Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссияне задолжали полтриллиона рублей за ЖКХ

По итогам первого квартала 2019 года долги россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) составили 564,5 миллиарда рублей. Об этом «Известиям» сообщили в Минстрое. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года долг вырос на 28,7 миллиарда рублей.
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Чувство долга: россияне не оплатили услуги ЖКХ на полтриллиона рублей

Долги россиян за услуги ЖКХ по итогам I квартала нынешнего года достигли 564,5 млрд рублей. Это на 5,4% больше, чем за тот же период 2018-го, сообщили «Известиям» в Минстрое. Больше всего физические лица не перечислили за теплоснабжение — 146,4 млрд рублей.
Известиявчера в 17:02

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СМИ: Долги россиян за услуги ЖКХ достигли 564,5 млрд рублей по итогам I квартала

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РЕН ТВвчера в 18:46

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URA.Ruвчера в 20:28

Долги россиян за ЖКХ превысили полтриллиона рублей

Телеканал 360°вчера в 20:28

Долги россиян по ЖКХ превысили полтриллиона рублей

РБК04:24

Долги россиян за услуги ЖКХ достигли 564,5 млрд рублей

Известиявчера в 18:17
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 14:27, Вашингтон
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