Долги россиян за услуги ЖКХ по итогам I квартала нынешнего года достигли 564,5 млрд рублей. Это на 5,4% больше, чем за тот же период 2018-го, сообщили «Известиям» в Минстрое. Больше всего физические лица не перечислили за теплоснабжение — 146,4 млрд рублей.

с чего всё началось

По итогам первого квартала 2019 года долги россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) составили 564,5 миллиарда рублей. Об этом «Известиям» сообщили в Минстрое. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года долг вырос на 28,7 миллиарда рублей.

Наука Пища на растительном масле резко осложняет заболевание раком Ученые предупреждают, что, в случае если у человека уже диагностировали рак толстой кишки и он продолжает употреблять жареную на растительном масле пищу, существует вероятность перехода заболевания в более агрессивную стадию.

Политика В Крыму оценили условия Волкера для возвращения России в G8 Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT оценил заявление специального представителя США по Украине Курта Волкера о том, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.

Космос SpaceX успешно испытала аппарат Starhopper Новая стартовая площадка компании SpaceX в районе Бока-Чика в штате Техас стала местом испытания космического аппарата Starhopper.

Общество Дело пары, взявшей сына на митинг, передали в Лефортовский суд Перовский суд Москвы в среду передал в Лефортовский суд по подсудности иск прокуратуры Москвы о лишении родительских прав супругов Ольги и Дмитрия Проказовых, которые пришли на несанкционированный митинг 27 июля с малолетним сыном, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Здоровье В Пятигорске уволились все травматологи горбольницы Вслед за коллегами в Нижнем Тагиле об одновременном увольнении объявили все врачи травматологии ЦГБ Пятигорска, включая заведующего отделением.

Шоу-бизнес Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет Российский актер Эммануил Виторган в возрасте 79-лет в очередной раз стал отцом. Об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.

Политика Путин на МАКС-2019 угостил Эрдогана вологодским мороженым Президент РФ Владимир Путин угостил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана российским мороженым.

Экономика Банки в разы ускорили приток частных инвесторов на фондовый рынок В основном приток клиентов крупных банков на фондовый рынок осуществляется за счет их же действующих клиентов, говорит руководитель департамента методологии «БКС Премьер» Айша Кубезова.

Экономика Forbes назвал самые богатые семьи России Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.

Происшествия На Украине из-за взрыва в жилом доме погиб человек Взрыв произошел в четырехэтажном жилом доме в городе Дрогобыч в Львовской области Украины, в результате чего часть здания обрушилась, один человек погиб, еще семь госпитализированы, сообщила в среду пресс-служба областного отделения полиции.

Авто Suzuki V-Storm 650XT с туристическими аксессуарами Suzuki V-Storm 650XT Touring 2019, а именно так называется представленный мотоцикл, отличается наличием туристических аксессуаров, среди которых стоит выделить центральную подставку, дуги и боковые кофры.

Экономика Импортную органическую продукцию могут убрать с прилавков РФ Органической продукции, не имеющей российских сертификатов, грозит исчезновение с прилавков после вступления в силу закона «Об органической продукции».

Футбол Коноплянка может перейти в клуб Серии А Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка может покинуть гельзенкирхенский «Шальке» этим летом и перебраться в чемпионат Италии, информирует Tuttomercatoweb.

Религия Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.

Космос «Роскосмос» намерен создать геостационарную систему наблюдения Земли Как стало известно, "Роскосмос" хочет разработать геостационарную космическую систему радиолокационного наблюдения Земли ГЕОСАР.

Транспорт Массовый отъезд туристов из Сочи спровоцировал большие пробки В Сочи массовый отъезд туристов спровоцировал многокилометровые пробки на федеральной трассе.

Хоккей Минское «Динамо» подпишет полноценные контракты с Дюковым и Степановым Минское «Динамо» подпишет двусторонние контракты с защитником Романом Дюковым и нападающим Андреем Степановым, информирует официальный сайт клуба.

Экономика Росстат зафиксировал рост бедности в России Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.

Происшествия В Петербурге мужчина открыл стрельбу на детской площадке В Северной столице сотрудники полиции задержали 48-летнего мужчину, который открыл стрельбу на детской площадке.

Армия и оружие В России создают принципиально новый вертолёт В новой машине найдут применение аддитивные технологии, новые методы сборки, композитные материалы, а также современные профили винтов и передовая конструкция втулки несущего винта, пояснил Шибитов.

Авто Geely привезет в Россию новый бюджетный кроссовер SX11 Продажи нового компактного кроссовера Geely стартовали в Китае ещё осенью 2018 года, на домашнем рынке модель известна как Binyue.