резиденцией президента
Участники акции протеста в Белграде прорвали полицейское оцепление перед резиденцией президента Сербии Александра Вучича.
Обновлено в 09:12
Происшествия
В Уфе трое хулиганов прошли по канату между высотками
Полиция Уфы возбудила административное дело в отношении трех жителей города, которые в воскресенье, 17 марта, натянули канат между двумя многоэтажными зданиями и прошли по нему.
Обновлено в 09:41
Футбол
Погребняка рассмешило наличие темнокожего футболиста в сборной России
Погребняк выступал за сборную России с 2006 по 2012 год.
Обновлено в 05:08
Кино
Умер режиссер-документалист Юрий Шиллер
Российский кинорежиссер-документалист Юрий Шиллер умер на 78-м году жизни.
Обновлено в 08:33
Армия и оружие
Десять мирных жителей погибли в результате авиаудара коалиции в Сирии
Не менее 10 мирных жителей, включая детей, погибли в Сирии в результате воздушного удара международной коалиции во главе с США, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство SANA.
Обновлено в 08:45
Происшествия
Самолет вернулся в «Пулково» из-за плохого самочувствия пассажира
Самолёт авиакомпании "Россия", летевший по маршруту Санкт-Петербург-Москва, вернулся в аэропорт вылета "Пулково" из-за плохого самочувствия пассажира, сообщил РИА Новости представитель компании.
Обновлено в 09:44
Происшествия
Макрон обвинил протестующих в Париже в желании уничтожить Францию
Президент Франции Эммануэль Макрон осудил субботние протесты «желтых жилетов» в Париже и заявил, что участники протестов хотят уничтожить республику.
Обновлено в 03:47
Политика
Уралвагонзавод решил поставлять поезда и бульдозеры в Сирию
Уралвагонзавод (УВЗ) начал продвижение своей строительной техники и железнодорожных составов в Сирию.
Обновлено в 04:42
Политика
Бывший главком ВКС предложил вернуть военную подготовку в школы
В свою очередь, Васильева предложила подготовить идеи по возврату военной подготовки в школы совместно с комитетом Совфеда по обороне и безопасности.
Обновлено в 09:24
Политика
Польские активисты попросили Трампа помочь взыскать репарации с России
Польские активисты обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой получить репарации по итогам Второй мировой войны от России и Германии.
Обновлено в 08:32
Происшествия
В Афганистане при атаке талибов погибли 22 силовика
Обновлено в 08:53
Происшествия
Советник губернатора Красноярского края отправлен под арест
Советник губернатора Красноярского края Антон Натаров решением суда отправлен под домашний арест.
Обновлено в 07:13
Армия и оружие
Болтон не исключил переговоров с Россией по контролю над вооружениями
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон не исключил переговоров с Россией по контролю над вооружениями, а также отметил возможность включения Китая в эту дискуссию.
Обновлено в 09:40
Экономика
Deutsche Bank подтвердил, что ведет переговоры с Commerzbank о слиянии
Крупнейший банк Германии Deutsche Bank подтвердил в своем заявлении, что ведет переговоры о возможном слиянии с другим крупным банком страны Commerzbank.
Обновлено в 09:36
Общество
Победителями конкурса «Лидеры России» стали 104 человека
Победителями конкурса "Лидеры России" стали 104 человека, рассказала журналистам общественный деятель и член наблюдательного совета мероприятия Наталия Солженицына.
Обновлено в 09:26
Происшествия
Дочь Майкла Джексона госпитализирована после попытки суицида
20-летняя дочь Майкла Джексона Пэрис Джексон была экстренно госпитализирована после попытки суицида, сообщает портал TMZ со ссылкой на источник в полиции.
Обновлено вчера в 16:05
Футбол
Головин досрочно покинул тренировку сборной России
Футболист сборной России Александр Головин покинул тренировку национальной команды раньше времени и отправился заниматься в тренажёрный зал индивидуально.
Обновлено в 09:40
Здоровье
Популярные лекарства от стенокардии признали опасными для здоровья
Европейское общество кардиологов представило результаты исследования, которое показало, что препараты, используемые для лечения высокого кровяного давления и стенокардии, могут привести к внезапной остановке сердца.
Обновлено в 07:53
Происшествия
Полиция опровергла информацию о драке фанатов «Спартака» и «Зенита»
Массовой драки между болельщиками "Спартака" и "Зенита" в трамвае в Москве не было, все ограничилось словесной перепалкой, сообщили в воскресенье РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 07:16
Технологии
CNN: Boeing представил самый длинный в истории пассажирский самолет
Компания Boeing провела для ограниченного круга участников презентацию самого длинного пассажирского самолета в мире - новейшего широкофюзеляжного лайнера Boeing 777X.
Обновлено в 05:02