Экономика
Lenta.ruРоссияне задолжали полтриллиона рублей за ЖКХ
По итогам первого квартала 2019 года долги россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) составили 564,5 миллиарда рублей. Об этом «Известиям» сообщили в Минстрое. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года долг вырос на 28,7 миллиарда рублей.
Читать в источнике
Оценить31
с чего всё началось
Долги россиян за услуги ЖКХ по итогам I квартала нынешнего года достигли 564,5 млрд рублей. Это на 5,4% больше, чем за тот же период 2018-го, сообщили «Известиям» в Минстрое. Больше всего физические лица не перечислили за теплоснабжение — 146,4 млрд рублей.Известиявчера в 17:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 14:27, Вашингтон
Политика
Гройсман записал прощальное видеообращение
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который в ближайшее время покинет свой пост, записал прощальное видеообращение к украинцам и своему преемнику.
Известия 12:30
Политика
Вышинский освобождён из-под стражи в зале суда
RT на русском 04:58
Политика
Брижит Макрон отреагировала на извинения бразильцев за выпад Болсонару
Жители Бразилии принесли извинения первой леди Франции Брижит Макрон за оскорбление, которое нанес ей бразильский лидер Жаир Болсонару.
Известия 08:53
Космос
NASA: к Земле приближаются два крупных астероида
По сведениям Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 14 сентября к Земле на минимальное расстояние приблизятся два больших астероида.
МедиаКорСеть 06:15
Политика
Коломойский призвал к частичному снятию санкций с России
Олигарх Игорь Коломойский в интервью порталу "Цензор.нет" призвал к частичному снятию антироссийских санкций.
РИА Новости 07:59
Авто
Новый бюджетный кроссовер Geely SX11 появится в России
Компания Geely планирует до конца текущего года представить на российском рынке новый бюджетный кроссовер.
Новые автомобили вчера в 15:46
Экономика
Россиян лишили индивидуального пенсионного капитала
Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.
Секрет фирмы 02:17
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Вести.Ru 04:55
Происшествия
Отец погибшей в Турции российской девочки прокомментировал ее смерть
Отец 12-летней девочки из Санкт-Петербурга, которая скончалась в больнице в Турции после того, как пострадала в бассейне, где ее руку засосало в трубу, обратился к подписчикам в соцсети "ВКонтакте".
Московский Комсомолец 14:12
Авто
Компании Toyota и Suzuki создали альянс
Компании Toyota и Suzuki заявили о том, что заключили соглашение об объединении капитала, что означает создание альянса со взаимным приобретением акций.
32CARS.ru 08:54
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Общество
В Подмосковье зафиксировали аномальный рост популяции змей
Специалисты зафиксировали аномальный рост популяции змей на лесных территориях Московской области, правительство региона начало искать решение проблемы.
ТАСС 10:58
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК 06:24
Армия и оружие
В России началось серийное производство истребителей МиГ-35
Серийное производство истребителей МиГ-35 в России стартовало.
RT на русском 11:11
Кино
Кинокомиссия Москвы одобрила заявку на съемки фильма о создании атомной бомбы
Московская кинокомиссия одобрила заявки на оказание содействия в съемках еще пяти отечественных кинолент на территории столицы в этом году, в их числе лента с Константином Хабенским "Трое" режиссера Анны Меликян и картина "Бомба" режиссера Игоря Копылова о создании атомной бомбы в СССР.
ТАСС 12:18
Здоровье
В Нижнем Тагиле пять хирургов отозвали заявления об увольнении
Пять хирургов Центральной городской больницы № 1 Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении, сообщил РИА Новости председатель Свердловской областной организации профсоюза работников здравоохранения Сергей Угринов.
РИА Новости 06:19
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган в 79 лет стал отцом
Актер Эммануил Виторган в 79 лет стал отцом в четвертый раз, об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.
Газета.Ru 10:17
Общество
Минпросвещения разработало кодекс профессиональной этики для педагогов
Документ был разработан министерством совместно с Общероссийским профсоюзом образования и уточняет устаревший Модельный кодекс профессиональной этики.
RT на русском 00:22
Экономика
Минэкономразвития ухудшило прогнозы роста доходов россиян
Министерство считает, что в следующем году он будет почти на нуле, хотя ранее планировалось, что доходы вырастут на 1%. Как сообщил министр экономического развития Максим Орешкин, новая версия макроэкономического прогноза будет рассмотрена правительством 19 сентября.
Южный Федеральный 26 августа в 20:48
Шоу-бизнес
Самбурская в алом купальнике продемонстрировала подтянутую фигуру
В соцсети актриса поделилась снимком, на котором запечатлена в алом купальнике с открытой спиной и кокетливой шляпке.
Телепрограмма 13:47
Общество
Pornhub снял «самое грязное порно в мире»
Корпорация Pornhub решила напомнить пользователям Сети об экологии и запустила кампанию "Самое грязное порно в мире".
РЕН ТВ 06:51
Политика
Президент Грузии назвала условия для возобновления диалога с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что возобновление диалога с Россией может произойти в случае изменения позиции Москвы.
Газета.Ru 04:19
Происшествия
СК проверит сообщения о брошенном на полу инвалиде в доме-интернате
Следователи проверят информацию СМИ о том, как пожилого пациента дома-интерната для престарелых и инвалидов в Орловской области оставили на полу.
Известия 10:43
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова ждет второго ребенка
Известная актриса Мария Миронова удивила поклонников новостью, что скоро станет мамой во второй раз.
Passion.ru 07:11
Происшествия
Суд арестовал двоих полицейских из Анапы по делу о принуждении к сексу
Суд арестовал двух бывших полицейских из Анапы по громкому делу о принуждении к сексу несовершеннолетней волейболистки, рассказали РИА Новости в среду в краевой прокуратуре.
РИА Новости 12:38
Происшествия
Суд отправил на лечение напавшего на полицейского на акции в Москве в сентябре 2018 года
Тверской суд Москвы постановил направить на принудительное лечение Василия Костылева, напавшего на полицейского на несогласованной акции в столице в сентябре прошлого года.
ТАСС 13:59
Политика
Зеленский приветствовал присоединение США к «нормандскому формату»
Украина приветствовала бы присоединение Соединённых Штатов к переговорам по урегулированию ситуации в Донбассе в «нормандском формате».
REGNUM 09:01
Авто
Mercedes-Benz показала новый GLE Coupe
Новое кросс-купе Mercedes-Benz GLE Coupe имеет длину в 4 939 мм и ширину в 2 010 — это на 15 мм и 63 мм больше, чем у обычного GLE.
Тарантас Ньюс 00:10