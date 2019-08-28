Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссияне задолжали полтриллиона рублей за ЖКХ

По итогам первого квартала 2019 года долги россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) составили 564,5 миллиарда рублей. Об этом «Известиям» сообщили в Минстрое. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года долг вырос на 28,7 миллиарда рублей.
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с чего всё началось

Чувство долга: россияне не оплатили услуги ЖКХ на полтриллиона рублей

Долги россиян за услуги ЖКХ по итогам I квартала нынешнего года достигли 564,5 млрд рублей. Это на 5,4% больше, чем за тот же период 2018-го, сообщили «Известиям» в Минстрое. Больше всего физические лица не перечислили за теплоснабжение — 146,4 млрд рублей.
Известиявчера в 17:02

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СМИ: Долги россиян за услуги ЖКХ достигли 564,5 млрд рублей по итогам I квартала

RT на русском05:03

Долги россиян по ЖКХ превысили полтриллиона рублей

РБК04:24

Долги россиян за услуги ЖКХ достигли 564,5 млрд рублей

Известиявчера в 18:17

Россияне задолжали за ЖКХ 567 млрд рублей

URA.Ruвчера в 20:28

Долги россиян за ЖКХ превысили полтриллиона рублей

Телеканал 360°вчера в 20:28

Россияне задолжали за ЖКХ полтриллиона рублей

РЕН ТВвчера в 18:46

Россияне задолжали полтриллиона рублей за ЖКХ

Lenta.ruвчера в 23:49
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Piter.tv вчера в 14:28
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По информации El Chiringuito, «Барселона» собирается представить форварда Неймара в четверг.
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Политика

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Политика

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Политика

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Игбун назвал «СЭ» клуб, в который может перейти. Это «Арсенал»

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Общество

ОАК подписала соглашения на поставку 20 самолетов МС-21

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) на авиасалоне МАКС-2019 подписала соглашения на поставку 20 самолетов МС-21.
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За несколько минут до смерти убитая челябинским депутатом Азатом Зариповым жена общалась с другом из Новосибирска.
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В офисном приложении со 100 млн загрузок нашли «закладку»

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