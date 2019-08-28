Экономика
Lenta.ruРоссияне задолжали полтриллиона рублей за ЖКХ
По итогам первого квартала 2019 года долги россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) составили 564,5 миллиарда рублей. Об этом «Известиям» сообщили в Минстрое. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года долг вырос на 28,7 миллиарда рублей.
Читать в источнике
Оценить20
с чего всё началось
Долги россиян за услуги ЖКХ по итогам I квартала нынешнего года достигли 564,5 млрд рублей. Это на 5,4% больше, чем за тот же период 2018-го, сообщили «Известиям» в Минстрое. Больше всего физические лица не перечислили за теплоснабжение — 146,4 млрд рублей.Известиявчера в 17:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 09:49, Ашберн
Армия и оружие
Россия получила несколько заявок на покупку истребителя МиГ-35
Военное обозрение 07:27
Армия и оружие
Бомбардировщики сели на автомагистраль под Казанью
Российская газета 05:43
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Здоровье
Актер Александр Семчев похудел на 100 кг
Sport24.ru 03:31
Экономика
Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России
RT на русском 03:20
Кино
Названы любимые жанры кино у россиян
Наибольшей популярностью у россиян пользуются комедии и военные фильмы. Такие жанры кино предпочитают 80% и 77% опрошенных соответственно.
Телеканал 360° вчера в 07:48
Происшествия
В Новосибирске из-под завалов обрушившегося дома извлечён один рабочий
Из-под завалов обрушившегося здания в Новосибирске извлекли одного пострадавшего, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
RT на русском 02:27
Армия и оружие
Появилось видео «плоского штопора» в исполнении Су-57
Телеканал RT опубликовал видео тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа «плоский штопор».
Известия 01:23
Политика
Президент Грузии назвала условия диалога с Россией
Напомнив, что Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений уже 11 лет, Зурабишвили отметила, что возобновлению контактов должно предшествовать осознание произошедших изменений в позиции Москвы по отношению к Тбилиси.
Lenta.ru 04:42
Происшествия
На Украине неизвестные в прямом эфире напали на журналистов
В Харьковской области в районе посёлка Золочев неизвестные атаковали съёмочную группу телеканала 112.ua, которая снимала незаконную вырубку леса.
REGNUM 07:33
Экономика
Росстат: в России зафиксирован рост бедности
Во вторник, 27 августа, Росстат зафиксировал рост бедности во втором квартале 2019 года.
Piter.tv вчера в 14:28
Футбол
«Барселона» может представить Неймара в четверг
По информации El Chiringuito, «Барселона» собирается представить форварда Неймара в четверг.
Бомбардир.ру 06:28
Политика
Симоньян рассказала о разговоре с Вышинским после его освобождения
Главный редактор МИА «Россия сегодня» и канала RT Маргарита Симоньян рассказала, о чем беседовала с главой портала РИА Новости Украина Кириллом Вышинским после того, как киевский суд принял решение об его освобождении из-под стражи.
Журналистская правда 07:50
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет
Клара стала четвертым ребенком 79-летнего Эммануила Виторгана.
РИА Новости 06:49
Общество
Во Владивостоке введен режим ЧС
Во Владивостоке объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за продолжающихся ливней, передает ТАСС.
Вести.Ru 07:55
Политика
Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины
Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины.
Lenta.ru 06:00
Экономика
Назван объем секретных расходов России
Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
Политика
Обмен заключенными между Россией и Украиной перенесли
22 августа украинские СМИ со ссылкой на осведомленных о переговорах об обмене юристов писали, что обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной будет проходить 28 и 29 августа.
Lenta.ru 03:04
Армия и оружие
Визит Эрдогана в Россию совпал с отставками турецких генералов
Визиту турецкого лидера Реджепа Таийпа Эрогана в Россию предшествовали отставки внутри армии Турции.
Независимая газета вчера в 07:35
Общество
Средние траты россиян на сборы детей к школе за два года выросли вдвое
Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), жители России в среднем тратят или готовы потратить в текущем году на подготовку ребенка к школе 26986 руб. Эта цифра с 2017 года выросла более чем вдвое (тогда средние траты на сбор ребенка в школу составляли 12745 руб.).
РБК 07:49
Политика
Захарова назвала новые антироссийские санкции США нелегитимными
США, вводя новые антироссийские санкции, приносят в жертву остатки былого российско-американского партнерства в угоду начавшейся предвыборной гонке.
ТАСС 09:22
Армия и оружие
Принципиально новый вертолёт разрабатывают в России
Новый вертолёт создадут с использованием аддитивных технологий.
News.ru вчера в 21:34
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК 06:24
Футбол
Игбун назвал «СЭ» клуб, в который может перейти. Это «Арсенал»
Спорт-Экспресс 07:19
Общество
В ГИБДД предложили ограничить скорость перевозки детей
"Может быть, стоит понизить порог максимальной скорости для взрослых, которые перевозят детей", - заявил глава ГИБДД РФ Михаил Черников в среду на заседании правительственной комиссии.
Интерфакс 08:34
Гаджеты
Google переведет производство смартфонов из Китая во Вьетнам
Интернет-гигант Google начал готовить перевод производства смартфонов Pixel из Китая во Вьетнам, пишет японское деловое издание Nikkei Asian Review.
РБК 06:53
Общество
ОАК подписала соглашения на поставку 20 самолетов МС-21
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) на авиасалоне МАКС-2019 подписала соглашения на поставку 20 самолетов МС-21.
Коммерсантъ 09:36
Технологии
В электронные паспорта предложили установить сим-карты
Сотовые операторы предложили установить в электронные паспорта, которые планируют ввести в России, технологию Mobile ID.
UfaTime.ru 02:12
Происшествия
СМИ опубликовали предсмертную переписку убитой депутатом жены
За несколько минут до смерти убитая челябинским депутатом Азатом Зариповым жена общалась с другом из Новосибирска.
РИА Новости 08:36
Интернет
В офисном приложении со 100 млн загрузок нашли «закладку»
Специалисты "Лаборатории Касперского" обнаружили вредоносный код в CamScanner — популярном Android-приложении для распознавания текста на сфотографированных документах и создания PDF-файлов.
Вести.Хайтек 09:43