Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссияне задолжали полтриллиона рублей за ЖКХ

По итогам первого квартала 2019 года долги россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) составили 564,5 миллиарда рублей. Об этом «Известиям» сообщили в Минстрое. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года долг вырос на 28,7 миллиарда рублей.
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Чувство долга: россияне не оплатили услуги ЖКХ на полтриллиона рублей

Долги россиян за услуги ЖКХ по итогам I квартала нынешнего года достигли 564,5 млрд рублей. Это на 5,4% больше, чем за тот же период 2018-го, сообщили «Известиям» в Минстрое. Больше всего физические лица не перечислили за теплоснабжение — 146,4 млрд рублей.
Известиявчера в 17:02

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СМИ: Долги россиян за услуги ЖКХ достигли 564,5 млрд рублей по итогам I квартала

RT на русском05:03

Долги россиян за ЖКХ превысили полтриллиона рублей

Телеканал 360°вчера в 20:28

Россияне задолжали полтриллиона рублей за ЖКХ

Lenta.ruвчера в 23:49

Россияне задолжали за ЖКХ 567 млрд рублей

URA.Ruвчера в 20:28

Долги россиян по ЖКХ превысили полтриллиона рублей

РБК04:24

Россияне задолжали за ЖКХ полтриллиона рублей

РЕН ТВвчера в 18:46

Долги россиян за услуги ЖКХ достигли 564,5 млрд рублей

Известиявчера в 18:17
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 11:24, Вашингтон
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Родился Алексей Дрилев 30 августа 1938 года в селе Первомайское Алтайского края. В 1967 году окончил Казанское художественное училище.
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Общество

Отказ мэрии Москвы в согласовании акций 31 августа признали законным

Lenta.ru 11:18
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Трамп объявил о планах снять запрет на вырубку лесов Аляски

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На западе Москвы автомобиль насмерть сбил ребенка

Маленькая девочка погибла под колесами автомобиля на улице Минской в Москве, сообщили в столичном управлении госавтоинспекции.
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Общество

В России началось серийное производство истребителей МиГ-35

Серийное производство истребителей МиГ-35 в России стартовало.
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Президент Грузии назвала условия диалога с Россией

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Lenta.ru 04:42
Политика

Коломойский призвал к частичному снятию санкций с России

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает целесообразным снять с России часть санкций.
RT на русском 09:23
Происшествия

Пострадавшая в Турции девочка из России умерла

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Газета.Ru 09:54
Происшествия

Суд на Кубани передал матери мальчика, которого отец сажал на цепь

РИА Новости 10:59
Экономика

Медведев призвал сохранить бюджет социально ориентированным

На первом совещании речь пошла о параметрах бюджета в части социальной сферы.
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СМИ опубликовали предсмертную переписку убитой депутатом жены

РИА Новости 08:36
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Болтон обвинил Китай в краже технологий истребителей F-35

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обвинил Китай в краже технологий американских самолётов F-35 для своего истребителя пятого поколения.
RT на русском 09:13
Происшествия

На Украине арестовали экс-главу Минздрава

Печерский районный суд Киева арестовал экс-главу Министерства здравоохранения Украины Раису Богатырёву.
RT на русском 10:56
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Пушков отреагировал на слова Макрона о конце гегемонии Запада

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что доминирование западных стран на мировой арене подходит к своему завершению.
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Политика

Лукашенко не поедет в Польшу из солидарности с Путиным, пишут СМИ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался приехать в Варшаву на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны, сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на источники.
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Транспорт

Отъезд туристов из Сочи спровоцировал многокилометровые пробки

Массовый отъезд туристов из Сочи привел к многокилометровым пробкам на дорогах.
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Политика

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на выставке МАКС-2019 вместе с президентом России Владимиром Путиным осмотрел новейший российский истребитель Су-57.
Газета.Ru вчера в 06:53
Экономика

Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России

Журнал Forbes составил шестой ежегодный рейтинг самых богатых семей России.
RT на русском 03:20
Политика

Королева Британии одобрила приостановку работы парламента

Королева Великобритании Елизавета Вторая одобрила предложение премьера Бориса Джонсона приостановить работу парламента до 14 октября.
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Политика

США ужесточили пошлины против Китая

Напомним, Китай в ответ на действия Вашингтона поднимет с 1 сентября и 15 декабря ввозные пошлины на импорт товаров из США, после чего президент США Дональд Трамп объявил об ужесточении пошлин против китайской продукции до 15% вместо 10%, как планировалось раньше.
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Политика

Путин подписал указ о переводе полпредства ДФО во Владивосток

Президент России Владимир Путин подписал указ о переводе полпредства президента в Дальневосточном федеральном округе из Хабаровска во Владивосток, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 10:30
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Лере Кудрявцевой стало плохо на «Новой волне»

Телеведущей стало плохо в одном из ресторанов, где «Муз-ТВ» дружным коллективом отмечал день рождения ведущего шоу «Отпуск без путевки» Андрея Разыграева.
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Армия и оружие

Корабль ВМС Украины зашел в зону российских учений

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79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз

Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.
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