Экономика
Газета.RuРоссияне задолжали за услуги ЖКХ 564,5 млрд рублей
Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом 2018 года долги граждан выросли на 28,7 млрд рублей (5,4%). Больше всего долгов у россиян за теплоснабжение – 146,4 млрд рублей. Долги промышленных организаций и юридических лиц достигли 530,2 млрд рублей и выросли на 1,2%.
Читать в источнике
Оценить34
с чего всё началось
Долги россиян за услуги ЖКХ по итогам I квартала нынешнего года достигли 564,5 млрд рублей. Это на 5,4% больше, чем за тот же период 2018-го, сообщили «Известиям» в Минстрое. Больше всего физические лица не перечислили за теплоснабжение — 146,4 млрд рублей.Известиявчера в 17:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 19:04, Вашингтон
Футбол
Канчельскис вновь возглавил «Навбахор». Его уволили 2 месяца назад
Российский специалист Андрей Канчельскис вернулся на пост главного тренера «Навбахора».
Sports.ru 15:26
Технологии
Электронные паспорта предложили дополнить сим-картой
По словам представителей мобильных операторов, технологию уже протестировали, причем для защиты была применена двухфакторная защита на случай потери или кражи электронного паспорта.
Astera 05:30
Политика
Путин и Эрдоган обсудили покупку Су-57
Турецкий президент Реджеп Эрдоган заинтересовался российским самолетом пятого поколения Су-57.
Вести.Ru вчера в 09:05
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru 15:02
Происшествия
Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу
Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.
РИА Новости 12:38
Интернет
На МАКС-2019 представлен новейший российский компьютер «БИНОМ-КА»
Среди прочего на МАКС-2019 представлены и современные цифровые устройства, включая средства связи и компьютеры.
Военное обозрение 07:15
Авто
BMW выпустила первый самый черный в мире BMW X6
BMW в партнерстве со специалистами компании Vantablack Surrey Nano Systems и креативным агентством Levitation 29 создали самый черный в мире X6.
SpeedMe вчера в 23:22
Кино
В Италии открывается 76-й Венецианский кинофестиваль
Впервые Венецианский кинофестиваль состоялся в 1932 году: тогда на открытии показали фильм "Доктор Джекилл и мистер Хайд" американского режиссера Рубена Мамуляна.
Вести.Ru вчера в 20:54
Экономика
В ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала
Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю.
Известия вчера в 10:23
Экономика
Росстат сообщил о росте уровня бедности в РФ
Во II квартале этого года уровень бедности вырос с 12,5% до 12,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
News.ru вчера в 16:34
Авто
«АвтоВАЗ» замедлит скорость производства автомобилей
«АвтоВАЗ» ожидает снижения спроса на автомобили и с середины сентября уменьшит скорость некоторых сборочных линий на заводе в Тольятти на неопределенный срок.
Автоновости дня 02:06
Экономика
Банк России выпустит памятную серебряную монету к 100-летию ВГИК
Банк России 28 августа выпускает в обращение памятную монету, которая посвящена 100-летию Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК) имени С.А. Герасимова.
ТАСС 04:00
Политика
Дополнительный пункт приема документов на гражданство РФ открыли в ЛНР
МВД ЛНР совместно с администрацией города Красный Луч приняло решение открыть дополнительный пункт приема документов на гражданство РФ «с целью создания более комфортных условий для граждан».
ФАН 18:15
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Вести.Ru 04:55
Политика
Госдеп рассказал о мерах по защите выборов от влияния через соцсети
Американские власти принимают меры против вмешательства в выборы путём использования социальных сетей, заявил заместитель помощника госсекретаря США Роберт Стрейер.
RT на русском 15:47
Политика
Джонсон объявил о приостановке работы парламента Великобритании
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о приостановке работы парламента страны до 14 октября.
RT на русском 05:43
Наука
Грохот грузовых поездов поможет предсказывать землетрясения
Грохот и вибрации, исходящие от грузовых поездов, поможет учёным предсказывать землетрясения, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала Geophysical Research Letters.
Ugpressa.ru 06:24
Происшествия
В Театре.doc сорвали спектакль «Выйти из шкафа» о гомосексуалистах
В Театре.doc неизвестные сорвали спектакль «Выйти из шкафа», сообщила радио «Эхо Москвы» режиссер Анастасия Патлай.
Коммерсантъ 15:33
Политика
Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины
Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины.
Lenta.ru 06:00
Политика
Болсонару удалил оскорбивший Макрона комментарий о его жене
Президент Бразилии Жаир Болсонару удалил комментарий к ироничному коллажу в Facebook с изображением французской первой леди Брижит Макрон.
РИА Новости 16:19
Происшествия
Алтайская компания работала на месте обрушения здания в Новосибирске
Обрушение здания в Новосибирске: названо число погибших Под завалами обнаружили тела трех человек Рабочие, которые пострадали при обрушении здания реконструируемой насосной станции "Сибирской генерирующей компании" в Новосибирске, приехали из Алтайского края, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
АМИТЕЛ 13:56
Футбол
Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов
Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.
ТАСС 16:58
Общество
В Перу обнаружили крупнейшее захоронение принесённых в жертву детей
В Перу археологи обнаружили крупнейшее захоронение детей, принесённых в жертву, сообщает телеканал Al Jazeera.
Газета Metro 13:14
Футбол
ЦСКА предложил 400 тысяч евро за защитника «Тамбова» Гогуа
ЦСКА предложил за защитника «Тамбова» Седрика Гогуа 400 тысяч евро, утверждает «Чемпионат».
Sports.ru 05:00
Космос
NASA предупредило о приближении к Земле сразу двух крупных астероидов
Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства предупредили о том, что к Земле 14-го сентября 2019 года приблизятся сразу два больших по своим размерам астероида.
Ugpressa.ru 02:28
Гаджеты
Apple запретил подрядчикам прослушивать команды пользователей Siri
Американская компания Apple запретила подрядчикам прослушивать записи разговоров пользователей с голосовым помощником Siri.
РБК 18:06