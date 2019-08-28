Долги россиян за услуги ЖКХ по итогам I квартала нынешнего года достигли 564,5 млрд рублей. Это на 5,4% больше, чем за тот же период 2018-го, сообщили «Известиям» в Минстрое. Больше всего физические лица не перечислили за теплоснабжение — 146,4 млрд рублей.

с чего всё началось

Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом 2018 года долги граждан выросли на 28,7 млрд рублей (5,4%). Больше всего долгов у россиян за теплоснабжение – 146,4 млрд рублей. Долги промышленных организаций и юридических лиц достигли 530,2 млрд рублей и выросли на 1,2%.

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