Экономика
Lenta.ruРоссияне задолжали полтриллиона рублей за ЖКХ
По итогам первого квартала 2019 года долги россиян за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) составили 564,5 миллиарда рублей. Об этом «Известиям» сообщили в Минстрое. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года долг вырос на 28,7 миллиарда рублей.
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с чего всё началось
Долги россиян за услуги ЖКХ по итогам I квартала нынешнего года достигли 564,5 млрд рублей. Это на 5,4% больше, чем за тот же период 2018-го, сообщили «Известиям» в Минстрое. Больше всего физические лица не перечислили за теплоснабжение — 146,4 млрд рублей.Известиявчера в 17:02
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