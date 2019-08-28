Экономика
ИзвестияДолги россиян за услуги ЖКХ достигли 564,5 млрд рублей
По итогам I квартала 2019 года задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг увеличилась на 28,7 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Общая сумма достигла 564,5 млрд рублей, рассказали «Известиям» в пресс-службе Минстроя.
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с чего всё началось
В неоплатном долгу По итогам I квартала 2019 года задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг увеличилась на 28,7 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом 2018-го. Общая сумма достигла 564,5 млрд рублей, рассказали «Известиям» в пресс-службе Минстроя.Известиявчера в 17:02
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